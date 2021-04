5 suspects recherchés dans le meurtre de Rossana Delgado ⋆ .

Le bureau d’enquête de Géorgie a déclaré qu’il recherchait quatre personnes, et un cinquième suspect inconnu, dans le meurtre d’une mère de deux enfants Rossana Delgado, 37.

La victime, un habitant de la ville de Bethléem, dans le comté de Barrow, a été portée disparue le 16 avril, ont annoncé les autorités. Elle l’a vue pour la dernière fois dans le comté de DeKalb. Les députés du comté de Gilmer l’ont trouvée mardi lorsqu’ils ont effectué un contrôle de l’aide sociale dans une résidence à Cherry Log.

Maintenant, le GBI dit que quatre, peut-être cinq personnes sont responsables du meurtre. Les autorités suggèrent que les suspects ont peut-être quitté l’État.

Megan Alyssa Colone, 30 ans, pour Stone Mountain, Géorgie. Elle voyage peut-être avec des enfants et passe sous le pseudonyme de Grace Beda.

Juan Ayala-Rodriguez, 35 ans, de Gainesville, Géorgie.

Oscar Manuel Garcia, 26 ans, d’Austell, Géorgie.

Mario Alberto Barbosa-Juarez, 29 ans, d’Oklahoma City, Oklahoma. et un cinquième suspect inconnu.

Depuis le GBI:

Des efforts concertés pour identifier le cinquième suspect dans cette affaire sont en cours. Toute personne ayant des informations sur la localisation de Colone, Ayala-Rodriguez, Garcia ou Barbosa-Juarez est priée d’appeler la GBI Tipline au 1-800-597-TIPS (8477), signalez les informations en ligne à https: //gbi.georgia. gov / submit-tips-online ou en téléchargeant l’application mobile, voir quelque chose envoyer quelque chose. Si vous voyez l’un de ces individus, ne vous en approchez pas. Appelez immédiatement le 911.

Les autorités attendaient toujours les résultats de l’autopsie samedi.

En plus d’avoir deux enfants, Delgado serait également devenue grand-mère récemment.

Son mari lui a parlé pour la dernière fois le 16, avant qu’elle ne prenne une personne pour son travail de chauffeur de taxi, selon 11 Alive. Il a signalé sa disparition environ huit heures plus tard.

Des images de surveillance l’ont placée avec une autre femme dans la ville DeKalb de Chamblee.

La disparition de Delgado, originaire du Venezuela, a laissé les habitants effrayés, a déclaré un ami Pedro Viloria. Il a mentionné que la région comptait de nombreuses personnes de ce pays.

“Beaucoup d’entre eux font Lyft, Uber, des services de taxi”, a-t-il déclaré. «Je pense donc que c’était vraiment un cas où beaucoup de membres de la communauté, en particulier des membres de la communauté vénézuélienne, se sont vus et c’était très, très proche de chez eux et très effrayant. Je pense qu’il y a juste une peur qui pèse sur la communauté en ce moment.

[Images via the Georgia Bureau of Investigation]

