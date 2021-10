5 téléphones à considérer avant d’acheter

Eric Zeman / Autorité Android

La série Google Pixel 6 est là ! Le modèle standard ressemble à un appareil phare à un prix très raisonnable, tandis que le Pixel 6 Pro apporte de nombreuses fonctionnalités haut de gamme. Vous cherchez quelque chose d’un peu différent ou vous vous demandez simplement ce qu’il y a d’autre ? Vous avez de la chance, car il s’agit de notre récapitulatif des meilleures alternatives à Google Pixel 6.

Les meilleures alternatives de Google Pixel 6

1. Série Samsung Galaxy S21

Ces téléphones sont livrés avec un chipset Exynos 2100 SoC ou Snapdragon 888, des panneaux OLED 120 Hz, une charge sans fil, une résistance à l’eau et un enregistrement 8K. Le S21 Ultra est également équipé d’une batterie de 5 000 mAh, d’un écran QHD + et d’une configuration de caméra arrière quadruple composée d’un tireur principal de 108 MP, d’un objectif ultra-large de 12 MP et d’une paire de téléobjectifs. Pendant ce temps, le Galaxy S21 standard propose une batterie de 4 000 mAh, un écran FHD + de 6,2 pouces et un trio de caméras arrière 12MP + 12MP + 64MP.

L’enfant du milieu est le Galaxy S21 Plus, et il partage le système de caméra du S21 mais offre un écran FHD+ de 6,7 pouces et une batterie de 4 800 mAh. Vous ne manquerez donc pas de choix si vous voulez un produit phare récent de Samsung.

2. Apple iPhone série 13

Les derniers iPhones d’Apple valent vraiment le détour si vous êtes ouvert à iOS et que vous voulez une expérience phare complète. L’un des plus grands avantages est que ces téléphones reçoivent régulièrement cinq ans ou plus de mises à jour logicielles, garantissant que vous utilisez la dernière version d’iOS des années plus tard.

Les quatre modèles d’iPhone 13 sont dotés du puissant processeur A15 d’Apple, d’une charge sans fil et d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68. Vous êtes donc couvert en termes d’ajouts sympas. Mais les choses diffèrent en ce qui concerne les détails de l’écran et de la caméra, pour n’en nommer que quelques-uns.

Notre avis : Test de l’Apple iPhone 13 Pro Max

L’iPhone 13 Mini et l’iPhone 13 standard contiennent tous deux des écrans OLED de 60 Hz et deux caméras arrière de 12 MP. Pendant ce temps, les iPhone 13 Pro et Pro Max offrent des écrans OLED 120 Hz, ajoutent un téléobjectif 3x 12MP et apportent également la mise au point automatique à l’appareil photo ultra-large (permettant des photos et des vidéos en mode macro). Le Pro Max est également livré avec une énorme batterie, et nous avons pensé que l’endurance était fantastique sur cet appareil.

3. Série OnePlus 9

Vous pouvez certainement affirmer que Google vise spécifiquement OnePlus avec la tarification de la série Pixel 6, mais la série OnePlus 9 vaut toujours la peine d’être considérée si vous vous demandez ce qu’il y a d’autre.

Le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro offrent tous deux une charge filaire de 65 W, un SoC Snapdragon 888, un appareil photo principal de 48 MP et un objectif ultra-large de 50 MP. Ces deux téléphones bénéficient également de trois ans de mises à jour du système d’exploitation et de quatre ans de correctifs de sécurité – un an de moins que les nouveaux Pixels pour les mises à jour de sécurité, mais toujours assez bons.

Plus de lecture : Avis sur OnePlus 9 | Test du OnePlus 9 Pro

Le modèle Pro est l’offre la plus premium comme vous vous en doutez, vantant un écran OLED QHD +, une charge sans fil de 50 W, un indice IP68 et un téléobjectif 8MP 3,3x. Malheureusement, seul le T-Mobile OnePlus 9 a un indice officiel IP68, tandis que la recharge sans fil est absente du modèle indien. Néanmoins, ces téléphones valent toujours la peine d’être considérés, surtout s’ils font l’objet d’une offre spéciale, comme c’est souvent le cas.

4. Google Pixel 5a

Pixel 5a

Vous aimez l’idée d’un téléphone Pixel 2021 mais vous ne voulez pas dépenser une tonne d’argent ? C’est là qu’intervient le Pixel 5a à 450 $, ce qui en fait l’une des meilleures alternatives au Pixel 6.

Vous bénéficiez toujours de cette expérience logicielle Pixel, de certaines fonctionnalités intéressantes de l’appareil photo et de trois ans de mises à jour du système d’exploitation. Le milieu de gamme contient également la même configuration de caméra arrière double que le Pixel 5 (12MP principal, 16MP ultra-large), une batterie de 4 680 mAh et un indice IP67 bienvenu. Il y a donc beaucoup à aimer ici.

Nos pensées: Avis sur le Google Pixel 5a

Cependant, vous sacrifiez quelques choses en optant pour cela par rapport au Pixel 6. Le Pixel 5a a un SoC Snapdragon 765G de milieu de gamme, un écran OLED de 6,34 pouces à 60 Hz (pas de 90 Hz ou 120 Hz ici), le même appareil photo principal que nous avons vu sur Pixels depuis des années, une charge filaire lente de 18 W et pas de charge sans fil . Certaines de ces dégradations sont compréhensibles, mais des choses comme la charge de 18 W sont de vraies déceptions en 2021.

5. Sony Xperia 1 III

Le Sony Xperia 1 III poursuit la récente série d’excellents produits phares de Sony, et cela vaut le coup d’œil si vous appréciez les fonctionnalités et la photographie haut de gamme. En commençant par le premier, le produit phare propose un SoC Snapdragon 888, un panneau OLED 4K de 6,5 pouces à 120 Hz, une batterie de 4 500 mAh, une charge filaire de 30 W, une charge sans fil et une conception résistante à l’eau.

Verdict: Test du Sony Xperia 1 III

Passez du côté de la caméra, et le Xperia 1 III apporte également la chaleur ici. Il existe pour la première fois dans l’industrie une caméra téléobjectif variable, qui bascule entre le zoom natif 3x ou 4,4x. Vous disposez également d’un appareil photo principal de 12 MP et d’un objectif ultra-large de 12 MP avec mise au point automatique. Ajoutez une application appareil photo complète et une application Cinema Pro dédiée et vous obtenez une expérience photographique complète ici.

Le téléphone de Sony se distingue également des autres produits phares de 2021 grâce à son port 3,5 mm. Les audiophiles devraient donc être satisfaits de ce téléphone.

La société propose également le Xperia 5 III plus compact, échangeant une dalle 4K de 6,5 pouces contre un écran FHD+ de 6,1 pouces. Cet appareil abandonne également la charge sans fil, mais presque tout le reste est intact ici, y compris cet appareil photo téléobjectif variable et le port 3,5 mm.

Alternatives Google Pixel 6 : mentions honorables

Oppo Find X3 Pro (1 099 £): Le téléphone d’Oppo n’est pas disponible aux États-Unis, mais c’est certainement l’un des meilleurs produits phares de 2021. Le Find X3 Pro propose un chipset Snapdragon 888, une batterie de 4 500 mAh et une charge filaire rapide de 65 W. Vous disposez également d’autres extras premium comme un indice IP68, une charge sans fil de 30 W et un écran OLED QHD + 120 Hz. Le téléphone n’a pas de caméra zoom longue portée, mais l’échange contre une caméra téléobjectif 13MP 2x et un objectif de microscope 3MP fascinant mais défectueux.

Xiaomi Mi 11 Ultra (Rs 69 999): Le Pixel 6 Pro est définitivement un appareil haut de gamme, mais Xiaomi a son propre produit phare haut de gamme dans le Mi 11 Ultra. Les deux téléphones partagent un écran OLED QHD+ de 120 Hz, une batterie d’environ 5 000 mAh, un appareil photo principal de 50 MP, un objectif périscope de 48 MP (bien que 5X ici contre 4X sur le Pixel) et un indice IP68. Mais le téléphone de Xiaomi contient également un SoC Snapdragon 888, une charge filaire de 67 W, une charge sans fil de 67 W, un appareil photo ultra-large de 48 MP et un écran arrière secondaire pour les selfies avec les appareils photo principaux.

Samsung Galaxy S20 FE (699 $): Le Galaxy S21 FE a été retardé depuis un certain temps maintenant, mais le Galaxy S20 FE est toujours un excellent appareil à part entière et une bonne alternative au Pixel 6. L’appareil a été lancé à 700 $ mais peut être acheté en ligne pour moins de 600 $ ces jours-ci. Le téléphone contient une batterie de 4 500 mAh, un SoC Snapdragon 865 (ou Exynos 990 dans les variantes précédentes), une charge sans fil et un écran OLED 120 Hz. Vous bénéficiez également d’un système de caméra arrière flexible et d’un engagement prolongé en matière de mises à jour.

Ce sont nos alternatives Google Pixel 6 préférées. Y a-t-il d’autres appareils que vous recommanderiez ? Faites-le nous savoir via la section commentaires ci-dessous.