5 stocks à venir dans des secteurs chauds pour 2021

Jusqu’à présent, 2021 a été une année pleine de grands espoirs autour d’une reprise économique mondiale. Avec des déploiements de vaccins presque à plein régime dans de nombreux pays, les attentes d’un retour à la «normale» sont très élevées. Cependant, les indices américains atteignant également des niveaux records, il est devenu difficile de trouver des actions à la hausse cette année. Ce sont des noms qui ont de belles perspectives mais qui ne sont pas trop surévalués.

Pour cette liste, j’ai trouvé cinq actions de différents secteurs que je pense que vous devriez surveiller. Tous ces choix ont d’excellents fondamentaux, pourraient offrir de bons rendements en 2021 et ajouteront une diversification à n’importe quel portefeuille.

Cela dit, ce n’est pas le moment de baisser la garde. Certes, certaines actions sont attrayantes maintenant et pas trop chères. Mais il est important de marcher légèrement. Lors d’un événement organisé par The Atlantic, l’ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine et actuelle secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a noté ce qui suit: «Il se peut que les taux d’intérêt devront augmenter quelque peu pour s’assurer que notre économie ne surchauffe pas.»

Cela a en partie provoqué une liquidation des valeurs technologiques le 4 mai. Cela peut également signifier que la Fed pourrait relever les taux plus tôt que prévu. Cela devrait être un facteur négatif pour les actions en termes de valorisation.

Donc, tous ces facteurs à l’esprit, voici cinq actions émergentes à prendre en compte à mesure que nous avançons vers 2021.

Alibaba (NYSE:BABA)

Intel (NASDAQ:INTC)

JPMorgan Chase (NYSE:JPM)

Partenaires de produits d’entreprise (NYSE:EPD)

Lowe’s (NYSE:FAIBLE)

Stocks à venir: Alibaba (BABA)

Source: Jirapong Manustrong / Shutterstock.com

Secteur: Consommation cyclique

Industrie: Vente au détail sur Internet

Pourquoi devriez-vous envisager une participation dans les actions d’Alibaba? Pour commencer, le commerce électronique devrait connaître un essor après la pandémie. À l’heure actuelle, l’action BABA est en baisse de 2,4% depuis le début de l’année (YTD), mais a un rendement d’un an de 16,4%. Ce nom a un ratio cours / bénéfices (P / E) sur 12 mois de 23,67. De plus, Zacks s’attend à une croissance du bénéfice par action (BPA) de 17,15% pour les trois à cinq prochaines années. Ainsi, le stock n’est pas trop cher maintenant et a beaucoup de croissance future.

De plus, au milieu d’une année 2020 difficile, les ventes ont réussi à augmenter d’environ 35% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) à 509,7 milliards de RMB (71,9 milliards de dollars) (page 102). Mais le chiffre d’affaires n’est qu’un point positif parmi de nombreux points pour l’action BABA. Par exemple, la croissance du revenu net est un autre domaine dans lequel BABA brille; l’entreprise maximise la valeur pour ses actionnaires grâce à un modèle d’entreprise qui convertit les ventes en bénéfices nets. En 2020, le bénéfice net a bondi à 140,3 milliards de RMB (19,8 milliards de dollars), soit une augmentation de 75% en glissement annuel.

Alibaba devrait figurer parmi les principaux leaders du commerce électronique mondial dans les années à venir. Cela lui vaut une place bien méritée sur cette liste de stocks émergents.

Intel (INTC)

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Secteur: La technologie

Industrie: Semi-conducteurs

Aujourd’hui, Intel est en hausse de 15,7% depuis le début de l’année et affiche toujours un ratio P / E de fuite très attractif de 12,35. L’action INTC a également un dividende annuel de 1,39 $ et un rendement à terme de 2,43%. En outre, cette société devrait bénéficier du «CHIPS for America Act» et des investissements dans la fabrication et la recherche nationales de semi-conducteurs.

Comment? Eh bien, Intel est un géant de la technologie avec un accent fort et innovant sur le développement de produits ainsi qu’une part de marché solide et dominante dans le secteur de la technologie. Mais ce n’est pas la seule chose à aimer d’INTC. Le 22 avril, la société a même annoncé des résultats du premier trimestre meilleurs que prévu.

Selon Investor’s Business Daily, «Intel a gagné 1,39 $ par action ajusté sur des ventes de 19,67 milliards de dollars au cours du trimestre de mars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice d’Intel de 1,15 $ l’action sur un chiffre d’affaires de 17,86 milliards de dollars. D’une année à l’autre, les bénéfices et les ventes d’Intel ont tous deux chuté de 1%. »

Cela dit, les prévisions de bénéfices d’Intel pour le deuxième trimestre ont déçu et le titre a encore chuté après la publication. Cependant, alors qu’il y a une baisse des ventes en glissement annuel au cours des trois derniers trimestres consécutifs, je suis optimiste qu’Intel va bientôt se redresser et offrir des résultats encore meilleurs.

Intel a augmenté ses revenus de 8,2% à 77,87 milliards de dollars en 2020. De plus, des nouvelles plus positives d’INTC ont déjà été révélées; l’entreprise «a annoncé des plans massifs d’investissements pour améliorer ses produits». Plus précisément, Intel dépensera 3,5 milliards de dollars pour ses technologies d’emballage de semi-conducteurs et d’emballage 3D.

À l’heure actuelle, de nombreuses valeurs technologiques semblent trop surévaluées à leur prix actuel. Cette sélection des actions à venir ressemble cependant à une aubaine technologique. Avec une croissance attendue du BPA de 7,5% pour les trois à cinq prochaines années, INTC est définitivement attrayant.

Actions à venir: JPMorgan Chase (JPM)

Source: Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Secteur: Services financiers

Industrie: Banques (diversifiées)

Bien entendu, une économie en passe de rebond doit également s’appuyer sur un système bancaire solide. C’est en partie pourquoi j’ai mis JPMorgan Chase sur cette liste d’actions à venir pour la reprise. JPM est une méga-banque américaine qui peut bénéficier de toute hausse plus tôt que prévu des taux d’intérêt, selon les commentaires de Janet Yellen.

Les faibles taux d’intérêt ont réduit le revenu net d’intérêts de la banque, qui est la différence entre les intérêts qu’elle gagne en prêtant de l’argent et ce que la banque verse à ses déposants. En 2020, le bénéfice net a chuté d’un peu plus de 20% à 29,1 milliards de dollars. Cela est comparé à un bénéfice net de 36,43 milliards de dollars en 2019.

Maintenant, cependant, l’action JPM est bien positionnée pour un rebond économique en 2021. Même les bénéfices du premier trimestre de ce nom ont été plus forts que prévu. Selon CNBC, «la banque a enregistré un bénéfice de 4,50 dollars par action au premier trimestre […] supérieur aux 3,10 $ par action attendus par les analystes interrogés par Refinitiv […] Les revenus de 33,12 milliards de dollars ont dépassé l’estimation de 30,52 milliards de dollars, en raison des opérations commerciales de l’entreprise. »

Actuellement, l’action JPM a augmenté de plus de 77% en un an et est en hausse de 26% depuis le début de l’année. Je continue à soutenir que c’est très attrayant aujourd’hui, avec un ratio P / E de 13,58. Il a également un dividende et un rendement annuels de 3,60 $ et 2,24%, respectivement.

Partenaires de produits d’entreprise (EPD)

Source: Shutterstock

Secteur: Énergie

Industrie: Pétrole et gaz à mi-chemin

L’action EPD est une action de valeur et un choix dans le secteur de l’énergie. Les prix du pétrole brut atteignant des sommets et une forte demande d’énergie, le pétrole brut et le gaz naturel, ou les deux, devraient soutenir les résultats financiers de cette société. Bien sûr, Enterprise Products Partners a beaucoup souffert en 2020 – l’année a été difficile pour les stocks d’énergie tout autour. À un moment donné l’an dernier, pendant une très courte période, le baril de pétrole brut est tombé à – 37,63 $ sur le marché à terme.

Depuis, cependant, le rebond des marchés des matières premières a été important. De plus, l’action EPD a bien performé, avec un rendement de 18,4% depuis le début de l’année et de 37,7% depuis un an.

Dans l’ensemble, cette société comprend quatre segments: les pipelines et services de LGN, les oléoducs et services de pétrole brut, les pipelines et services de gaz naturel et les services de produits pétrochimiques et raffinés. Le secteur Oléoducs et services de pétrole brut exploite des oléoducs. Si les prix du pétrole brut restent élevés en 2021, ils devraient pouvoir booster la rentabilité globale de l’entreprise.

Avec un ratio P / E de 10,87 et un dividende à terme et un rendement de 1,80 $ et 7,74%, respectivement, cette action est un jeu de valeur et un générateur de revenus. En tant que tel, même si le marché devient cahoteux pour le reste de 2021, cette sélection des actions montantes fournira une certaine assurance sous la forme de dividendes.

Actions à venir: Lowe’s (LOW)

Source: Helen89 / Shutterstock.com

Secteur: Consommation cyclique

Industrie: Vente au détail de rénovation domiciliaire

Dernier sur ma liste des actions à venir, ce détaillant de rénovation domiciliaire est un choix pour un marché immobilier américain solide en 2021. Si nous commençons à voir un boom des dépenses de rénovation domiciliaire, l’action LOW pourrait générer de très forts bénéfices en raison des perspectives macroéconomiques plus larges.

Pour commencer, la pandémie semble avoir eu peu d’impact sur les revenus de Lowe l’année dernière, qui ont augmenté d’un peu plus de 24% à 89,6 milliards de dollars, contre 72,15 milliards de dollars en 2019. Cela dit, la croissance du bénéfice net a ralenti au cours de l’exercice 2021, en hausse 36 % YOY à 5,83 milliards de dollars. Au cours de l’exercice 2020, le bénéfice net avait augmenté de 85%, passant de 2,31 milliards de dollars en 2019 à 4,27 milliards de dollars.

En regardant son ratio P / E de 23,3, cependant, l’action LOW n’est toujours pas trop mauvaise en termes de valorisation. L’action a grimpé de 29,3% jusqu’à présent en 2021 et est en hausse de 89,3% depuis un an. De plus, même si la société «a réitéré ses prévisions antérieures, selon lesquelles les dépenses consacrées aux projets de bricolage et à l’amélioration de l’habitat pourraient être atténuées à mesure que les consommateurs reprendraient leurs activités normales après la pandémie», les résultats du quatrième trimestre ont été un battement.

Enfin, Lowe’s a connu une augmentation du flux de trésorerie disponible en 2021, atteignant 9,26 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 229% en glissement annuel. C’est une autre mesure financière très positive, à la fois pour l’évaluation et pour la poursuite de l’expansion des affaires – ou même pour racheter des actions. Aujourd’hui, cette action arbore un dividende à terme de 2,40 $ et un rendement de 1,17%.

A la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être joint sur Twitter et LinkedIn.