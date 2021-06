5 téléviseurs à moins de 400 euros pour regarder l’Euro et les Jeux Olympiques | La technologie

in

L’Eurocup commence et bientôt les Jeux Olympiques de Tokyo et pour profiter pleinement de tous les contenus sportifs, vous pouvez mettre à niveau votre ancien téléviseur avec un nouveau avec 4K et HDR proposés.

Avec l’arrivée des Jeux Olympiques, la même chose se produit toujours, c’est le meilleur moment pour mettre à jour la télévision. Comme il a lieu tous les 4 ans, c’est largement suffisant pour profiter d’une télévision et lui donner tout le jeu possible. Et si vous pensez que la technologie est suffisamment avancée pour la mettre à jour, c’est le meilleur moment.

Profitez des offres pour l’arrivée de l’Eurocup et des Jeux Olympiques et mettez votre TV à jour, mais vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour en obtenir un de bonne qualité. Ces Smart TV vous permettront de voir tout ce que vous voulez, même avec des applications de streaming, pour très peu.

Nous vous proposons 5 modèles de Smart TV compatibles 4K pas chers, à moins de 400 euros. Vous pouvez les trouver dans des magasins comme PcComponentes, Media Markt et sur Amazon, où en plus d’avoir la livraison gratuite, ils ont également des livraisons rapides pour les utilisateurs Prime.

Mieux encore, vous pouvez non seulement regarder des émissions en direct, mais également accéder à YouTube et regarder des rediffusions, les meilleurs moments et bien plus encore avec la meilleure qualité d’image possible en étant compatible avec la 4K.

Le moins cher : TCL 43P618

Obtenez la Smart TV 43″ TCL 43P618 pour 349 euros

Cette Smart TV du géant chinois TCL a un panneau de 43 pouces, compatible avec le son 4K, HDR10 et Dolby Audio. Son prix est assez bon marché, seulement 349 euros chez Media Markt avec livraison gratuite.

Mieux encore, TCL parie directement sur Android TV comme système d’exploitation, vous avez donc accès aux services Google tels que le magasin d’applications Google Play, où vous pouvez télécharger des applications comme Netflix, Prime Video, Disney + et bien plus encore. Aussi les applications sportives officielles de l’Eurocup et des Jeux Olympiques.

Il dispose de 2 ports HDMI, d’un port USB pour connecter des mémoires, d’un port Ethernet, WiFi, Bluetooth et d’une connexion pour casque ou barres de son.

Bien que 43 pouces soit une taille standard aujourd’hui, sa taille est de 96,8 x 56,6 centimètres.

Gros et pas cher : Hisense 43AE7000F

Hisense 43AE7000F Il s’agit d’un modèle 2020 avec un panneau LED de 43 pouces et prend en charge la résolution 4K UHD. Hisense a de très bons prix et avec cela, vous n’aurez aucun problème à regarder des vidéos à partir de différentes plateformes.

Son prix est actuellement de 359 euros, un exemple clair de la façon dont la demande fait monter les prix car il y a peu de temps, il était 20 euros moins cher.

Il utilise sa propre plate-forme VIDAA U 4.0 en tant que système d’exploitation et avec un magasin d’applications en streaming, pour utiliser et télécharger des applications comme Netflix, Prime Video, DAZN, beIN et bien d’autres. Il est également compatible avec Alexa pour l’activer avec votre voix ou rechercher du contenu dans les applications installées.

55 pouces : LG 55UN71003

Obtenez cette Smart TV 55″ LG 55UN71003 pour 396,20 euros

Si vous optez pour une marque « front row », comme Samsung ou LG, vous pourrez retrouver cette Smart TV 55 pouces en promo LG 55UN71003 pour un prix assez bas pour ce qu’il coûte habituellement, seulement 396 euros sur Amazon.

Il a une diagonale de 55 pouces sur un panneau LED compatible 4K, HDR10 Pro et HLG Pro. Il dispose de 2 haut-parleurs de 20 W et est compatible avec l’audio FTS-HD. Son processeur ThinQ est capable de mettre à l’échelle le contenu dans d’autres résolutions jusqu’à celle qui ressemble le plus à la 4K.

Il utilise sa plate-forme webOS comme système d’exploitation, compatible avec la plupart des plates-formes de streaming du moment et avec certaines applications de réseaux sociaux et même des jeux.

Sa taille est de 124,7 x 78,7 centimètres et il pèse environ 14 kilogrammes. N’oubliez pas de mesurer votre espace TV avant de l’acheter.

Parmi les plus populaires : Samsung Crystal UHD 43TU7095

Cette Smart TV 4K est dotée du HDR10, d’un mode couleur amélioré et également de la prise en charge de l’assistant virtuel, vous n’avez donc même pas besoin de toucher la télécommande.

Cette Smart TV de 43 pouces Samsung est devenu l’un des mieux notés par les clients d’Amazon, dépassant les 1 800 notes positives. Le tout dans une Smart TV de génération 2020 avec un Dalle LED compatible 4K et HDR10+.

c’est le modèle Samsung 43TU7095 qui est disponible pour 389 euros sur Amazon.

C’est devenu l’un de ces téléviseurs qui ne se trompent généralement pas et qui ont également tout ce dont vous pourriez avoir besoin. À partir d’une plate-forme comme Tizen avec près de 100% des applications de streaming, un processeur capable de mettre à l’échelle le contenu en 4K, compatible avec Alexa et bien plus encore.

Avec Android TV : Xiaomi Mi TV 4S

Le 43” Mi TV 4S est un téléviseur 4K avec la possibilité de lire du contenu en HDR. Il a Android TV comme système d’exploitation et le son DOlby DTS-HD.

Pour ceux qui recherchent une Smart TV 43 pouces en promo et pour moins de 400 euros et si possible avec Android, vous disposez désormais d’une option très appréciée. Est Xiaomi Mi TV 4S 43 pouces, puisqu’il ne coûte que 399 euros chez Media Markt.

Il possède une dalle de 43 pouces compatible avec la vidéo 4K, HDR10. Le son de ses 2 haut-parleurs 16W combinés est compatible avec le son DTS : HD et Dolby Digital. Il dispose également de 3 connectivités HDMI, 3 USB et WiFi et Bluetooth.

Mieux encore, il utilise Android TV comme système d’exploitation, il y a donc accès à toutes ces applications Android pour le streaming. Chromecast est même intégré pour pouvoir envoyer du contenu du mobile au téléviseur.

Ne manquez pas l’analyse de la Smart TV Xiaomi Mi TV 4S 55 pouces que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

