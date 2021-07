5 stabilisateurs pour mobiles parfaits pour partir en vacances | La technologie

in

Un stabilisateur mobile vous permet d’ajouter votre mobile et d’enregistrer des vidéos sans aucun mouvement, pratiquement comme un professionnel. L’accessoire dont vous avez besoin pour enregistrer vos prochaines vacances.

Bien que les appareils photo mobiles aient parcouru un long chemin en termes de qualité d’image, de résolution et soient même capables de prendre des photos et des vidéos dans des conditions de faible luminosité, la plupart ont toujours un problème de stabilisation d’image.

Si vous souhaitez enregistrer des vidéos sur vos prochaines vacances comme un professionnel et sans trembler, pratiquement comme un professionnel, c’est votre chance avec l’un de ces stabilisateurs mobiles.

Les stabilisateurs mobiles utilisent la technologie utilisée dans les drones où un système à 3 axes mesure les mouvements et les compense. De cette façon, votre vidéo sera toujours centrée et s’il y a des mouvements, ils seront fluides.

Ces produits permettent même de changer l’orientation du mobile, d’enregistrer une vidéo horizontale à verticale pour les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram.

Meilleur rapport qualité/prix : DJI Osmo Mobile 3

DJI Osmo Mobile 3 pour 79 € sur Amazon

De la main du fabricant de drones DJI qui utilise tout ce qu’il a appris en stabilisant les vidéos dans ses appareils volants, vient DJI Osmo Mobile 3.

Obtenez des vidéos fluides et parfaites avec n’importe quel smartphone Apple ou avec n’importe quel mobile Android. Il dispose d’une application qui permet de contrôler le stabilisateur tout en se synchronisant avec l’appareil pour enregistrer des vidéos ou changer de caméra.

La poignée est ergonomique et peut être rapidement pliée pour prendre peu de place. Il a une batterie intégrée bien qu’il puisse être utilisé pour charger le mobile.

Son prix est sans aucun doute le meilleur. Ce DJI Osmo Mobile 3 ne coûte que 79 euros sur Amazon.

Le plus compact : Hohem Gimbal

Hohem Gimbal pour 60 € sur Amazon

Un stabilisateur mobile ne doit pas être un appareil ennuyeux et que vous devez transporter dans votre sac à dos ou votre sac à main, il existe des options compactes et parfaites pour toutes les poches.

est stabilisateur hohem C’est un modèle qui n’occupe pas beaucoup et qui peut avec des mobiles de taille moyenne. Il ne pèse que 259 grammes et prend en charge les mobiles ne pesant pas plus de 280 grammes.

Il peut être tourné de 270º pour changer son orientation de portrait à paysage ou vice versa. Il a sa propre application pour prendre des photos et des vidéos dans des formats spéciaux, tels que des time-lapses, des panoramas 360º ou des modes 3D.

Son prix? Très lent. Il est passé de près de 80 euros à seulement 60 euros sur Amazon.

Compétition DJI : Zhiyun Smooth Q3

Zhiyun Smooth Q3 pour 89€ sur Amazon

Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais les stabilisateurs mobiles de Zhiyun sont assez intéressants et ceux de DJI sont considérés comme la concurrence la plus importante. Ce modèle est le Zhiyun Lisse Q3 et cela peut vous intéresser beaucoup.

Le plus curieux est que ce Zhiyun Smooth Q3 intègre son propre flash LED, non pas pour prendre des photos, mais plutôt pour s’éclairer lors de la prise de selfies ou pour enregistrer des vidéos d’une autre personne. La LED peut être tournée à 180º.

Avec son application, vous pouvez prendre des photos ou des vidéos avec des gestes qu’il reconnaît automatiquement, ainsi que d’autres effets ou même diffuser sur divers réseaux sociaux.

Son prix est de 89 euros et est disponible sur Amazon avec la livraison gratuite.

Pour GoPro : Hohem iSteady Pro 3

Hohem iSteady Pro 3 pour 99 € sur Amazon

Que faire si vous voulez un stabilisateur que vous pouvez utiliser avec une caméra GoPro ou similaire ? De nombreuses caméras d’action sont pratiquement identiques et utilisent le même système de fixation que GoPro a rendu familier.

Ce stabilisateur pour caméras d’action Hohem iSteady Pro 3 C’est l’une des options les plus professionnelles et elle est disponible sur Amazon pour 99 euros avec une livraison totalement gratuite.

En plus des caméras d’action GoPro, il est également compatible avec les caméras d’action Yi Technologies, Insta 360, Sony RX0 ou DJI Osmo.

Avec « bâton à selfie » : Yoozon

Stabilisateur Yoozon et Selfie Stick pour 19,99 € sur Amazon

Une option qui combine le stabilisateur et le mythique “bâton à selfie” est ce produit de Yoozon. Est-ce une perche à selfie ? Oui, agit-il aussi comme stabilisateur ? Aussi.

Il a pour fonction de base de stabiliser le mobile pour pouvoir faire des vidéos avec des transitions fluides. De plus, en tant que perche à selfie, il permet de prendre des photos à distance pour que tout le monde entre sur la photo. Une fois collecté, il peut être utilisé comme un mini trépied.

Il ne mesure que 18 centimètres une fois collecté, mais il peut atteindre 58 centimètres de long une fois ouvert.

Le meilleur, c’est le prix, moins de 20 euros sur Amazon.

