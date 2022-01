5 téléphones à considérer avant d’acheter

Eric Zeman / Autorité Android

Cela a pris beaucoup de temps et des retards ont été signalés, mais le Samsung Galaxy S21 FE a finalement été annoncé. Le téléphone devait initialement être lancé au troisième trimestre 2021 avant d’être reporté à janvier 2022. Le dernier modèle FE de Samsung semble être une mise à niveau itérative par rapport au Galaxy S20 FE, adoptant clairement une approche si ce n’est pas cassé et offrant les mêmes 699 $ étiquette de prix. Mais que faire si vous voulez quelque chose d’un peu différent? Voici quelques-unes des meilleures alternatives au Galaxy S21 FE que vous devriez garder à l’esprit.

Les meilleures alternatives au Galaxy S21 FE

1. Samsung Galaxy S21

David Imel / Autorité Android

Le Galaxy S21 vanille est livré avec un SoC Snapdragon 888 (Exynos 2100 en dehors des États-Unis), un panneau OLED 120 Hz, une charge sans fil et une résistance à l’eau. Tout cela correspond également au Galaxy S21 FE, mais l’ancien téléphone est également équipé d’un enregistrement vidéo 8K qui est absent du nouveau téléphone.

Sinon, le nouveau téléphone présente quelques avantages par rapport à l’ancien appareil, comme un bon téléobjectif et une batterie plus grosse. Mais ceux qui recherchent un appareil alternatif peuvent faire bien pire que cela.

2. Apple iPhone 13 et 13 Mini

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Vous aimez l’idée d’un engagement phare de moins de 1 000 $ et d’une longue mise à jour ? Cela ne vous dérange pas de passer d’Android ? Ensuite, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini valent également la peine d’être considérés.

Les téléphones Apple bénéficient généralement d’une assistance logicielle de cinq ans ou plus, vous pouvez donc être sûr que vous bénéficierez toujours de nouvelles fonctionnalités plusieurs années plus tard. Sinon, les modèles iPhone 13 et Mini offrent tous deux un puissant processeur A15, une résistance à l’eau/à la poussière IP68, une recharge sans fil, deux caméras arrière de 12 MP et un accès à un écosystème astucieux.

Notre avis : Avis Apple iPhone 13 — Puissant copain de poche

Il y a quelques inconvénients à l’iPhone 13 et 13 Mini par rapport au Galaxy S21 FE, à savoir l’absence d’un écran à taux de rafraîchissement élevé et l’absence d’un téléobjectif pour les prises de vue zoomées. Mais ces téléphones méritent toujours un coup d’œil.

3. Google Pixel 6

C. Scott Brown / Autorité Android

Le Pixel 6 vanille de Google est l’une des meilleures alternatives au Galaxy S21 FE non fabriquées par Samsung. Cela est principalement dû au fait qu’il ne coûte que 600 $ aux États-Unis, ce qui le rend moins cher que le téléphone Samsung. Mais le Pixel ne se limite pas à un prix attrayant.

Plus de lecture : Avis Google Pixel 6 – Ça vaut chaque centime

Le Pixel 6 apporte un chipset Tensor interne aussi puissant que l’Exynos 2100 de Samsung, une conception unique et résistante à l’eau, un panneau OLED 120 Hz et une batterie de 4 614 mAh qui devrait offrir une longue durée de vie de la batterie. Parmi les autres caractéristiques notables, citons un capteur de caméra principal de 50 MP, un objectif ultra-large de 12 MP et une charge sans fil.

Cependant, le Pixel 6 présente deux inconvénients par rapport au Galaxy S21 FE, à savoir l’absence d’un téléobjectif et le temps de charge plus lent. Sinon, un engagement de mise à jour tout aussi long est la cerise sur un gâteau savoureux.

4. Samsung Galaxy S20 FE

Hadlee Simons / Autorité Android

Le Galaxy S20 FE est un autre téléphone à considérer, car le Galaxy S21 FE n’est à peu près que le S20 FE avec une mise à niveau de puissance. Mieux encore, l’ancien téléphone est disponible pour moins de 550 $ depuis plusieurs mois maintenant.

Mis à part le silicium phare plus ancien, le S20 FE partage de nombreux points communs avec la nouvelle version. Cela signifie le même système de triple caméra arrière, une caméra selfie, une batterie de 4 500 mAh avec des vitesses de charge de 25 W, des vitesses de charge sans fil de 15 W et un panneau OLED de 120 Hz. Le téléphone de Samsung apporte également un engagement de mise à jour étendu, vous offrant une certaine tranquillité d’esprit par rapport aux autres téléphones.

Nos pensées: Examen à long terme du Samsung Galaxy S20 FE

Le téléphone améliore même le nouvel appareil en prenant en charge l’extension microSD, juste au cas où 128 Go ou 256 Go ne vous suffiraient pas. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce téléphone.

5. OnePlus 9

Robert Triggs / Autorité Android

L’appareil OnePlus début 2021 contient un SoC Snapdragon 888, un écran OLED plat de 120 Hz et une charge sans fil de 15 W, conformément au Galaxy S21 FE. Cet appareil se démarque également de l’appareil Samsung en proposant une charge filaire de 65W et un couplage caméra principal et ultralarge assez impressionnant (48MP + 50MP).

Le OnePlus 9 n’est cependant pas parfait, car la variante indienne n’a pas de charge sans fil, les variantes déverrouillées n’ont pas officiellement d’indice IP et le téléphone contient un objectif monochrome de 2 MP au lieu d’un téléobjectif. Nous espérons que la société apportera tous les avantages à toutes les variantes de OnePlus 10, mais l’ancien téléphone reste l’une des meilleures alternatives au Galaxy S21 FE.

Alternatives Samsung Galaxy S21 FE : mentions honorables

Motorola Edge 20 Pro (699 €) : L’Edge 20 Pro n’est malheureusement pas disponible aux États-Unis, mais les consommateurs européens et indiens devraient garder un œil sur cela. L’effort de Moto offre des fonctionnalités intéressantes comme un écran OLED 144 Hz et une caméra périscope 8MP 5X. Tout n’est pas génial cependant, car le téléphone manque de charge sans fil, de NFC et d’une bonne résistance à l’eau, mais vous devez quand même le garder à l’esprit.

Motorola Edge 2021 (699 $) : Le Motorola Edge 2021 est une autre alternative au Galaxy S21 FE si vous êtes en Amérique du Nord, à un prix identique de 700 $. Certaines des caractéristiques les plus remarquables incluent un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une version nette d’Android et une batterie de 5 000 mAh. Cependant, il est définitivement en deçà du Galaxy S21 FE dans de nombreux domaines. Il n’y a pas de charge sans fil, il n’offre qu’une résistance aux éclaboussures, il utilise un panneau LCD au lieu d’un écran OLED et il possède le chipset Snapdragon 778G de milieu de gamme.

Samsung Galaxy A52 5G (499 $): Un autre téléphone Samsung fait la liste, et pour cause. Le Galaxy A52 5G est 200 $ moins cher que le S21 FE et voit en effet plusieurs compromis, tels qu’un processeur de milieu de gamme, pas de recharge sans fil et pas de téléobjectif. Mais vous bénéficiez toujours d’avantages comme un écran OLED 120 Hz, une résistance à l’eau et trois ans de mises à jour du système d’exploitation. Certains acheteurs en dehors des États-Unis obtiennent également le Galaxy A52 (409 £) avec un processeur amélioré.

Asus Zenfone 8 (629 $): Le Zenfone 8 de 2021 est un autre excellent téléphone phare qui ne fera pas sauter la banque, et il est également compact. Pour moins de 650 $, vous obtenez un chipset Snapdragon 888, un écran OLED de 5,9 pouces à 120 Hz et un port de 3,5 mm. Vous recherchez un produit phare moins cher et plus petit que les téléphones classiques ? C’est là qu’intervient le Zenfone 8, avec un écran OLED de 5,9 pouces à 120 Hz, un SoC Snapdragon 888 et une résistance à l’eau. Il manque un téléobjectif et une charge sans fil, même si vous gagnez étonnamment un port de 3,5 mm.

Ce sont nos alternatives préférées au Galaxy S21 FE. Pas convaincu par la concurrence ? Alors procurez-vous un Samsung Galaxy S21 FE via les liens ci-dessous.

Samsung Galaxy S21 FE

Le produit phare de Samsung en 2021 obtient enfin une « édition fan »

Le Samsung Galaxy S21 FE est très similaire au Galaxy S21 vanille. Cependant, il réduit un peu les choses afin de réduire de 100 $ le PDSF.

commentaires