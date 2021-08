5 téléphones Samsung qui balayent Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Samsung est synonyme de qualité et l’une des marques les plus intéressantes qui existent aujourd’hui. Si vous souhaitez acheter un mobile Samsung Galaxy, ce sont ceux qui déferlent sur Amazon.

Samsung est l’un des fabricants de mobiles les plus vendus, et ce n’est pas un hasard; Ses terminaux couvrent toutes les gammes du marché, des gammes les plus abordables aux gammes supérieures pour ceux qui recherchent un terminal d’une qualité exceptionnelle.

Et entre tant de modèles à choisir, si vous voulez un Samsung Galaxy, vous ne savez peut-être pas par où commencer, puisque même le même modèle a des versions différentes. Il est donc préférable de faire confiance à ce que les gens aiment.

Par conséquent, dans cette liste, nous vous disons quels sont les cinq mobiles Samsung qui déferlent sur Amazon, Parce que s’ils le détruisent, ce sera pour quelque chose !

Samsung Galaxy M12

Le Samsung Galaxy M12 bénéficie d’une remise impressionnante sur Amazon : de son prix conseillé de 229 euros il passe à seulement 179 euros, une remise de 50 euros qui fait de ce mobile un appareil avec un excellent rapport qualité-prix.

Le Galaxy M12 se distingue par son écran Infinity-V de 6,5 pouces avec technologie HD+. Il a un Appareil photo principal 48MP, avec un angle de vue ultra-large et la caméra ultra-large, pour que vous puissiez ajouter plus de perspective à toutes les images.

C’est incroyable batterie de 5 000 mAh vous offre de nombreuses heures d’autonomie, et les performances sont également maximales grâce à son 4 Go de RAM, leur 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To et son processeur Octa-Core.

Samsung Galaxy A21

Le Samsung Galaxy A21s est également en vente, cette fois de 177 à 279 euros. Une réduction pas très importante, mais c’est aussi apprécié de pouvoir se procurer un mobile avec des fonctionnalités très intéressantes.

Cette borne Il a Android 10.0 et se distingue par son appareil photo, encore une fois 48MP avec une caméra focale 2MP, un ultra grand angle 8MP, une macro 2MP et une façade 13MP. Les photos auront l’air luxueuses sur votre Écran TFT LCD Infinity-O de 6,5 pouces, une résolution de 720 x 1600 pixels, une densité de 409 dpi et 16 millions de couleurs.

Ce smartphone est la gamme phare d’entrée de gamme de Samsung, avec une batterie de 5 000 mAh, une charge rapide et un grand écran avec une résolution HD+.

Le téléphone Il a 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 512 Go via microSD, plus une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W pour que vous l’ayez toujours à portée de main.

Samsung Galaxy M32

Le Samsung Galaxy M32 est abaissé de son prix conseillé de 329 euros à seulement 279 euros, un prix irrésistible pour l’un des meilleurs terminaux de la marque.

Le Galaxy M32 dispose d’un écran Infinity-O Super AMOLED et de la technologie FullHD +, vous donnant des images nettes, claires et vives. Son système multi-caméras a une très haute résolution, avec un appareil photo principal de 64MP accompagnés de caméras de profondeur et macro, entre autres.

Sa batterie de 5 000 mAh prend en charge une charge ultra rapide donc vous l’avez à 100% en quelques minutes. De plus, le portable est construit avec Samsung Knox, un système de sécurité multicouche qui protège vos informations les plus précieuses contre les logiciels malveillants et les menaces malveillantes.

Samsung Galaxy M11

Réduit à moins de 140 euros, vous avez le Samsung Galaxy M11, un terminal très bien entretenu malgré des modèles un peu plus avancés. Le tout grâce à ses 3 Go de RAM, ses 32 Go de stockage extensible et son processeur Octa-Core.

L’écran Infinity-O de 6,4 pouces revient et dispose d’un système de triple caméra, avec un appareil photo principal de 13MP, une caméra ultra-large de 5MP et une caméra de profondeur de 2MP, avec un grand angle de 77º et un ultra grand angle de 115º. De plus, il dispose d’une caméra frontale de 8MP.

Un mobile avec un écran de 6,4 pouces et 32 ​​Go de stockage, parfait pour ceux qui recherchent un mobile simple mais avec une énorme batterie pour plusieurs jours.

Samsung Galaxy A12

Pour seulement 184,88 euros, vous avez le Samsung Galaxy A12, avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible, avec un écran de 6,5 pouces avec une résolution HD+.

Le Samsung Galaxy A12 dispose d’un processeur Octa-Core et d’une configuration à quatre caméras à l’arrière. L’appareil photo principal de 48 MP, avec un capteur grand angle de 5 MP et deux capteurs macro et de profondeur de 2 MP. La caméra frontale pour les selfies a 8 MP.

Le Samsung Galaxy A12 est un mobile pas cher et complet avec 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage, appareil photo 48 Mpx. et une batterie d’une capacité de 5 000 mAh pour l’utiliser toute la journée.

