5 sports que j’espère faire partie des Jeux olympiques d’été un jour

Arts martiaux mixtes

Les arts martiaux mixtes (MMA) portent plusieurs noms : combats ultimes, sans limites, et mon préféré, les combats en cage. Mais tous sont une sorte de compétition où divers styles de combat sont utilisés pour vaincre un adversaire. Certains de ces styles incluent plusieurs sports déjà olympiques, tels que la boxe, le karaté, le judo, la lutte et le taekwondo. Alors, pourquoi n’est-ce pas encore un sport olympique, demandez-vous. C’est à peu près le décathlon des combats, non ?