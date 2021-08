5 tendances de chaussures pour l’hiver 2021-2022 à magasiner

Christian Vierig.

Au milieu de l’été, la dernière chose à laquelle vous pensez probablement, ce sont les jours super glacials et neigeux à venir, je comprends ! Mais avec la mode, nous regardons toujours ce qui nous attend pour la prochaine saison. Nous voilà donc déjà à la recherche de trouvailles d’automne et d’hiver à ajouter à nos garde-robes. Si vous êtes sur la même longueur d’onde, puis-je vous suggérer de parcourir toutes ces jolies tendances de chaussures de l’hiver 2021 ?

Que vous aimiez les talons hauts ou que vous préfériez vous en tenir à des chaussures plates confortables, il existe un style que tout le monde peut porter au cours de la saison à venir. Si vous voulez voir de quoi je parle, vous devriez probablement continuer à faire défiler. Ci-dessous, cinq tendances de chaussures d’hiver que vous verrez partout dans quelques mois. Alors prenez de l’avance sur les tendances et commencez à magasiner car il existe également des modèles pour chaque tendance que vous pouvez acheter IMMÉDIATEMENT. Vos pieds vont avoir l’air * tellement * élégants dans l’un d’entre eux.

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous

1 Bottes hautes

Abandonnez vos bottines et essayez ce style qui frappe juste à votre genou.

Fendi

2

Bottes hautes

Maryana Flare Boot Schutz schutz-shoes.com

238,00 $

Entre la couleur bleu gorge, la texture en relief croco et le talon géométrique, ce sont définitivement des incontournables.

3

Bottes hautes

Botte en daim NYC Kendall Miles Designs kendallmilesdesigns.com

716,00 $

Ajoutez-les à votre garde-robe si vous recherchez une bonne botte de base. Cette paire en daim noir ne se démodera jamais.

4 mocassins

Optez pour un look soigné et chic avec une paire de mocassins cette saison.

Gucci

5

Flâneurs

Mocassins ornés Ganni revolve.com 375,00 $

263,00 $ (30% de rabais)

Un mocassin orné de cristaux ??? N’en dis pas plus.

6

Flâneurs

Mocassins plateforme Aurelie Sam Edelman nordstrom.com

149,95 $

Habillez une tenue décontractée avec des mocassins à talons comme celui-ci de Sam Edelman.

7 sabots

Cette humble chaussure est devenue moins une tendance et plus un incontournable, alors autant en attraper une paire déjà.

Barbe de Véronique

Rachel Comey shopbop.com

435,00 $

Une paire neutre est le genre qui ira avec tout légitimegg.

Shekudo shekudo.com

290,00 $

Adoptez un style rétro des années 70 avec une paire de sabots verts cool avec un talon en bois saisissant.

10 plateformes

Offrez-vous quelques centimètres supplémentaires cette saison avec une bonne paire de plateformes.

Blanc

Onze

Plateformes

Sandale Plateforme Miso En Cuir Ivoire Larroude larroude.com

285,00 $

Portez cette sandale simple avec un jean et un t-shirt, ou rendez-la un peu plus chic avec une robe ou une jupe. Lorsqu’il fait frais, portez-le avec des chaussettes ou des collants.

12

Plateformes

Plateforme Blackout Simon Miller simonmillerusa.com

490,00 $

Si vous recherchez BEAUCOUP de hauteur, optez pour ces mignons Simon Miller.

13 diapositives confortables

Après avoir porté des pantoufles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c’est une bonne chose qu’elles ne vont nulle part. Écoute ça? C’est le son de vos orteils qui se réjouissent.

Brunello Cucinelli

14

Toboggans confortables

Greg Shoe dans Whisky Brother Vellies brothervellies.com

465,00 $

Vous pourrez porter ces claquettes toute la journée grâce à l’intérieur confortable en peau de mouton.

quinze

Toboggans confortables

Sandale en peau de mouton RAYE revolve.com 148,00 $

104,00 $ (30% de rabais)

Ces confortables claquettes en peau de mouton vous emmèneront de votre canapé à vos courses.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io

Publicité – Continuer la lecture ci-dessous