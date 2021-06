5 SSD bon marché qui permettront à votre ancien ordinateur de faire tourner Windows 11 sans problème | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Windows 11 arrivera dans quelques jours et pour qu’il fonctionne parfaitement sur les vieux ordinateurs, la première chose à faire est de miser sur un SSD.

Microsoft présentera Windows 11 le 24 juin, une nouvelle version de Windows qui est affinée et devrait fonctionner beaucoup mieux que les dernières mises à jour de Windows 10. Mais avec cette nouvelle version vient le problème habituel pour tous ceux qui utilisent un vieux PC : est-ce que je manque cette mise à jour ou acheter un nouvel ordinateur ?

En fait, si vous avez un vieil ordinateur, Windows 11 peut très bien fonctionner si vous effectuez un petit changement, passez d’un disque dur à un disque SSD. Ces disques font la différence entre un ordinateur rapide et un ordinateur lent.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les disques SSD ne sont pas aussi chers qu’il n’y paraît, il existe en fait des options vraiment bon marché sur le marché que vous pouvez obtenir, même pour moins de 50 euros.

Les prix sont bas mais cela dépendra toujours de la capacité que vous choisissez. Si vous souhaitez uniquement installer Windows et certains programmes, avec 240 Go ou 500 Go, vous en avez assez puisque vous pouvez le compléter avec un disque dur traditionnel pour enregistrer des fichiers volumineux.

Pour que votre PC se sente comme neuf même s’il a déjà un âge, nous allons vous recommander 5 disques SSD bon marché que vous pouvez installer sur votre PC et lui donner une nouvelle vie.

Meilleur rapport qualité/prix : Crucial BX500

Avec une vitesse de lecture et de transfert allant jusqu’à 540 Mo par seconde, ce SSD est une garantie pour tout type de PC, de bureau ou portable.

Quant aux disques pas chers pour donner une seconde vie à votre ancien PC ce SSD Crucial 240 Go BX500 C’est une excellente option que vous pouvez obtenir pour seulement 33,20 euros.

Moins de 35 euros et nous vous assurons que n’importe quel PC volera avec cet appareil ou du moins il se sentira comme neuf. Il atteint des vitesses de 540 Mo/s en lecture et de 500 Mo/s en écriture. Améliorez les temps de démarrage de Windows, chargez les fichiers stockés sur le lecteur plus rapidement

Vous avez des options de 480 Go pour 50 euros ou 1 To pour 93 euros.

Rapide et fiable : Samsung SSD 870 EVO

Ce SSD 2,5″ offre d’excellentes vitesses de lecture et de transmission allant jusqu’à 560 Mo par seconde, et est compatible avec pratiquement n’importe quel PC.

Les SSD Samsung ont trouvé une niche rapide non seulement dans les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, mais également dans les équipements de jeu à la recherche de la meilleure vitesse et des meilleures performances. Alors cette unité Samsung 870 EVO c’est une bonne option et fortement recommandée.

Il a des capacités de 250 Go pour 45,99 euros atteignant une vitesse de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s.

Mais vous avez plus d’options. Par exemple, 500 Go pour 73 euros, 1 To pour 90 euros, 2 To pour 233 euros, et comme unité qui fait la différence, il a la seule de ces options 4 To pour 429 euros.

D’une marque réputée : SanDisk SSD Plus

Disque SSD d’une capacité de 240 Go et d’une vitesse de transfert allant jusqu’à 530 Mo/s.

Parmi les options bon marché et d’une marque aussi importante que SanDisk, se trouvent les Disques SSD Plus. Jusqu’à 20 fois plus rapide qu’un disque dur normal et cela vous permet d’améliorer la réponse globale de l’ordinateur.

Cette fois l’option la moins chère est de 240 Go pour seulement 37 euros, elle atteint également des débits de 535 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture.

Si vous voulez plus de capacités, vous avez des options plus importantes, par exemple 480 Go pour 60 euros, 1 To pour 80 euros et 2 To pour moins de 200 euros.

Option économique : Kingston A400

Disque SSD de stockage de 480 Go. Il est 10 fois plus rapide qu’un disque dur atteignant 500 Mb/s en lecture.

Bon marché et fiables, les unités Kingston A400 que vous pouvez trouver sur Amazon à partir de 480 Go pour 52 euros le sont aussi.

La vitesse de transfert atteint 450 Mo/s, ce qui n’a rien à envier à ceux qui dépassent les 500 Mo/s, à des fins pratiques vous ne remarquerez pas de différence, sauf dans votre poche.

Vous pouvez également opter pour la version 1 To à 91 euros et la version 2 To à 208 euros.

Le moins cher : Kingdian SSD

Ce SSD 2.5″ est compatible PC et MacBook. Ses 240 sont parfaits aussi bien pour Windows que Linux ou macOS, et il a également un prix très abordable

Les unités SSD KingDian ils sont les moins chers que vous pouvez trouver en ce moment. Ce fabricant chinois s’est rapidement fait connaître pour ses prix et ses capacités.

Aussi bon marché que l’unité de 240 Go coûte à peine 36 euros, ce qui, bien que ce ne soit pas le moins cher avec cette capacité, si nous commençons à augmenter la capacité, vous verrez les remises.

La version 480 Go coûtera 48 euros une fois que vous aurez confirmé le coupon de réduction de 15% qui se trouve sur Amazon. Avec 1 To, cela coûte 99 euros et avec 2 To, cela coûte 165 euros.

