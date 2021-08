5 tendances insuretech qui ont un impact sur les prestations de santé des employés

L’industrie des insurtech évolue rapidement.

Par Ajay Kadyan, co-fondateur et CTO de Zimyo

Aucune industrie n’a pu échapper à la transformation apportée par la technologie. Des entreprises manufacturières aux institutions bancaires, chaque secteur tire parti des avantages de la technologie pour accélérer la prestation de ses services, réduire les coûts et les erreurs, et surtout, les efforts manuels. Et le secteur des assurances ne fait pas exception à de tels développements. L’Inde est le deuxième plus grand marché d’insurtech en Asie-Pacifique, représentant 35% des 3,66 milliards de dollars d’investissements en capital-risque axés sur l’insurtech réalisés dans le pays, selon les données de S&P Global Market Intelligence.

Compte tenu de la complexité des méthodes traditionnelles d’achat de régimes d’assurance, les organisations proposent des services financiers intégrés pour combler le fossé entre le consommateur et les services financiers. Les progrès technologiques, l’évolution des besoins des clients et la concurrence dans les services financiers sont tous à l’origine d’une nouvelle vague de services financiers numériques.

La part de marché des entreprises du secteur privé sur le marché de l’assurance générale et maladie a connu une augmentation significative, passant de 47,97 pour cent au cours de l’exercice 19 à 48,03 pour cent. Dans le segment de l’assurance-vie, les sociétés privées détenaient une part de marché de 33,78 pour cent des services souscrits de primes au cours de l’EX20.

Alors que de plus en plus de personnes sont à la recherche d’expériences numériques intégrées, il est devenu impératif pour les fournisseurs de services d’assurance d’embrasser la rupture numérique. Les compagnies d’assurance doivent suivre l’évolution des attentes des clients. Le problème avec les processus d’achat d’assurance traditionnels est qu’ils sont monotones et longs. Ce n’est pas quelque chose que les gens trouvent attrayant. C’est la principale raison pour laquelle de nombreuses compagnies d’assurance s’associent à des entreprises technologiques. Cette collaboration permet d’approcher facilement les clients à la recherche d’un parcours d’achat fluide et sans tracas.

Comment Covid-19 a poussé les milléniaux à se démener pour acheter une assurance maladie

L’industrie de l’insurtech évolue rapidement et voici quelques-unes des principales tendances de l’insurtech qui auront un impact sur les prestations de santé des employés :

Accent accru sur l’expérience utilisateur

La notion d’assurance n’est pas omniprésente. Et même si les gens connaissent les détails de l’achat d’une assurance, ils l’ignorent en raison de l’absence d’un système approprié. Si nous parlons de moyens traditionnels d’achat d’assurance, les clients doivent généralement faire face à une paperasserie excessive, de longues heures d’attente et aucun soutien de l’assureur. Mais aujourd’hui, les assureurs se concentrent davantage sur une approche centrée sur le client. Ils se transforment en coachs pour proposer des consultations en ligne sur les procédures d’inscription et de réclamation. Les clients veulent de la simplicité et de la clarté, c’est exactement ce que leur propose insurtech.

Personnalisation et données

Avez-vous déjà remarqué que dès que vous recherchez quelque chose sur Internet, vous commencez à voir cette chose sur toutes les plateformes que vous utilisez comme publicité ? Comment cela se passe-t-il, comment le système sait-il quoi présenter devant vous ? La réponse est simple à travers les données. Les données sont puissantes et les compagnies d’assurance utilisent ce pouvoir à bon escient. Les compagnies d’assurance peuvent fournir des conseils personnalisés et des produits ou services adaptés à leurs besoins spécifiques en utilisant les données recueillies à partir d’analyses avancées et de plateformes de médias sociaux. Les données des utilisateurs peuvent être utilisées pour atteindre les clients au bon moment via les bons canaux, fournissant ainsi le bon produit aux clients.

Numérisation

Selon un rapport, l’automatisation peut réduire le coût d’un parcours de réclamation jusqu’à 30 %, ce qui est fantastique. L’utilisation de méthodes ou d’outils obsolètes ne peut plus répondre aux besoins des attentes des clients en évolution rapide. Par conséquent, il est impératif que les compagnies d’assurance adoptent des stratégies numériques. Sans numérisation, offrir aux clients une expérience utilisateur transparente semble clairement impossible. La numérisation permet aux compagnies d’assurance d’atteindre les clients d’une manière jamais vue auparavant. L’utilisation d’outils tels que des sites Web, des applications, des médias sociaux, des chatbots, des e-mails, etc. rend la communication entre les clients et les entreprises beaucoup plus fluide.

Intelligence Artificielle (IA)

L’IA et l’apprentissage automatique rendent les processus d’assurance plus efficaces. En adoptant l’intelligence artificielle, les compagnies d’assurance peuvent identifier les risques émergents et peuvent facilement empêcher les activités frauduleuses et le blanchiment d’argent. L’IA peut accélérer considérablement des fonctions telles que la collecte de données, l’évaluation des pertes et l’estimation des coûts, etc. En ce qui concerne la gestion des sinistres, l’analyse des dommages via la reconnaissance d’images, le guidage automatisé en libre-service, etc., l’IA est d’une grande aide. Cela permet aux compagnies d’assurance d’offrir une expérience sans tracas à leurs clients.

L’assurance en déplacement

À l’ère du numérique, les applications mobiles sont un incontournable pour les clients. En effet, les applications mobiles offrent une expérience utilisateur exceptionnelle, une vitesse, des fonctionnalités supplémentaires et un accès facile aux services. Les millennials adorent les achats intégrés : 58 % des millennials déclarent préférer acheter via des applications. En plus de faciliter le processus d’achat, les applications mobiles constituent également un excellent point de contact entre les clients et les assureurs pour toute transaction.

Voilà donc quelques-unes des tendances qui vont transformer le mode de fonctionnement de l’insurtech. Alors que les compagnies d’assurance ne ménagent aucun effort pour rendre l’achat d’assurance rapide et sans tracas, de nombreuses sociétés de technologie financière tentent de séduire les clients en automatisant les services et les processus financiers. Cependant, il a été constaté que ces entreprises n’offrent pas le confort ou la facilité que les solutions de financement intégrées peuvent offrir. Cela nous amène à dire que le financement intégré est une option beaucoup plus viable car il permet aux compagnies d’assurance d’approcher facilement les clients. D’un autre côté, les clients sont plus susceptibles d’acheter auprès d’une plate-forme ou d’un partenaire de confiance que d’une entité complètement étrangère.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.