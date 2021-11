5 téléphones Xiaomi déjà en vente sur Amazon pour le mois du Black Friday | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi célèbre le mois du Black Friday avec Amazon avec des offres et des réductions sur plusieurs de ses mobiles.

Les offres du Black Friday du mois qu’Amazon célèbre, parmi les meilleures de cette liste, touchent également les téléphones Xiaomi.

Si vous pensiez changer de mobile en cette saison d’offres, vous pourriez être intéressé connaître certains des téléphones Xiaomi les moins chers et qu’ils sont non seulement à prix réduit, mais qu’ils ont atteint le meilleur rapport qualité-prix.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Le Black Friday, en l’occurrence les semaines précédentes, est peut-être le meilleur moment pour se procurer un mobile au meilleur prix. Surtout compte tenu du grand nombre de marques qui se disputent votre attention.

Dans le cas de Xiaomi, nous trouvons des mobiles proposés, à la fois des mobiles d’entrée de gamme très bon marché, ainsi que ses mobiles de milieu de gamme et smartphones premium les plus populaires.

Xiaomi Redmi Note 10S

Le parfait mobile milieu de gamme pour ceux qui veulent économiser : écran de 6,43 pouces, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à tout petit prix.

Xiaomi Redmi Note 10S C’est l’un des derniers téléphones du milieu de gamme Xiaomi que vous pouvez trouver à un très bon prix pendant la semaine du Black Friday. Ce mobile, au prix indicatif de 230 euros, est déjà tombé à 197 euros.

Comme vous pouvez le voir dans notre analyse, c’est un bon mobile avec un écran AMOLED de 6,4 pouces, un processeur MediaTek Helio G95, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh pour tenir toute la journée. .

Il possède de bons appareils photo, combinant un appareil photo principal de 64 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, une macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur. De plus, à l’avant, il dispose d’un appareil photo de 13 mégapixels.

C’est l’un des mobiles qui sera mis à jour vers Android 12.

Xiaomi 11T 5G

Doté de la 5G et d’un processeur Mediatek très performant, ce mobile est assez puissant et dispose d’un écran 120 Hz spectaculaire.

Vous souhaitez un mobile haut de gamme et à prix réduit ? Donc tu as une chance avec ça Xiaomi 11T 5G. Vous pouvez le trouver en vente sur Amazon pendant les semaines du Black Friday pour 449,99 euros.

C’est un mobile de luxe à un très bon prix. Il a un Écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz, vous remarquerez donc un grand changement si vous venez d’un mobile avec un écran inférieur, à la fois en qualité et en vitesse.

Il a la Processeur Dimensity 1200 Ultra, accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par carte microSD.

Il a une combinaison gagnante de caméras. La principale, 108 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. Également pour les appels vidéo et les selfies, un appareil photo de 16 mégapixels.

Comme si cela ne suffisait pas, il a un Batterie de 5 000 mAh et charge rapide de 67 W avec chargeur inclus dans la boîte.

PETIT F3 5G

Ce nouveau mobile POCO a presque tout à balayer, à commencer par la 5G, mais aussi en raison de l’énorme puissance de son Snapdragon 870.

L’un des grands succès de POCO cette année est le nouveau PETIT F3 5G. Un smartphone qui offre beaucoup et qui, comme le reste des téléphones mobiles de la sous-marque indépendante de Xiaomi, a un prix bas.

Il se distingue par son Écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz, en plus d’utiliser le puissant et rapide Processeur Snapdragon 870 compatible avec les réseaux 5G.

Dans cette version, vous avez 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, bien qu’il soit également disponible avec 256 Go, car il n’a pas d’extension de carte.

L’appareil photo principal est de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels et une macro de 5 mégapixels accompagnent pour avoir plus de polyvalence lors de la prise de photos. Pour les selfies et les appels vidéo, il dispose d’un appareil photo de 20 mégapixels.

La Batterie de 4520 mAh avec une charge rapide de 33W (chargeur inclus dans la boîte) vous assure d’avoir de l’énergie toute la journée.

Son prix a chuté à 279,99 euros sur Amazon.

POCO X3 Pro

Il s’agit du nouveau mobile haut de gamme de POCO, une marque associée à Xiaomi et qui tire une fois de plus le prix d’un de ses appareils au maximum.

L’un des mobiles POCO les plus vendus, sûrement l’un des succès de 2020 qui sont toujours d’actualité, est-ce POCO X3 Pro pour seulement 247 euros.

Un mobile qui reste intéressant pour ses caractéristiques techniques complètes et qui donnent de bonnes performances. Il a une Écran de 6,67 pouces à 120 Hz, en plus d’un Processeur Snapdragon 860.

Dans cette version, vous avez une combinaison de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour vos photos, vidéos et téléchargements.

Il a une Appareil photo principal de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur pour les photos en mode portrait. Sur le devant, il monte le capteur de 20 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Il dispose d’une batterie pour toute la journée, d’une capacité de 5160 mAh et d’une charge rapide de 33W.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G sur Amazon

Un mobile de milieu de gamme qui n’enlève rien aux téléphones mobiles haut de gamme est le Xiaomi Mi 11 Lite 5G et qui se distingue par sa puissance, son autonomie, son design et son poids. Son prix a baissé à 319 euros.

Comprend un Processeur Snapdragon 780 compatible avec les réseaux 5G, en plus de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une combinaison compatible avec les jeux et de nombreuses applications ouvertes pour bien performer.

Les caméras ne sont pas loin, elles fonctionnent bien avec un 64 Mpx principal., un grand angle de 8 Mpx, qui pourrait être amélioré, et un télémacro de 5 Mpx. Pour les selfies et les appels, vous disposez d’un appareil photo de 20 Mpx.

L’autonomie qu’il obtient est grâce à la Batterie de 4 250 mAh et qui accepte la charge rapide 33W et dont le chargeur est livré dans la boite.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.