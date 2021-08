5 stars de la NBA qui pourraient être échangées ensuite

La NBA ne passe jamais trop longtemps sans qu’une superstar change d’équipe via un échange. L’été 2017 a vu Jimmy Butler échangé aux Timberwolves et Chris Paul échangé aux Rockets. En 2018, Kawhi Leonard a été échangé des Spurs aux Raptors tandis que Butler a de nouveau été transféré aux 76ers. En 2019, Anthony Davis a été échangé aux Lakers de Los Angeles, Paul George a été échangé aux Clippers et Paul a été échangé à Oklahoma City contre Russell Westbrook. Paul était de nouveau en route pour les Suns en 2020, tandis que la demande commerciale de James Harden a traîné pendant la saison jusqu’à ce qu’il soit heureusement envoyé des Rockets aux Nets deux semaines après le début de janvier.

Le plus gros échange de cette intersaison à ce jour est l’accord à cinq équipes mis en vedette par l’arrivée de Westbrook aux Lakers. Maintenant que la majeure partie du mouvement des joueurs en agence libre s’est installée, tous les regards se tourneront à nouveau vers le marché du commerce alors que les joueurs envisagent leur avenir et que les équipes assemblent leurs meilleures offres si une star arrive pleinement sur le marché.

Étant donné que la spéculation sur le commerce des stars est toujours l’un des sujets les plus importants de la ligue, voici un aperçu des grands noms qui, selon les rumeurs, seraient (peut-être) les prochains à bouger, et quand cela pourrait arriver.

5. Karl Anthony-Towns

Quand cela pourrait-il arriver ? Eté 2023 au plus tôt.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles Towns ne signerait pas de troisième contrat avec les Timberwolves à partir du moment où il a signé son extension super max en 2018. Cet accord a trois ans et 101,3 millions de dollars restants, et le Minnesota reste loin de la controverse.

Le Minnesota peut-il construire un gagnant avant que Towns ne soit prêt pour un nouvel accord? Pour aussi prometteur qu’Anthony Edwards ait semblé dans sa saison recrue, l’Ouest reste un gant et il n’y a pas de chemin clair pour que les Wolves fassent un grand saut au classement. Il n’est pas difficile d’imaginer un scénario dans lequel Towns signale qu’il aimerait changer d’équipe lorsque son contrat sera terminé et que le Minnesota ne voudra pas le perdre pour rien.

Towns reste l’un des gros joueurs offensifs les mieux qualifiés de la ligue avec la capacité de déclencher un tir à trois points à haut volume et très précis depuis la position centrale. Même avec des points d’interrogation sur la défensive, il ne fait aucun doute que le futur joueur de 26 ans semble être finalement en ligne pour un autre accord maximum. Il ne pourra pas devenir joueur autonome avant l’été 2024.

4. Bradley Beal

Quand cela pourrait-il arriver ? Eté 2023 au plus tôt.

Des rumeurs commerciales circulent autour de Beal depuis des années alors que les Wizards de Washington ont du mal à se constituer un concurrent durable après la déchirure d’Achille de John Wall. Washington a échangé Wall contre Russell Westbrook et a remporté la tête de série n ° 8 lors des séries éliminatoires de l’année dernière, puis a renvoyé Westbrook aux Lakers de Los Angeles pour un tas de pièces de profondeur lors du repêchage de 2021. Beal aurait envisagé son avenir avec la franchise à l’approche de ces mouvements, mais le dernier mouvement audacieux de Washington de l’intersaison – une signature et un échange pour Spencer Dinwiddie – semble avoir apaisé les spéculations selon lesquelles Beal pourrait bientôt être en mouvement. .

Les derniers rapports de l’initié Shams Charania ont déclaré que Beal n’avait désormais aucune intention de quitter les Wizards et envisageait une extension maximale de 235 millions de dollars sur cinq ans l’été prochain.

Bien que les Wizards ne ressemblent toujours pas à un concurrent à l’Est, ce rapport est logique sous deux angles différents : a) Beal veut verrouiller son argent à long terme avant de chercher une nouvelle équipe, et b) il pourrait être impressionné par la façon dont le front office a réorganisé la liste après le commerce du mur. Washington a encore beaucoup de travail à faire, mais il est possible que Beal y soit heureux pour le moment. Il y aura beaucoup de prétendants intéressés qui prépareront de gros paquets commerciaux si les sorciers le traitent enfin.

3. Damien Lillard

Quand cela pourrait-il arriver ? Eté 2022 au plus tôt.

Damian Lillard a exprimé sa loyauté envers les Portland Trail Blazers au fil des ans, mais cela pourrait enfin changer alors qu’il entame sa saison de 31 ans.

Dame a exprimé sa déception après que les Blazers ont été éliminés au premier tour des éliminatoires de la NBA 2021 par une équipe des Denver Nuggets qui n’avait pas blessé la star Jamal Murray. Il y avait beaucoup de spéculations que Lillard pourrait exiger un échange cet été, mais au lieu de cela, il a fait des commentaires publics pour faire pression sur l’équipe pour qu’elle s’améliore rapidement. Que se passe-t-il s’ils ne le font pas ?

Portland a re-signé Norman Powell pour un contrat de 90 millions de dollars, mais sinon leurs “gros” ajouts d’agent libre cette intersaison étaient Tony Snell et Cody Zeller. Si Portland ne fait pas un all-in avant le début de la saison, il est facile d’imaginer un scénario dans lequel l’équipe a une autre sortie anticipée en séries éliminatoires et Lillard exige un échange à l’été 2022.

Une demande commerciale de Lillard serait probablement similaire à celle de Harden à Houston, avec une liste de préférences informant le marché. Le reste de la ligue attendra avec impatience de voir si les Blazers peuvent arranger les choses avant que Dame ne veuille sortir.

2. Pascal Siakam

Quand cela pourrait-il arriver ? À tout moment.

Les Raptors ont remporté 50 matchs ou plus pendant cinq saisons consécutives avant de rater les séries éliminatoires (et le tournoi de play-in) lors d’une saison désastreuse de 27-45 l’an dernier. Toronto avait une excuse facile avec la pandémie forçant l’équipe à déménager à Tampa Bay pour la saison, mais la perte de Kyle Lowry contre le Heat de Miami cette intersaison a dissipé tout optimisme selon lequel Toronto pourrait être à nouveau un concurrent la saison prochaine.

Les Raptors ont repêché Scottie Barnes au n ° 4 du classement général, ont démissionné de Gary Trent Jr. et Khem Birch, et n’ont pas encore fait grand-chose pour remodeler la liste. Il est difficile de dire quelle est la vision à long terme pour Toronto en ce moment, ce qui rend les rapports que Pascal Siakam est disponible sur le marché du commerce encore plus difficiles à déchiffrer.

Les rumeurs commerciales de Siakam ont été diffusées pendant toute la saison morte. Un rapport récent de Jason Anderson du Sacramento Bee indique que les Sacramento Kings, les Golden State Warriors et les Los Angeles Clippers seraient « amoureux » de Siakam. Les Warriors se sentent comme l’ajustement le plus alléchant, avec trois choix de loterie de moins de 21 ans – James Wiseman, Moses Moody et Jonathan Kuminga – qui pourraient convenir si Toronto cherche à se reconstruire.

Il est possible que Siakam soit en mouvement plus tard cette intersaison si les Raptors veulent s’engager pleinement dans un mouvement de jeunesse. Cependant, il ne devrait pas y avoir trop de précipitation pour Toronto. Siakam vient de vivre une année décevante selon ses normes et est sous contrat pour les trois prochaines saisons. Il est certainement possible qu’il augmente sa valeur commerciale au cours de la prochaine saison si Toronto le garde, et il existe un marché plus robuste pour lui à la date limite ou à l’été 2022.

1. Ben Simmons

Quand cela pourrait-il arriver ? À tout moment.

La NBA a attendu avec impatience qu’un accord avec Simmons se concrétise enfin depuis que ses immenses luttes offensives ont contribué à un échec en séries éliminatoires au deuxième tour pour les 76ers de Philadelphie, tête de série, en juin. Doc Rivers et Joel Embiid ont tous deux semblé jeter Simmons sous le bus après la défaite décisive de Philadelphie contre les Hawks d’Atlanta, déclenchant un été sauvage de spéculations sur l’avenir du All-Star de 25 ans.

Le repêchage allait et venait avec Simmons toujours à Philadelphie. Les Sixers n’ont pas fait grand-chose en agence libre non plus, en signant Andre Drummond et en signant à nouveau Danny Green, mais en choisissant sinon de garder la même équipe intacte en attendant la bonne offre pour Simmons. Ce que nous semblons avoir maintenant est une impasse à l’ancienne.

Simmons et l’agent Rich Paul voudraient être envoyés dans une nouvelle équipe. Morey demande le monde pour Simmons en ce moment. Le véritable objectif de Philly est probablement d’attendre, de laisser Simmons récupérer de la valeur, puis de faire de lui la pièce maîtresse d’un package pour Lillard ou Beal, s’ils le demandent. La relation entre Simmons et les Sixers est-elle trop brisée pour aller aussi loin ?

La situation de Simmons semble bien que ce sera une distraction majeure si Morey la laisse saigner dans la saison. Dans le même temps, l’équipe veut s’assurer qu’elle peut obtenir le meilleur rendement absolu pour lui. Jusqu’à ce que cela soit résolu, les rumeurs commerciales de Simmons resteront l’une des plus grandes histoires de la NBA.

Caractère générique : Zion Williamson

Williamson aurait été un peu déçu que les Pélicans aient gagné à la loterie alors qu’il était clairement le choix n ° 1 du repêchage de 2019. Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles il n’est pas heureux à la Nouvelle-Orléans seulement deux saisons après son contrat de recrue. Il n’a pas hésité à exprimer son amour pour New York. L’intersaison des Pélicans – renifler Kyle Lowry, lâcher Lonzo Ball, ajouter Devonte ‘Graham et Tomas Satoransky comme leurs acquisitions phares – n’a pas été très encourageant.

Williamson a encore deux ans sur son contrat de recrue. Avant sa quatrième saison, la Nouvelle-Orléans lui offrira une prolongation maximale. S’il ne le signe pas, sa seule décision est de jouer sur l’offre qualificative qui lui permettrait de devenir joueur autonome sans restriction après sa cinquième saison. Il est extrêmement rare qu’une superstar refuse l’argent et joue sur l’offre de qualification en raison d’un risque de blessure, et le long historique de blessures de Williamson ferait de cet itinéraire un choix incroyablement audacieux.

Si Zion veut vraiment quitter la Nouvelle-Orléans, sa seule décision pourrait être de faire pression publiquement sur le front office pour l’échanger. La base de fans a déjà vécu cela avec Chris Paul puis Anthony Davis, et priera pour que les pélicans puissent faire un énorme bond en avant au classement avant que cela ne se produise. Williamson a été incroyable lors de sa deuxième saison et ne s’améliorera que s’il peut rester en bonne santé. Pour l’instant, c’est une situation à surveiller même si Zion n’a pas beaucoup d’options faciles.