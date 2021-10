5 téléphones Xiaomi bon marché qui seront mis à jour vers Android 12 et que vous pouvez acheter maintenant | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La mise à jour vers Android 12 sur tous les téléphones Xiaomi n’est pas garantie, nous vous recommandons donc de soigner votre santé et d’acheter l’un de ces modèles qui disposera de la nouvelle version d’Android.

L’attente a été longue, mais Android 12 est enfin officiel. Avec son lancement par Google vient une période de bêtas et de dates où les fabricants indiqueront quels modèles seront mis à jour.

Dans le cas de Xiaomi, il convient de noter qu’il y aura pas mal de modèles qui n’auront pas Android 12, notamment les modèles POCO ou Redmi.

Si vous voulez un mobile Xiaomi à bon prix et avec l’assurance que vous aurez Android 12, nous vous proposons quelques options que vous pouvez acheter dès maintenant.

Actuellement, il n’y a qu’un seul mobile Xiaomi avec accès à une version bêta d’Android 12 et c’est Xiaomi Mi 11. Le reste des modèles devra attendre, même si la grande majorité recevra sûrement la mise à jour à un moment donné dans les semaines à venir. ou mois.

Ces téléphones Xiaomi sont à un bon prix et il en existe de toutes sortes, à la fois les très bon marché pour tous les publics, et les gammes haut de gamme qui, honnêtement, sont toujours à un prix de démolition.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 5G sur Amazon

Le mobile haut de gamme de Xiaomi et son produit phare. Xiaomi Mi 11 est le premier mobile avec Android 12 que vous pouvez acheter auprès de la marque.

Il a un Écran AMOLED de 6,8 pouces, une puissante Processeur Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM, un appareil photo de 108 mégapixels et un appareil photo de 20 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Maintenant, vous pouvez obtenir ceci Xiaomi Mi 11 avec 256 Go de stockage pour 827 euros sur Amazon.

Ne manquez pas l’analyse complète de Xiaomi Mi 11 5G que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Xiaomi Mi 11i 5G

Xiaomi Mi 11i 5G sur Amazon

Peut-être que le mobile Xiaomi haut de gamme avec le meilleur rapport qualité-prix est ce Xiaomi Mi 11i 5G.

Ce mobile conserve le meilleur du Mi 11, mais avec quelques modifications pour le rendre nettement moins cher.

Il a une Écran AMOLED de 6,67 pouces avec résolution Full HD +, processeur Muflier 888, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il conserve également l’appareil photo de 108 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels.

Dans notre analyse, cela s’est très bien passé et étant donné qu’il coûte actuellement 470 euros, c’est une bonne affaire.

Xiaomi Mi 10T 5G

Xiaomi Mi 10T 5G sur Amazon

Xiaomi Mi 10T 5G est un mobile de fin 2020 qui est toujours l’un des terminaux bon marché de Xiaomi qui, pour ce qu’il coûte, offre bien plus qu’il ne devrait.

La mise à jour vers Android 12 est assurée. Il possède des caractéristiques techniques impressionnantes, comme un Processeur Snapdragon 865, 6 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage extensible avec carte microSD.

La Écran IPS de 6,70 pouces Il a une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tout en étant compatible avec HDR10.

Pour mettre en évidence l’appareil photo principal de 64 mégapixels avec un appareil photo frontal de 20 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo qui est même capable d’enregistrer au ralenti.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour seulement 356 euros, un bon prix pour cette équipe qui a coûté 499 euros.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 5G sur Amazon

Le Redmi Note 10 5G est l’un des téléphones milieu de gamme de Xiaomi. Un mobile formidablement compétent avec une très bonne autonomie, compatible avec les réseaux 5G et un rapport qualité-prix de premier ordre.

Il possède un écran IPS de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+, un processeur MediaTek Dimensity 700 5G, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Il a un appareil photo de 48 mégapixels et un avant de 8 mégapixels. De plus, la batterie de 5 000 mAh assure plus d’une journée d’utilisation sans problème.

Vous pouvez déjà l’obtenir sur Amazon pour seulement 210 euros. Un prix d’aubaine dans la configuration de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Si vous pensez qu’elle fait défaut, la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 299,99 euros chez Amazon.

Petit X3 Pro

Poco X3 Pro sur Amazon

Ce Poco X3 Pro continue d’être aujourd’hui l’un des mobiles POCO les plus recommandés pour son prix et ses fonctionnalités. Il dispose également d’une mise à jour garantie vers Android 12.

Compter avec un Processeur Snapdragon 860 qui continue d’être aujourd’hui une puce assez puissante pour toutes les tâches que vous pouvez imaginer. Oui, y compris les jeux. En plus, le Écran de 6,7 pouces Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il dispose d’un appareil photo principal de 48 mégapixels et pour les selfies et les appels vidéo, il utilise un appareil photo de 20 mégapixels. De plus, la batterie de 5 160 mAh (et la charge rapide de 33 W) vous fournira de l’énergie pendant plus d’une journée.

Tout cela pour seulement 245 euros sur Amazon, un excellent prix pour un si bon mobile.

