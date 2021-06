5 spin-offs rapides et furieux pour F9 nous préparent

Les aventures continues du DSS

À ce stade de la Fast Saga, les Services de sécurité diplomatique, ou DSS en abrégé, semblent avoir mis la main sur de nombreuses tartes tout au long de la série. Et tandis que la saga de la famille Toretto pourrait très bien se terminer dans Fast 10, un spin-off nous montrant de nouveaux agents travaillant avec de vieux amis semble être un bon pas en avant. De plus, M. Nobody de Kurt Russell ou Little Nobody de Scott Eastwood pourraient diriger cette nouvelle équipe, renforçant davantage les liens avec la Fast Saga proprement dite.