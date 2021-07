5 tablettes pas chères parfaites pour regarder des séries et des films cet été | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez partir en vacances et continuer à regarder des films et des séries, une tablette est une bonne option. Si vous ne savez pas lequel acheter, voici quelques-unes des meilleures options sur le marché.

Maintenant que près de la moitié du pays est en vacances, la consommation de divertissement monte en flèche. C’est ce qu’a le temps libre, bien qu’il y ait un problème important : si vous n’êtes pas à la maison, vous n’avez peut-être pas Internet ou vous n’avez pas d’appareil approprié pour afficher du contenu multimédia.

C’est pourquoi si vous n’avez pas de tablette, il peut être judicieux de vous en procurer une avant de partir en vacances. Les modèles bon marché ne manquent pas, sans aucun doute, au cas où vous préféreriez dépenser le moins possible.

Si vous ne savez pas lequel vous convient le mieux, nous avons choisi Cinq tablettes Android très bon marché que vous pouvez acheter maintenant, qui ont la livraison gratuite et qu’ils se conforment plus que lorsqu’il s’agit de regarder votre série préférée.

Teclast P80 pour 69 €

Achetez Teclast P80 sur Amazon

Teclast est une marque chinoise qui ouvre peu à peu une brèche en Espagne, avec un accent particulier sur le secteur des ordinateurs portables, mais aussi sur celui des tablettes.

Votre Teclast P80 se distingue avant tout par le prix qui, avec le coupon de réduction de 20 euros disponible sur Amazon, n’est que de 69 euros. Oui, vous avez bien lu.

Il a un écran HD de 8″ et Android 10 comme système d’exploitation, ainsi que d’autres touches plutôt sympas comme Bluetooth 5.0

Amazon Fire 7 pour 69,99 €

Il s’agit de la nouvelle tablette abordable d’Amazon, avec un meilleur processeur et deux fois plus de mémoire que son prédécesseur. Il possède un écran de 7 pouces, un processeur quadricœur, 1 Go de RAM et 16 ou 32 Go de stockage. Le tout pour moins de 70 euros.

Cette tablette est la plus abordable d’Amazon, même si c’est aussi celle avec le plus petit écran. Pour les 69,99 euros que ça coûte, on ne peut pas mettre trop d’inconvénients.

Il est parfait pour une autonomie de plus de huit heures. Bien sûr, il n’a pas de Google Play Store, bien que vous puissiez télécharger des applications comme Netflix, Disney, HBO ou Movistar.

Il équipe, comme toutes les tablettes Fire, une version fortement modifiée d’Android.

Huawei MatePad T 10 pour 129 €

Acheter Huawei MatePad T10

Malgré les problèmes rencontrés par Huawei avec Android, qui ferme l’accès à Google Play pour ses appareils, les tablettes disposent de toutes les applications nécessaires pour regarder des vidéos en ligne.

Vous pouvez les télécharger depuis AppGallery ou PetalSearch au format APK. On parle de tous les habituels, dont Netflix par exemple.

Cette tablette Huawei MatePad 10 a un écran Full HD de 10″ et ne coûte que 129 euros. Elle est vendue par le Huawei eStore avec la livraison gratuite depuis l’Espagne.

Chuwi Surpad pour 149 €

Achetez Chuwi Surpad sur Amazon

Bien que le prix d’origine de cette tablette chinoise soit plus élevé, Amazon propose un bon de réduction de 30 euros, il reste donc à seulement 149 euros.

Pas mal du tout pour un écran 10,1″ Full HD et 128 Go de stockage. De plus, son processeur Helio MT6771V est capable de faire tourner une bonne partie des jeux Android, ce qui vous donne une idée de sa puissance.

Chuwi s’est développé petit à petit en Espagne, comme Teclast, grâce à ses ordinateurs et tablettes bon marché.

Amazon Fire HD 10 pour 149,99 €

Nouvelle version 2021 de la tablette Amazon avec un écran de 10,1 pouces, 3 Go de RAM et des options de 32 Go et 64 Go de stockage extensible avec carte microSD.

L’évolution logique des tablettes Fire : un modèle plus grand et plus puissant qui sert aussi de support de travail, bien sûr, à l’aide d’un clavier magnétique.

Le prix n’est que de 150 euros et bénéficie de toutes les garanties d’Amazon, qui utilise également FireOS dans cette version au lieu d’Android.

Cela dit, les logiciels en tout genre ne manquent pas dans l’Appstore d’Amazon, ni pour regarder des vidéos ni pour travailler.

