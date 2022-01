5 SUV qui arrivent en 2022 avec l’idée de casser le marché | Moteur

2022 arrive avec des nouvelles importantes dans le segment des SUV. Nous vous montrons cinq modèles qui seront mis en vente et que vous devriez sérieusement considérer.

Une année qui s’annonce chargée de nouvelles importantes, notamment dans le segment des SUV. Si vous envisagez de changer de voiture, jetez un œil à ces Cinq VUS en vente en 2022 et vous devriez voir avant d’acheter.

Vous ne découvrirez rien de nouveau si l’on vous dit que le segment des SUV est celui qui attire le plus l’attention des acheteurs et où tous les constructeurs souhaitent avoir une présence significative, avec plusieurs modèles dans leur gamme.

Ensuite, nous allons mettre en évidence cinq SUV qui arriveront tout au long de l’année qui commence ce soir, quand les 12 carillons sonnent à la Puerta del Sol.

Honda HR-V e : HEV

Le Honda HR-V e: HEV est l’une des nouveautés les plus attendues de 2022, en ce qui concerne le segment des crossovers. Il s’agit de la nouvelle génération de SUV compact de Honda, caractérisée par un design beaucoup plus moderne.

Bien que la principale nouveauté se trouve sous le capot, avec un moteur hybride de 131 ch et 253 Nm de couple. La marque japonaise franchit ainsi une nouvelle étape vers l’électrification de sa gamme.

Kia sportage

Le Kia Sportage est l’un des meilleurs vendeurs sur notre marché et, en 2022, ouvre la cinquième génération. Un véhicule totalement nouveau à tous points de vue, avec un changement radical de conception, un net saut qualitatif à l’intérieur et des nouveautés importantes en termes de équipements technologiques et de sécurité.

Une autre caractéristique du nouveau Sportage sera sa large gamme de moteurs, avec des options pour tous les goûts : diesel, essence, hybride, hybride rechargeable et hybridation légère.

Range Rover

Une autre nouveauté importante pour 2022, cette fois dans le segment du luxe, est le nouveau Range Rover. Il arrivera avec une carrosserie standard, 5,05 mètres, et un LWB long, 5,25 mètres, un design plus moderne et un large arsenal de technologies très avant-gardistes.

Il sera proposé avec trois mécaniques : une d’essence V8 de 530 ch et deux diesel six cylindres, avec 300 et 350 ch. Toutes les versions auront une transmission automatique à huit rapports et un convertisseur de couple. Deux autres variantes hybrides arriveront en été.

Renault australe

L’arrivée du Renault Austral, le nouveau SUV de la marque au losange qui remplacera l’actuel Renault Kadjar, est également très attendue. Son design reprendra les caractéristiques que nous avons vues dans la Renault Mégane E-Tech électrique.

Il est construit sur le Plateforme CMF-C de la Alliance Renault-Nissan, le même qui sert de base au Qashqai. Pour le moment, aucune autre information n’est connue sur le modèle, bien qu’il puisse équiper les mécaniques essence et les hybrides rechargeables.

Subaru solterra

Nous terminons avec l’une des premières les plus populaires de 2022, la Subaru Solterra, la première voiture électrique de la firme japonaise. Cette voiture est le résultat de l’alliance de Subaru avec Toyota et est le frère jumeau de la Toyota bZ4X.

Il sera disponible en deux versions, une avec traction avant et une avec traction intégrale. Dans le premier cas, il n’équipera qu’un 205 ch qui déplace les roues avant ; la version 4×4 aura deux moteurs qui déplacent les roues des deux essieux et produisent 218 CV.

Cet article a été publié dans Autobild par lvaro Escobar.