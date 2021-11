5 tendances marketing par e-mail à surveiller en 2022

Alors que nous nous dirigeons vers la fin de 2021, ce fut une année difficile et réussie pour l’industrie du marketing numérique. Difficile, en raison des eaux inexplorées provoquées par la pandémie et de l’évolution des réglementations en matière de confidentialité des données. Réussi, car alors que le marketing dans le monde réel était le plus impacté par les personnes qui restaient à la maison, l’industrie du marketing numérique a saisi l’occasion. Au milieu de tout cela, le marketing par e-mail a continué à générer des résultats, comme il l’a toujours fait au cours des 40 dernières années. Mais, à l’approche de 2022, à quoi les marketeurs peuvent-ils s’attendre du canal de messagerie ?

Voici 5 tendances clés que vous pouvez vous attendre à voir dans l’industrie du marketing par e-mail en 2022.

Les impacts de la confidentialité des données

Qu’il s’agisse de nouvelles législations et réglementations qui modifient la façon dont les entreprises peuvent collecter et exploiter des données dans leurs programmes marketing ou de développements technologiques spécifiques qui traitent spécifiquement du marketing par courrier électronique (comme les fonctionnalités de protection de la vie privée du courrier d’Apple), les spécialistes du marketing par courrier électronique seront mis au défi en 2022. Cela dit, le Le canal de messagerie est bien placé pour prospérer en 2022. Les spécialistes du marketing par courrier électronique ont de nombreuses années d’expérience dans un cadre réglementaire qui exige le respect d’un ensemble de règles. Alors que les changements dans les données que les spécialistes du marketing peuvent exploiter pour le ciblage de l’audience rendront certains aspects du marketing par courrier électronique plus difficiles, le canal de messagerie lui-même n’a jamais été aussi important pour les consommateurs et les entreprises. Attendez-vous donc à ce que les spécialistes du marketing par e-mail continuent de s’adapter avec succès à l’évolution des exigences tout en proposant des campagnes percutantes et efficaces en 2022.

Personnalisation

Même avec des règles plus strictes concernant la collecte et l’utilisation des données des consommateurs, vous pouvez vous attendre à ce que les spécialistes du marketing par e-mail se concentrent encore plus sur la segmentation, le ciblage et la personnalisation de leurs campagnes. Les spécialistes du marketing par courrier électronique se concentreront encore plus sur l’utilisation optimale des données dont ils disposent pour générer un contenu de courrier électronique plus attrayant avec des lignes d’objet, un contenu, un calendrier d’envoi, des offres et des promotions personnalisés. Au contraire, attendez-vous à ce que les spécialistes du marketing par e-mail soient à la hauteur de l’occasion et composent leurs programmes de personnalisation à un degré plus élevé que jamais.

Un accent renouvelé sur le marketing de performance

Il semble à peu près certain que le taux d’ouverture, une mesure traditionnelle du marketing par e-mail, deviendra sinon ignoré, du moins utilisé uniquement de manière directionnelle. Bien que cela ait certainement un impact sur les spécialistes du marketing par e-mail et sur de nombreux types de planification et d’optimisation de campagne, cela peut en fait être un net positif pour l’industrie. Les données ouvertes des e-mails ont toujours été au moins quelque peu suspectes pour diverses raisons techniques. Désormais, les spécialistes du marketing par e-mail seront obligés de cesser de s’y fier et de se concentrer sur des mesures plus précises et plus faciles à suivre, telles que les taux de clics et d’autres mesures plus étroitement liées aux actions de réponse utiles prises par les destinataires des e-mails. Se concentrer davantage sur les ventes et les conversions générées par une campagne par e-mail aidera les spécialistes du marketing à optimiser ces mesures de performance plus valorisées et génératrices de revenus.

Tirer parti des outils d’intelligence artificielle

Nous entendons parler de l’avènement de l’IA depuis des années, mais si vous n’avez pas suivi de près, vous pourriez être surpris du chemin parcouru. Il existe désormais des outils qui peuvent automatiquement écrire ou réécrire du contenu marketing, en utilisant les données de performance pour guider sa sortie. Les spécialistes du marketing commenceront à tester plus fréquemment les outils d’IA pour rédiger le contenu des e-mails, les lignes d’objet et les appels à l’action, et ils découvriront que ces outils sont désormais capables d’améliorer les performances dans de nombreux cas. L’IA n’est peut-être pas encore prête à tout créer à partir de zéro, mais elle est maintenant plus que prête à aider à optimiser et à composer du contenu aussi efficacement (et probablement plus efficacement) que les spécialistes du marketing ne peuvent le faire manuellement.

Interactivité

Attendez-vous à voir des campagnes par e-mail qui exploitent une grande variété d’interactivité engageante au sein du contenu. Recherchez des sondages/enquêtes, des jeux, des formulaires et d’autres types de contenu avec lesquels les destinataires peuvent interagir dans l’e-mail lui-même, plutôt que de cliquer dessus pour visiter un site Web. L’ajout de ce type d’élément interactif est extrêmement convivial et réduit également le nombre d’étapes nécessaires pour conduire un nombre quelconque d’actions par les destinataires. Avec l’accent accru mis sur les performances, l’interactivité fournira des outils pour optimiser les campagnes afin de maximiser l’engagement des destinataires et les conversions.

Préparez-vous pour une autre année passionnante dans le canal de marketing par e-mail, car il continue de consolider sa place en tant que canal de communication et de marketing de base pour les entreprises couvrant pratiquement tous les secteurs.

Auteur : Tom Wozniak

Suivez @tomwozniak

Tom Wozniak dirige le marketing et les relations publiques pour OPTIZMO Technologies, une société qui fournit la plate-forme la plus robuste du secteur pour la conformité des e-mails et la gestion des listes de suppression à des clients aux États-Unis et dans le monde.

Wozniak apporte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du marketing numérique, ayant travaillé… Voir le profil complet ›