5 téléviseurs avec panneau QLED compatibles avec le nouveau Xiaomi Smart TV et beaucoup moins chers | La technologie

Le nouveau téléviseur de Xiaomi avec panneau QLED n’est pas bon marché et est haut de gamme, mais vous avez des alternatives moins chères avec la meilleure qualité d’image.

À l’heure actuelle, les écrans avec panneau QLED sont parmi les meilleurs que vous puissiez acheter si vous souhaitez obtenir la meilleure qualité d’image possible. Cette technologie offre des noirs plus profonds et des couleurs vivescar il allume les LED alors qu’elles devraient être allumées. Mais ce ne sont pas les moins chers du marché.

Maintenant que Xiaomi a enfin apporté son premier téléviseur intelligent QLED en Espagne, plusieurs fabricants proposent déjà des téléviseurs avec ce type de panneau. Malheureusement, la TV Xiaomi coûte près de 1600 euros, hors de portée de beaucoup de gens.

Mais ne t’inquiètes pas. Si vous recherchez une Smart TV avec panneau QLED, il y a des options beaucoup moins chères et qui assurent la même qualité d’image.

Toutes les Smart TV que vous allez voir ci-dessous ont un panneau QLED, sont compatibles 4K et prennent en charge HDR. De cette façon, vous pourrez voir les meilleurs films, séries et programmes dans la meilleure qualité possible.

Ils varieront en taille d’écran, en plate-forme et enfin en prix. Et c’est que chaque marque a une manière différente de vous attirer, certaines avec plus de caractéristiques, d’autres avec moins et un meilleur prix ou même avec un écosystème complet.

Des plateformes telles que Prime Video, Disney + ou HBO Max ou Netflix dans leur abonnement le plus cher offrent la prise en charge de la vidéo 4K avec HDR10.

Et c’est que ces Smart TV sont avant tout pour tirer le meilleur parti des abonnements comme HBO Max, qui dispose désormais d’un catalogue plus vaste et d’un support pour 4K et HDR10.

55 « Samsung QLED Q60A

728 € sur Amazon

Un modèle de 2021, avec une taille de 55 pouces et une dalle QLED à moins de 800 euros ? Oui, ces Smart TV existent et ce Samsung QLED Q60A en est un exemple.

Il s’agit d’un téléviseur doté d’une dalle QLED de nouvelle génération, d’une taille 55 pouces, résolution 4K, prise en charge HDR10 + et un processeur capable d’améliorer chaque image ou de mettre à l’échelle des vidéos de résolutions inférieures à la chose la plus proche de 4K.

C’est l’un des téléviseurs à panneau d’entrée QLED de Samsung. Bien qu’il soit plus cher que les autres modèles LED de 55 pouces, le saut de qualité dans l’image est brutal.

Il possède une fonction appelée Multi View qui permet de diviser l’écran en plusieurs parties pour profiter de plusieurs contenus en même temps, avec personnalisation de la taille et du volume. Utilisez la plate-forme Tizen et vous disposez de toutes les applications de streaming dont vous pourriez avoir besoin dans votre magasin.

Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 728 euros.

Hisense QLED A7

529 € sur Amazon

Une autre option dans une taille de 55 pouces, de loin la plus populaire, est cette Hisense 55A7GQ.

Cette Smart TV de 55 pouces dispose d’une dalle 4K et d’une prise en charge HDR10+. Il prend également en charge la vidéo HDR avec Dolby Vision, en plus de la prise en charge du son Dolby Atmos.

Il dispose également d’un processeur capable de mettre à l’échelle le contenu 2K en 4K et de réduire le bruit dans chaque image sur un contenu de résolution inférieure. Il dispose également de modes de visualisation tels que « mouvement fluide » ou un mode spécialement créé pour le sport.

La bonne nouvelle, c’est qu’il est en vente dans plusieurs magasins. Sur Amazon, cela coûte 529 euros et vous pouvez également le trouver dans PcComponentes pour le même prix et également avec une livraison totalement gratuite.

TCL QLED C725

799 € sur Amazon

TCL est passé aux panneaux QLED relativement récemment. Ce modèle de 2021 TCL QLED C725 dans ta version 55 pouces Il est en vente depuis quelques mois et fait partie d’une gamme moyenne-haute.

Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une Smart TV d’une taille de 55 pouces, avec prise en charge 4K et HDR10 Pro.

La prise en charge de diverses technologies sonores est disponible, telles que Dolby Atmos calibré par la marque sonore Onkyo pour maximiser sa qualité lors de la lecture de films.

L’un de ses avantages est que utiliser Android TV comme système d’exploitation, Il prend en charge l’assistant Google, Alexa et même Chromecast, qui, bien qu’il n’en fasse pas la publicité, est intégré.

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour 799 euros.

TCL QLED C825

1 299 € sur Amazon

Direct vers le haut de gamme on trouve ça 55 pouces TCL QLED C825. Ce n’est pas seulement QLED, c’est mini-LED, qui vous offre des couleurs très vives et un système qui vous permet d’éclairer les pixels que vous allez réellement utiliser, pas des zones ou l’ensemble du panneau.

Cette Smart TV avec Android TV a tout pour plaire. En plus d’un Panneau 4K avec prise en charge de HDR10 Pro, il a aussi un Rafraîchissement à 100 Hz et prise en charge de HDMI 2.1.

TCL a intégré un mode d’image spécialement calibré pour les jeuxAinsi, si vous possédez une Xbox Series X | S ou une PlayStation 5, vous pourrez profiter d’un meilleur rapport qualité d’image.

Il dispose également d’Android TV avec prise en charge de l’assistant Google et d’Alexa. Ils ont même mis une webcam sur le dessus pour que vous puissiez passer des appels vidéo.

Il est en vente depuis peu de temps et pour l’instant il maintient son prix de 1 299 euros.

Hisense ULED U71QF

499 € sur Amazon

Dans la gamme de panneaux basés sur la technologie QLED, il y a les téléviseurs intelligents à panneau Hisense ULED. Il s’agit essentiellement de la même technologie, mais avec quelques détails que Hisense modifie.

Ce 55 pouces Hisesne ULED U71QF est un modèle intéressant car en plus d’être grand et d’avoir une bonne qualité d’image, il est bon marché. Il ne coûte que 499 euros sur Amazon.

Il prend en charge les formats vidéo 4K et HDR ; Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG. Il prend également en charge le son Dolby Atmos et une luminosité maximale de 700 nits.

Il possède sa propre plate-forme Vidaa, mais il dispose des principales applications de streaming disponibles, y compris Alexa en tant qu’assistant vocal.

