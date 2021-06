5 téléviseurs bon marché parfaits pour la plage ou la maison de ville | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si votre deuxième maison de vacances a besoin d’un nouveau téléviseur, vous ne voudrez probablement pas y dépenser beaucoup d’argent. Ce sont les meilleurs téléviseurs bon marché que vous puissiez acheter pour la plage ou la maison de ville.

Si pendant les vacances, les week-ends prolongés ou les week-ends, vous déménagez dans une autre ville pour passer quelques jours de congé dans votre résidence secondaire, vous respecterez sûrement cette règle selon laquelle, même si vous aimez y passer du temps, vous ne voulez pas passer autant d’argent sur elle que dans votre maison.

Si vous cherchez un nouveau téléviseur pour votre résidence secondaire et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup, Nous proposons 5 options Smart TV bon marché, pas très grand et en haute définition pour pouvoir regarder la TNT, streamer des films et des séries au meilleur prix.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Nous allons mettre en évidence certains téléviseurs allant de 32 pouces, pour ces maisons sur la plage ou dans votre ville où vous n’avez pas beaucoup d’espace ou vous voulez simplement un téléviseur simple et surtout pas cher.

Mais aussi Smart TV jusqu’à 43 pouces avec 4K pour avoir la meilleure qualité d’image tout en gardant le prix le plus bas possible.

Vous pouvez obtenir ces modèles sur Amazon où les prix les plus bas sont. De plus, si vous vous inscrivez à Prime, vous l’emportez avec vous avec livraison gratuite et rapide.

32 pouces : LG 32LM6380PLC

Procurez-vous la Smart TV LG 32LM6380PLC pour 279,99 euros

Ce modèle LG Smart TV a une taille plus petite que la normale, 32 pouces, il prend également en charge la résolution Full HD et non 4K. Mais il maintient sa plate-forme webOS pour installer des applications et avec WiFi pour se connecter à Internet.

Il s’agit d’une Smart TV blanche dotée d’un processeur quad-core, compatible avec la vidéo HDR10 et également avec des ports HDMI 2.0 et USB 2.0 pour connecter des clés USB ou des disques durs. Il dispose également du Bluetooth pour connecter des écouteurs sans fil.

Ce LG Smart TV de 32 pouces est un modèle d’entrée de gamme lancé ce même 2021 et qui coûte moins de 300 euros, soit 279 euros avec la livraison gratuite.

40 pouces : Hisense 40AE5500F

Obtenez la Smart TV Hisense 40AE5500F pour 309,99 euros

Si vous recherchez une simple Smart TV mais quelque chose de plus grand, par exemple 40 pouces, est Hisense 40AE5500F C’est un modèle en vente en ce moment sur Amazon.

Il est compatible avec la vidéo Full HD et le tuner TNT. Il dispose de Dolby Audio et de sa plate-forme Vidaa U 2.5 où vous pouvez installer certaines applications de streaming telles que Netflix. Il comprend également 3 ports HDMI, un port USB 2.0 et une sortie casque.

Il n’a pas de Bluetooth, mais il a le WiFi. Son prix n’est que de 309 euros sur Amazon.

De Samsung et pas cher : Samsung Crystal UHD 43TU7095

Cette Smart TV 4K est dotée du HDR10, d’un mode couleur amélioré et également de la prise en charge de l’assistant virtuel, vous n’aurez donc même pas besoin de toucher la télécommande.

Si vous voulez une marque en particulier, en l’occurrence Samsung, parce que vous avez eu de bonnes interactions avec leurs produits ou simplement parce que vous préférez cette marque, l’un des leaders du marché, cette Samsung Crystal UHD 43 pouces C’est un bon choix.

Il s’agit d’un modèle 2020 que la société sud-coréenne a lancé et qui possède 4K UHD, HDR10 +, un processeur Crystal 4K capable de redimensionner le contenu en dessous de la chose la plus proche de 4K, en plus d’avoir un assistant vocal et d’être compatible avec Alexa.

Mais parier sur une marque haut de gamme comme Samsung a un prix, précisément à moins de 390 euros sur Amazon.

Avec 43 pouces et 4K : Hisense 43AE7000F

Ce téléviseur avec une résolution 4K et un panneau LED qui dispose également d’une fonction Smart TV, d’un son HDR et Dolby. Malgré ses bonnes caractéristiques, il a un prix très abordable.

Ce téléviseur Hisense Smart TV de 43 pouces est un modèle de téléviseur pour ceux qui veulent un téléviseur pas cher, mais ne veulent rien laisser de côté même si vous allez l’installer dans une résidence secondaire.

Il a une taille de 43 pouces, un panneau compatible avec la vidéo 4K UHD, HDR10, un processeur capable d’upscaler des résolutions inférieures à une qualité similaire à 4K et une compatibilité avec l’audio FTS Studio.

Il utilise la plate-forme pour installer les applications de streaming Vidaa U 4.0 et dispose également du WiFi et du Bluetooth.

Sur Amazon, vous pouvez l’obtenir pour 359 euros avec la livraison gratuite.

Le moins cher : TD Systems K40DLX11FS

Procurez-vous la Smart TV TD Systems K40DLX11FS pour 269,99 euros

Systèmes TD K40DLX11FS C’est une Smart TV avec Android et elle dispose du Google Play Store pour installer toutes les applications que vous souhaitez. C’est aussi l’un des moins chers que vous pouvez trouver dans 40 pouces.

Ces téléviseurs TD Systems ont un panneau de 40 pouces et une résolution Full HD. Il dispose également d’Android 9.0 comme système d’exploitation, du WiFi, du Bluetooth pour connecter un casque ou une barre de son, 3 ports HDMI et 2 ports USB pour lire des vidéos ou enregistrer des programmes TV.

Cette Smart TV est un modèle de base qui ne coûte que 269 euros.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.