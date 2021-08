5 téléphones que vous devriez considérer

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Pixel 5a

Table des matières

01Google Pixel 4a 5G02Samsung Galaxy A52 5G03OnePlus Nord 204Poco F305Apple iPhone SE 202006Mentions honorables

Le Google Pixel 5a est enfin officiel, servant de suite au Pixel 4a 5G (pas le Pixel 4a, ce qui prête à confusion). Et il semble que le nouveau téléphone apporte quelques améliorations sensibles par rapport à l’appareil de l’année dernière, telles qu’un indice IP67, une batterie plus grosse et une baisse de prix de 50 $.

Vous aimez l’idée de ce téléphone mais vous êtes curieux de savoir ce qu’il y a d’autre sur le marché ? Peut-être que le milieu de gamme de Google n’est pas tout à fait ce que vous voulez commencer? Ou peut-être vivez-vous en dehors des deux marchés de lancement – ​​les États-Unis et le Japon – et souhaitez-vous voir quels autres téléphones à petit budget existent ? Quoi qu’il en soit, nous vous proposons certaines des meilleures alternatives de Google Pixel 5a.

Notre avis : Avis sur le Google Pixel 5a

Les meilleures alternatives de Google Pixel 5a

1. Google Pixel 4a 5G

David Imel / Autorité Android

Maintenant que le Pixel 5a est officiel, l’une des alternatives les plus évidentes est son prédécesseur. Oui, le Pixel 4a 5G est toujours un excellent milieu de gamme si vous pouvez trouver une bonne affaire dessus. En fait, il possède le même chipset Snapdragon 765G et le même système de caméra arrière (12MP principal, 16MP ultra-large) que le nouvel appareil Pixel.

Quelle est la différence? Google Pixel 5a contre Pixel 4a 5G

Le Pixel 4a 5G est cependant à la traîne du Pixel 5a dans certains domaines, tels que la taille de la batterie, l’indice IP et la conception (le nouveau téléphone a un dos en métal par rapport au plastique ici). Néanmoins, vous obtenez toujours une vision claire d’Android, de quelques fonctionnalités logicielles exclusives à Pixel et de trois ans de mises à jour du système d’exploitation.

D’autres caractéristiques notables incluent une batterie de 3 885 mAh, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Le plus gros obstacle est peut-être que le Pixel 4a 5G est devenu difficile à trouver.

2. Samsung Galaxy A52 5G

Eric Zeman / Autorité Android

Auparavant, les téléphones de milieu de gamme de Samsung étaient loin derrière la concurrence, mais les dernières générations ont été de bons appareils à part entière. En fait, nous dirions que le Galaxy A52 5G est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme en général.

Ce que nous avons pensé : Test du Samsung Galaxy A52 5G

L’A52 5G n’a pas le plus de puissance, mais le Snapdragon 750G surpasse de peu le chipset Snapdragon 765G du Pixel 5a. Il correspond également à l’indice IP67 du téléphone Pixel et apporte un écran OLED 120 Hz qui devrait être plus fluide que le panneau OLED 60 Hz du 5a.

Le téléphone de Samsung propose également un système à quatre caméras (64MP principal, 12MP ultra-large, 5MP macro, 5MP de profondeur), une batterie de 4 500mAh avec une charge de 25W et un selfie snapper de 32MP. Ajoutez trois ans de mises à jour du système d’exploitation et vous obtenez l’une des meilleures alternatives Google Pixel 5a de la liste.

3. OnePlus Nord 2

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Le OnePlus Nord 2 n’est pas disponible aux États-Unis, mais c’est une excellente alternative pour les consommateurs qui ne peuvent pas mettre la main sur le Pixel 5a en premier lieu. Après tout, le nouveau Pixel n’est disponible que sur deux marchés. Dans tous les cas, OnePlus a apporté un certain nombre d’ajouts et de modifications bienvenues à son deuxième téléphone principal Nord.

Notre avis : Avis sur OnePlus Nord 2

La plus grande mise à niveau est probablement le passage à un chipset MediaTek Dimensity 1200, avec notre propre comparaison Speed ​​Test G montrant une amélioration majeure par rapport au Snapdragon 765G dans le Pixel 5a. Donc, ceux qui recherchent plus de puissance devraient considérer cet appareil. Les autres caractéristiques notables du Nord 2 incluent un panneau OLED de 6,43 pouces à 90 Hz, une batterie de 4 500 mAh et une charge filaire de 65 W.

OnePlus a également opté pour une approche moins c’est plus avec les appareils photo, offrant un appareil photo principal de 50 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un capteur monochrome de 2 MP. Mais nos propres examinateurs ont constaté que les résultats de ces vivaneaux n’étaient pas vraiment étonnants. Vous devriez donc soit vous procurer un port Gcam, soit envisager le Pixel 5a si vous devez absolument avoir une excellente expérience avec l’appareil photo.

4. Poco F3

C. Scott Brown / Autorité Android

Le Redmi K40 a été lancé en Chine au début de 2021, mais l’appareil est arrivé sur les marchés mondiaux sous le nom de Poco F3. Fidèle à la philosophie de Redmi et Poco, cela offre beaucoup pour votre argent de milieu de gamme, ce qui en fait l’une des meilleures alternatives Pixel 5a sur les marchés mondiaux.

Vérifier: Avis sur le Poco F3

Certaines des spécifications les plus notables de Poco F3 incluent un chipset Snapdragon 870, un écran OLED 120 Hz, une résistance aux éclaboussures IP53 et une batterie de 4 520 mAh avec une charge de 33 W. En ce qui concerne la photographie, vous disposez d’un appareil photo principal de 48 MP, d’un vivaneau ultra-large de 8 MP et d’un tireur télémacro de 5 MP.

Le téléphone de Poco n’est cependant pas parfait, car nous pensions que le logiciel était extrêmement bogué et non poli dans notre examen. Néanmoins, ceux qui ne peuvent pas mettre la main sur le Pixel 5a devraient ajouter cet appareil à leur liste de surveillance.

5. Apple iPhone SE 2020

David Imel / Autorité Android

Cela ne vous dérange pas de quitter l’écosystème Android ? Ensuite, l’iPhone SE de l’année dernière est un appareil qui mérite d’être regardé. L’iPhone le moins cher d’Apple coûte 400 $ et se concentre généralement sur l’essentiel. Cela signifie que vous disposez d’un chipset A12 Bionic qui est toujours extrêmement réactif, d’une résistance à l’eau IP67 tout comme le Pixel 5a et d’une bonne qualité d’image via le système de caméra arrière. Vous bénéficiez même d’une recharge sans fil, ce qui est absent des appareils de milieu de gamme de Google.

Ce que nous avons pensé : Test de l’iPhone SE 2020

Malheureusement, l’iPhone SE 2020 fait de nombreux compromis ailleurs. Il y a le design de style iPhone 8 qui a un peu vieilli, une seule caméra arrière (pas d’option ultra-large ou téléobjectif ici), un panneau LCD au lieu d’un écran OLED et une petite batterie.

Pourtant, si vous recherchez un bon milieu de gamme, l’iPhone SE 2020 fait assez bien le travail. De plus, c’est le moyen le moins cher d’accéder à l’écosystème de services d’Apple si cela vous intéresse.

Mentions honorables

Google Pixel 5 (699 $): Le Pixel 5a a beaucoup en commun avec le Pixel 5, à savoir le système de caméra arrière, le chipset et la résistance à l’eau. Mais le produit phare de la fin de 2020 offre quelques extras comme un écran à 90 Hz, une recharge sans fil, une coque arrière astucieuse avec une «bio-résine» (plastique) sur du métal et un stockage Google Photos illimité de haute qualité. En disant cela, le nouveau téléphone Google a en fait une batterie beaucoup plus grosse et est 250 $ moins cher. Mais le produit phare vaut toujours la peine d’être considéré si vous pouvez trouver une bonne affaire pour cela.

Samsung Galaxy S20 FE (549 $): Le milieu de gamme de Google semble être une bonne affaire, mais nous dirions que le Galaxy S20 FE est tout aussi important aujourd’hui, car il plonge souvent bien en dessous de son prix de vente conseillé de 700 $. Pour l’argent, vous obtenez une tonne d’extras phares. Il y a un chipset Snapdragon 865, un écran OLED 120 Hz, un système de caméra arrière triple polyvalent, une résistance à l’eau et une charge sans fil. L’appareil de Samsung vaut donc la peine d’être considéré si vous voulez une expérience haut de gamme à un prix inférieur.

Moto G100 (499 $): Les États-Unis n’offrent pas Realme et Xiaomi, mais Motorola est l’une des alternatives les plus notables du marché. Et le G100 est une alternative assez solide au Pixel 5a à 499 $. Pour l’argent, vous obtenez un chipset Snapdragon 870 plus puissant, un écran 90 Hz, une batterie de 5 000 mAh, une configuration triple caméra solide (64MP principal, 16MP ultra-large, 2MP de profondeur, 3D ToF) et un astucieux système de caméra double selfie. Cependant, l’appareil présente des inconvénients par rapport au Pixel 5a, tels que l’absence d’un panneau OLED et un engagement extrêmement discutable pour les mises à jour. Mais ceux qui apprécient la puissance devraient garder un œil sur celui-ci.

C’est tout pour notre regard sur les meilleures alternatives de Google Pixel 5a. Y a-t-il des appareils notables qui, selon vous, devraient figurer sur la liste ? Faites-nous savoir via les commentaires ci-dessous!