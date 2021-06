5 tablettes à moins de 200 euros pour regarder des vidéos et se divertir en voyage | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ces tablettes bon marché fonctionnent parfaitement pour des tâches telles que naviguer sur Internet, visiter les réseaux sociaux et regarder des centaines d’heures de vidéos, de séries et de films où que vous soyez.

Si vous cherchez une tablette pour pouvoir regarder des films, des séries, des vidéos ou encore des compétitions comme l’Eurocup et les Jeux Olympiques où que vous soyez, vous n’avez pas besoin de dépenser des centaines d’euros pour une seule. Il existe des options très bon marché qui peuvent vous aider.

Ces tablettes de 10 pouces en vente ont suffisamment de mémoire et de stockage pour toutes vos applications et des options d’extension de carte microSD pour stocker plus de vidéos. De plus, aucun ne coûte plus de 200 euros.

Que vous souhaitiez une tablette pour surfer sur internet, pour regarder Netflix, Prime Video, Disney+ ou même pour charger vos téléchargements sur une carte, ces tablettes fonctionneront parfaitement pour vous.

Ils peuvent même très bien fonctionner comme des comprimés bon marché pour enfants, étant donné qu’ils ont tendance à se tacher ou à se briser dans les petites mains.

Bon et pas cher : Amazon Fire HD 10

Nouvelle version 2021 de la tablette Amazon avec un écran de 10,1 pouces, 3 Go de RAM et des options de 32 Go et 64 Go de stockage extensible avec carte microSD.

La dernière version de la tablette Amazon est cette nouvelle Fire HD 10 avec un écran de 10,1 pouces. Il est plus rapide, possède deux fois plus de mémoire RAM jusqu’à 3 Go et aussi l’autonomie lui permet d’atteindre jusqu’à 12 heures d’utilisation.

Ce modèle de 32 Go peut être étendu avec une carte microSD, mais vous pouvez également acheter une version avec 64 Go de stockage.

La meilleure chose est le prix. La version 32 Go avec publicité sur l’écran de verrouillage du produit Amazon coûte 149,99 euros. Celui de 64 Go coûte 189,99 euros.

Avec connexion 4G : Teclast M40

Tablette 10,1 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible avec connexion WiFi, Bluetooth et 4G pour se connecter aux réseaux mobiles.

Cette tablette Teclast M40 C’est un produit qui essaie de tout monopoliser pour ceux qui recherchent un appareil qui a tout. Et il semble que cela réussisse.

Il possède un écran Full HD de 10,1 pouces, Android 10 comme système d’exploitation, un processeur quad-core, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible avec jusqu’à 512 Go avec une carte microSD, WiFi et Bluetooth.

Mais le meilleur, c’est qu’il dispose d’un modem 4G pour insérer une carte SIM et ainsi se connecter à internet avec un débit de données.

Chez Amazon, il coûte généralement 210 euros, mais en appliquant désormais un coupon de réduction de 30 euros, il ne reste qu’à 169,99 euros.

10 pouces et léger : Lenovo M10 FHD Plus

Tablette de 10,1 pouces avec une résolution FullHD parfaite pour regarder des séries et des films en streaming et 64 Go de stockage extensible.

Lenovo M10 FHD Plus C’est l’une des tablettes les moins chères de Lenovo en ce moment. Il dispose d’un écran de 10,3 pouces et d’une résolution Full HD, parfait pour regarder des séries, des films ou surfer sur Internet. Il dispose même d’une connexion magnétique d’un côté pour ajouter des accessoires tels que des couvertures de clavier.

Il dispose d’un processeur MediaTek Helio P22T, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible avec une carte microSD jusqu’à 256 Go.

Son prix normal est de 200 euros, mais sur Amazon il est en vente à moins de 180 euros.

Pas cher et avec la 4G : Blackview Tab8

Obtenez la tablette Blackview Tab8 pour 139,99 euros

Cette tablette Onglet Blackview8 il donne aussi assez pour très peu. Il possède un processeur octa-core, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible avec une carte microSD jusqu’à 128 Go et il ne coûte que 139,99 euros.

Il a un écran de 10,1 pouces et une résolution Full HD. Le point fort est qu’il dispose d’un plateau pour deux cartes SIM, donc on peut utiliser deux lignes téléphoniques et internet, parfait pour se connecter n’importe où quand on recherche vraiment la connectivité.

La batterie a une capacité de 6580mAh, parfaite pour vous durer plus de 8 heures d’utilisation avec une connexion Internet ou la lecture de vidéos.

Pensez à appliquer le code de réduction de 20 euros sur votre page Amazon pour l’obtenir moins cher.

Avec de nombreux accessoires : Yestel X2

Obtenez la tablette YESTEL X2 pour 106 euros sur Amazon

Si en plus de chercher une tablette pour regarder des séries, des films et des heures inlassables sur YouTube vous voulez aussi travailler ou étudier avec, cette Yestel X2 10 pouces comprend de nombreux accessoires pour en faire votre ordinateur portable.

La tablette dispose d’un écran Fill HD de 10 pouces, d’un processeur quad-core, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Il dispose également du WiFi, du Bluetooth, du GPS et d’une batterie de 8 000 mAh.

Mais il a aussi des accessoires : un câble de charge, un chargeur, des écouteurs, un clavier Bluetooth, une souris Bluetooth, un câble USB on the go, un stylet et un étui. Le tout pour 106 euros sur Amazon.

