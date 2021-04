5 stratégies d’investissement pour les seniors pour des rendements sûrs et élevés

Pour choisir la meilleure option, comparez le taux d’intérêt avec le même mandat.

Pour chaque personne de plus de 60 ans, l’appétit pour le risque change avec les attentes de rendement. Après avoir pris leur retraite, ces personnes sont également confrontées au défi de survivre à l’épargne qu’elles ont accumulée au fil des ans.

Même s’il existe plusieurs options de placement pour les personnes âgées, le taux d’intérêt actuel offert par la plupart d’entre eux n’aidera pas les retraités à soutenir les dépenses de leur ménage. Pour éviter cela, les personnes âgées recherchent des instruments financiers qui minimisent le risque d’investissement et offrent également des rendements garantis, tout en protégeant leurs fonds.

Voici quelques stratégies clés que les personnes âgées devraient garder à l’esprit tout en investissant;

Allocation de fonds

Habituellement, la plupart des options d’investissement pour les seniors sont assorties d’une longue ancienneté, cependant, verrouiller les fonds dans des investissements pour une durée plus longue n’est pas toujours fructueux. Les experts disent qu’il est préférable de rechercher des fonds de courte durée dans lesquels investir, dans la mesure du possible.

Pour ceux qui ont un excédent investissable, au lieu d’investir de manière échelonnée, les experts disent que l’on pourrait envisager une stratégie basée sur l’allocation. Par exemple, les seniors devraient éviter toute option d’investissement à long terme et devraient placer leur allocation maximale dans des options d’investissement de courte et moyenne durée (6 mois – 3 ans).

Allocation en actions

Avec des investissements à faible rendement, les experts disent que les chances de ronger le corpus d’un retraité sont particulièrement élevées, avec une espérance de vie plus longue et une inflation plus élevée.

Avoir même une petite allocation en actions aidera le retraité à générer des rendements supplémentaires, car les options de placement à rendement fixe n’ont pas le potentiel de suffire aux besoins de retraite tout au long des années dorées. On peut faire une petite allocation dans des placements axés sur les actions en exposant une partie de son corpus de retraite en actions à partir de l’argent qui n’est pas nécessaire pendant une période de 5 à 6 ans.

Retour

Les dépôts à terme bancaires, le régime de revenu mensuel de la poste (POMIS), le régime d’épargne des personnes âgées (SCSS) Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY), etc. sont quelques-unes des options d’investissement les plus populaires pour les seniors offrant des paiements de revenu réguliers. Pour choisir la meilleure option, comparez le taux d’intérêt avec le même mandat.

Risque

Les options d’investissement qui sont soutenues par le gouvernement, par exemple, la plupart des options d’investissement à revenu fixe pour les seniors – sont toujours ouvertes aux risques de différentes manières. La banque FD, par exemple, n’est assurée que jusqu’à Rs 5 lakh dans chaque banque, y compris le solde du compte d’épargne. Les gens évitent d’investir en actions en raison du risque élevé et investissent dans la dette, mais cela comporte également sa propre part de risques. Par conséquent, gardez à l’esprit qu’aucun investissement n’est totalement sans risque.

Traitement fiscal

Faites de tels investissements en gardant à l’esprit votre propre dalle fiscale, en tant que personne âgée. Certains des intérêts de placement sont entièrement imposables et s’ajoutent au revenu d’un investisseur à la retraite.

Cela dit, des investissements tels que le Senior Citizen Saving Scheme (SCSS), la banque FD à 5 ans d’économie d’impôt fournissent un avantage fiscal de la section 80C sur l’investissement.

