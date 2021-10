5 tablettes aussi puissantes qu’un ordinateur portable | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le monde des tablettes n’est plus ce qu’il était. Avec l’arrivée du des processeurs ultra-rapides que certaines marques insèrent même dans leurs ordinateurs portables, les différences entre une tablette et un ordinateur portable sont de moins en moins.

Mais toutes les tablettes ne sont pas identiques. Il y en a qui utilisent les derniers processeurs, plus de RAM et des écrans de meilleure qualité ainsi que quelques accessoires qui en font vraiment un substitut d’ordinateur portable.

Nous avons sélectionné certaines des tablettes les plus puissantes que vous pouvez obtenir dès maintenant, avec la possibilité d’ajouter un clavier et une souris pour travailler comme s’il s’agissait d’un ordinateur portable.

Ces tablettes ne manquent de rien, mais le plus important est peut-être que finalement Android et iOS se sont adaptés dans le monde de la tablette à un mode bureau traditionnel, avec plusieurs applications ouvertes en même temps et même des fenêtres flottantes.

Les avantages sont avant tout la facilité de les transporter, ils sont plus légers et parfois avec plus de batteries que les ordinateurs portables. En outre, en règle générale, ils sont généralement moins chers.

Par contre, il y a sûrement le manque d’applications spécifiques qui peuvent vous manquer, en particulier les applications professionnelles qui ne sont disponibles que pour Windows. Mais si vous êtes une personne qui passe généralement la journée dans le navigateur, Word, Excel et des applications similaires, vous n’aurez pas de problème.

Le plus puissant : Apple iPad Pro

Le nouvel Apple iPad Pro avec écran Retina 11 pouces et le nouveau processeur M1. L’un des iPad les plus puissants et les plus performants d’Apple.

Le nouvel iPad Pro d’Apple c’est l’une des tablettes les plus puissantes au monde. Tout cela grâce au processeur M1 qu’ils utilisent dans plusieurs de leurs Mac.

L’iPad Pro est disponible en deux tailles, le 11 pouces étant le plus petit et le plus facile à transporter, mais vous avez également l’option 12,9 pouces qui est très pratique pour fonctionner, mais pour l’utiliser comme une tablette normale, elle peut être trop grande.

L’écran ProMotion, c’est-à-dire avec un rafraîchissement à 120 Hz. Il fait des transitions et des animations une expérience qui ruinera d’autres écrans, en plus il dispose d’un appareil photo grand angle 12MP, d’un appareil photo ultra grand angle 10MP et d’un scanner LiDAR.

Le nouvel Apple iPad Pro avec écran Liquid Retina XDR 12,9 pouces et le nouveau processeur M1, grand angle 12MP, ultra grand angle 10MP et scanner LiDAR. L’un des iPad les plus puissants et les plus performants d’Apple.

Il dispose même d’un port USB-C prenant en charge Thunderbolt et USB 4 auquel vous pouvez ajouter un hub avec lequel augmenter sa connectivité. Vous avez également iPadOS 15.

Vous pouvez vous procurer cet iPad Pro 128 Go avec WiFi et 11 pouces à partir de 845 euros. Vous avez des capacités de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. Si vous préférez un écran plus grand, alors la version 12,9 pouces démarre à 1 099 euros.

Les claviers à pavé tactile coûtent respectivement 315 euros et 382 euros.

Le plus puissant sur Android : Samsung Galaxy Tab S7+

Avec la tablette Galaxy Tab S7 + WiFi 12.4″ vous aurez une dimension d’écran qui vous permettra de profiter de l’expérience ordinateur portable sur une tablette android.

Onglet Samsung Galaxy S7+ C’est la tablette la plus puissante et la plus premium de Samsung. C’est une de ces tablettes qui regarde de tous les côtés et a un impressionnant Écran Super AMOLED 120 Hz de 12,4 pouces.

Comme nous en avons discuté dans notre test, cette tablette se distingue par son écran, ses performances, son matériel et l’excellente intégration dont elle dispose avec S-Pen, le stylo numérique inclus.

Utilisez le Processeur Snapdragon 865 PlusIl dispose de 6 Go de RAM et dans cette version, il dispose de 128 Go de stockage, bien que vous puissiez également choisir 256 Go.

En plus d’avoir le WiFi, il existe une version compatible avec les réseaux 5G, donc si vous avez une SIM d’un opérateur avec ces réseaux, vous pouvez profiter du débit internet maximum où que vous soyez.

Mieux encore, la tablette la plus puissante et la plus haut de gamme de Samsung est maintenant en vente. Il ne vous coûtera que 789 euros, c’est-à-dire 110 euros de moins que la normale.

Ultra-mince : Lenovo Tab P11 Pro

Cette tablette avec un écran OLED 2K a également beaucoup de puissance grâce au Snapdragon 730G en tant que processeur. De plus, il a une charge rapide à 20W.

Lenovo plonge dans le monde des tablettes haut de gamme avec cette Lenovo Tab P11 Pro. C’est l’une de ses tablettes qui peut se transformer en ordinateur portable grâce à son clavier avec trackpad qui est aussi une housse.

Lenovo Tab P11 Pro utilise un Processeur Snapdragon 730G et a un Écran OLED de 11,5 pouces.

Il est très fin, seulement 5,8 mm d’épaisseur, ce qui en fait l’un des plus fins de sa catégorie. Il a également un Batterie de 8 600 mAh qui offre une autonomie d’environ 15 heures d’utilisation.

Vous pouvez désormais vous procurer cette version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible avec microSD) pour 527 euros. Il existe également une version inférieure avec 4 Go de RAM.

Mais la meilleure offre que vous puissiez obtenir est cette tablette ainsi que le stylo numérique et l’étui avec clavier et trackpad pour 495 euros.

L’alternative à Android et Apple : Huawei MatePad Pro

Cette tablette haut de gamme de Huawei dispose d’un processeur Kirin 990 et de puissance à revendre, ainsi que d’une connectivité 5G.

Huawei a l’une de ces tablettes Android qui est puissante, qui a beaucoup de potentiel pour remplacer un ordinateur portable et qui a l’air bien aussi.

Avec un excellent design et des bords réduits, ce Huawei MatePad Pro il a une Écran de 10,8 pouces et résolution Full HD.

Utilise un Processeur Kirin 990 avec GPU Mali G76, très similaire à ses équivalents Snapdragon en termes de performances. C’est une tablette très puissante avec un grand écran et un excellent design grâce à ses 4 haut-parleurs.

Par contre, bien qu’il utilise Android, il s’agit d’une version sans services Google, c’est-à-dire sans accès au Google Play Store et aux applications disponibles. Il a son propre magasin d’applications, mais il est plus petit. Bien sûr, il dispose d’un moteur de recherche d’applications pour télécharger les applications traditionnelles dont vous aurez besoin à partir d’autres sources.

Vous pouvez vous procurer ce Huawei MatePad Pro pour 449 euros dans la boutique en ligne Huawei, c’est-à-dire avec 100 euros de remise.

La même version se trouve pour 649 euros sur Amazon. N’oubliez pas de consulter cette analyse complète que nous avons publiée sur ComptuerHoy.com.

Meilleur rapport qualité/prix : Samsung Galaxy Tab S7 FE

Avec Snapdragon 750G et un écran de 12,4 « , cette tablette Samsung se distingue par l’inclusion du S-Pen, de bonnes performances et un prix bas pour ses fonctionnalités.

L’une des alternatives aux tablettes haut de gamme est cette Samsung Galaxy Tab S7 FE. Bien que ce ne soit pas la plus puissante, c’est une option qui fonctionne parfaitement en remplacement d’un ordinateur portable.

Comme nous en avons discuté dans notre analyse, où Samsung a coupé pour rendre cette tablette plus accessible est sur l’écran, qui est à 60 Hz et a un contraste plus faible car il n’est pas AMOLED. Mais il a une bonne taille de 12,4 pouces et un bon niveau de luminosité.

Choisir un processeur Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose également d’une batterie de 10 090 mAh avec une charge rapide de 45 W.

Parmi ses avantages, il comprend une connexion 5G, un S-Pen dans la boîte et également la possibilité d’obtenir un clavier et une housse parfaits pour le transformer en ordinateur portable.

