5 stocks de vaccins à surveiller alors qu’une nouvelle variante de Covid-19 frappe le marché

À l’approche du Black Friday, la plupart des investisseurs spéculaient sur ce que la crise de la chaîne d’approvisionnement signifierait pour la plus grande fête du shopping de l’année. Au moment où les achats ont commencé, cependant, la plupart des esprits étaient sur une autre histoire. Une nouvelle variante de Covid-19 avait été détectée en Afrique du Sud et elle se propageait rapidement en Europe. Appelée variante omicron, cette nouvelle souche de Covid-19 constitue une menace pour l’histoire de la reprise en cas de pandémie. Peut-être plus important encore, nous ne savons pas encore quelle est l’ampleur de cette menace. Les scientifiques ont indiqué qu’il leur faudrait au moins quelques semaines pour évaluer l’efficacité des vaccins contre la nouvelle variante, qui présente de multiples mutations. Alors que les investisseurs réfléchissent à ce que cela signifie pour les marchés, l’attention s’est déplacée vers une question spécifique : qu’est-ce que cela signifie pour les stocks de vaccins ?

Les investisseurs ont exprimé leur inquiétude quant à ce que l’émergence d’une nouvelle variante peut signifier pour les marchés. Il convient de noter, cependant, qu’un tel scénario crée une nouvelle opportunité pour les stocks de vaccins, en particulier pour qu’une nouvelle entreprise prenne la tête.

Tandis que Pfizer (NYSE :PFE) le succès de la production d’un vaccin approuvé pour les enfants l’a aidé à conserver son avance sur ses concurrents, d’autres sociétés reconnaissent la nécessité d’innover davantage dans le domaine des vaccins. Les scientifiques et les chercheurs doivent encore parvenir à une conclusion sur la façon dont la nouvelle variante réagira aux vaccins actuels, mais les entreprises qui les produisent travaillent déjà 24 heures sur 24.

De nombreux stocks de vaccins avaient tendance ce matin alors que la variante omicron dominait la couverture médiatique. Jetons un coup d’œil à ce que disent les principaux producteurs de vaccins et à quel moment nous pouvons nous attendre à voir des progrès.

Stocks de vaccins à surveiller : Moderna (MRNA)

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Moderna a été l’une des premières entreprises à discuter avec son équipe de direction de la variante omicron.

Dimanche, le directeur marketing Paul Burton s’est entretenu avec Andrew Marr de la BBC et a déclaré que Moderna espérait voir les essais cliniques d’un booster spécifique à l’omicron commencer dans les 60 à 90 jours. Le PDG Stéphane Bancel s’est récemment adressé à la « Squawk Box » de CNBC au sujet d’un vaccin ciblant l’omicron. Bien qu’il ait déclaré qu’il faudrait probablement des mois à la société pour développer, produire et expédier un vaccin capable de cibler cette variante spécifique, il a noté qu’un rappel contenant une dose plus élevée de 100 microgrammes pourrait être disponible beaucoup plus tôt.

Bancel a également évoqué la possibilité d’administrer des doses plus élevées des vaccins actuels aux patients particulièrement à haut risque, tels que ceux des catégories âgées ou immunodéprimées.

Cette discussion sur un booster efficace qui pourrait prendre en charge la nouvelle variante a fait grimper le stock d’ARNm aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, les stocks de vaccins passent une bonne journée et Moderna a augmenté de plus de 10 %. Les gains d’aujourd’hui l’ont fait augmenter de plus de 30 % au cours des cinq derniers jours.

Pfizer (PFE)

Source : Manuel Esteban / Shutterstock.com

Aucune société pharmaceutique n’a reçu autant de presse positive pour ses innovations en matière de vaccins que Pfizer. Plus tôt ce mois-ci, le PDG Albert Bourla a été recommandé par un contributeur d’InvestorPlace pour le PDG de l’année.

Le leader de l’industrie a également discuté de la nouvelle variante plus tôt dans la journée, déclarant qu’il pensait que la pilule Covid-19 de Pfizer s’avérerait efficace contre elle. Il a noté que la méthode de traitement a été conçue avec le processus de pensée selon lequel la plupart des mutations virales arrivaient en pointes, exactement ce que nous voyons jusqu’à présent de la variante omicron. Cela lui donne, a-t-il dit, un « très haut niveau de confiance » que le traitement oral, Paxlovid, s’avérera bien adapté pour aider les patients atteints de la nouvelle souche Covid-19.

Des essais cliniques ont montré que lorsque Paxlovid est pris avec le ritonavir, un médicament anti-VIH, il réduit les hospitalisations et les décès de 89 % s’il est pris dans les trois jours suivant le début des symptômes.

Bien que Bourla ne soit toujours pas en mesure d’offrir grand-chose sur l’efficacité du vaccin à deux doses de la société contre la nouvelle variante, il estime qu’il offre au moins une certaine protection. Il a également déclaré que Pfizer travaillait déjà sur un nouveau vaccin et qu’il avait produit un modèle d’ADN vendredi, spéculant qu’il pourrait être prêt dans 100 jours.

Il convient de noter que Pfizer a été en mesure de créer des vaccins pour les variantes précédentes au cours de cette période, mais n’a finalement pas eu à les administrer, car les vaccins précédemment distribués sont restés efficaces.

Stocks de vaccins à surveiller : BioNTech (BNTX)

Source : Palatinat Stock / Shutterstock.com

Le partenaire vaccin original de Pfizer ne manque pas non plus de battre.

L’innovateur allemand en biotechnologie a déclaré à Business Insider qu’il travaillait déjà au développement d’un vaccin adapté pour lutter contre la variante omicron. Selon les porte-parole de l’entreprise, les premières étapes d’un tel processus « chevauchent les recherches nécessaires » pour évaluer la nécessité d’un nouveau cliché. Cette approche devrait permettre à son équipe de recherche d’avancer le plus rapidement possible.

Comme ses concurrents, BioNTech prévoit d’acquérir les données nécessaires pour déterminer les prochaines étapes dans environ deux semaines, alors que les chercheurs en médecine se précipitent pour examiner de nouveaux cas. Afin de maintenir le processus aussi efficace que possible, la société teste déjà ses doses de vaccin existantes. Comme Pfizer, elle affirme pouvoir expédier ce vaccin adapté dans les 100 jours si cela s’avérait nécessaire.

Comme les autres stocks de vaccins, le BNTX passe une bonne journée alors que les spéculations concernant les vaccins augmentent. Les actions ont augmenté de près de 4% au moment d’écrire ces lignes. Un peu comme son concurrent Moderna, BioNTech est en hausse de près de 20% pour la semaine après avoir connu une période de stagnation. Plus tôt cet été, l’analyste d’InvestorPlace Louis Navellier l’a qualifié de meilleur achat parmi les stocks de vaccins que Pfizer.

Johnson & Johnson (JNJ)

Source : Alexander Tolstykh / Shutterstock.com

Comme ses concurrents, Johnson & Johnson travaille déjà sur les moyens de lutter contre la nouvelle variante. Cependant, dans l’attente de nouvelles données, la société a déclaré qu’elle « progresserait [its new vaccine] dans des études cliniques si nécessaire.

Mathai Mammen, responsable mondial de la recherche et du développement chez Janssen Pharmaceuticals, filiale de J&J, déclare que la société reste confiante dans les « réponses humorales et à médiation cellulaire robustes » que son vaccin original a suscitées chez les patients à ce jour, donnant à la société confiance en sa capacité d’adapter son vaccin actuel pour gérer la variante omicron.

Mammen a ajouté que la société a déjà commencé à travailler sur un nouveau vaccin dans ce but précis et qu’elle « progressera rapidement vers des essais cliniques » si cela est jugé nécessaire. Il a été signalé que les tests ont déjà commencé.

L’action JNJ est en hausse de 0,3% au moment d’écrire ces lignes.

Stocks de vaccins à surveiller : Novavax (NVAX)

Source : Ascannio/Shutterstock.com

Acteur ultérieur de la course aux vaccins, Novavax n’a pas eu le même succès aux États-Unis que Pfizer ou Moderna.

Cependant, l’entreprise reconnaît qu’elle a une chance de rattraper le terrain perdu. En fait, il travaille déjà au développement d’un vaccin pour lutter contre la variante omicron. Novavax a déclaré que son vaccin contiendra les pointes mutées qui inquiètent les experts au sujet de la variante, permettant ainsi aux receveurs de développer les réponses immunitaires nécessaires. Ses porte-parole ont également déclaré que les tests et le développement du nouveau vaccin prendront probablement « quelques semaines ».

Bien que Novavax n’ait pas encore demandé l’approbation de son premier Covid-19 aux États-Unis, il a reçu le feu vert des régulateurs indonésiens et philippins.

Comme l’a rapporté ce matin Eddie Pan, rédacteur en chef adjoint d’InvestorPlace, NVAX est un nom à surveiller parmi les stocks de vaccins alors que la spéculation monte. Bien que personne ne soit susceptible d’en savoir trop pendant au moins deux semaines, les entreprises ne perdent pas de temps à s’appuyer sur leurs innovations en matière de vaccins pour tenter de prendre de l’avance dans la course aux vaccins. Novavax n’a peut-être pas encore obtenu l’autorisation des États-Unis, mais il a pris de l’importance grâce à son travail de distribution mondiale de vaccins, un avantage qui lui a valu un rang élevé parmi les stocks de vaccins de seconde intention à acheter.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.