5 tendances mode mignonnes pour l’hiver 2021-2022 à acheter

On dirait que l’hiver est si loin, et c’est parce qu’il l’est ! Mais même si nous ne sommes qu’en août et que nous aimons toujours porter des débardeurs et des maillots de bain, ces températures hivernales froides vous surprendront rapidement. Pour vous préparer, vous pouvez au moins commencer à regarder les tendances hivernales à venir pour éviter cela, non ? Eh bien, si vous comptez les jours jusqu’aux premières chutes de neige et que vous cherchez des vêtements à ajouter à votre garde-robe le moment venu, vous êtes au bon endroit.

Ici, nous avons rassemblé cinq tendances de la mode hivernale que vous verrez partout (c’est-à-dire si vous ne les avez pas déjà vues au cours des saisons précédentes) une fois qu’il fera froid. Pssst, nous avons également inclus comment les acheter ! Faites défiler ci-dessous pour découvrir toutes les inspirations de la mode hivernale dont vous aurez besoin. Et si vous cherchez d’autres conseils de mode, découvrez les tendances de la mode, des sacs et des chaussures d’automne pendant que vous y êtes !

1 matelassé

Vous resterez * extra * au chaud dans toutes les choses matelassées pour l’hiver.

Miu miu

2

Matelassé

Short matelassé en similicuir Self Portrait shopbop.com

209,89 $

Donc, ces shorts ne vous gardent peut-être pas aussi chaud, mais ils sont vraiment mignons.

3

Matelassé

Veste matelassée à pression sur le devant BLANKNYC nordstrom.com

49,97 $

Une veste texturée super douce est le complément parfait à votre garde-robe d’hiver.

4 couleurs vives

Le plus lumineux, le MIEUX !

Versace

5

Couleurs vives

Polo côtelé Victor Glemaud shopbop.com

281,54 $

Tout le monde a besoin d’un bon polo dans son placard ! Celui-ci a des bords de laitue contrastés amusants et est dans la plus jolie nuance d’orange.

6

Couleurs vives

Pantalon à enfiler en soie rose flamant Fe Noel fenoel.com

563,00 $

Habillez un pantalon soyeux rose vif avec la robe assortie par-dessus, ou rendez-le discret avec un t-shirt blanc uni.

7 mini-jupes

Il fait peut-être froid, mais cela ne nous empêchera pas de porter des mini-jupes. (Associez-les à des collants si vous avez facilement la chair de poule.)

Alessandra riche

Heron Preston heronpreston.com

410,00 $

Ajoutez une doudoune et des bottes pour que votre mini-jupe soit prête pour l’hiver.

9

Minijupes

Mini jupe trapèze en satin Shira Dynamite dynamiteclothing.com

44,95 $

Un mini en satin peut être porté de nombreuses façons, que vous alliez au bureau ou au dîner.

10 Métalliques

C’est l’heure de la fête !!! Canalisez les années 20 dans des pièces fastueuses … peu importe si vous vous dirigez vers une occasion chic ou simplement à l’épicerie.

Paco Rabanne

Onze

Métalliques

Robe Toriana sans manches à sequins ROTATE Birger Christensen saksfifthavenue.com

193,50 $

À quel point cette robe midi argentée est-elle magnifique ?! Associez-le à vos talons pour le rendre encore plus glamour.

12

Métalliques

Caraco à sequins River Island nordstrom.com

50,00 $

Ce n’est pas parce que les paillettes sont impliquées que vous devez regarder par-dessus. Ce débardeur avec un jean est l’équilibre parfait entre fantaisie et décontracté.

13 Frange

Des robes aux vestes en passant par les accessoires, la frange est reine cette saison.

Alexandre Vauthier

14

La frange

Robe sans manches à franges Sandro sandro-paris.com

222,00 $

Vous cherchez votre prochaine robe de soirée ? Essayez cette frange LBD super amusante.

quinze

La frange

La veste à franges MOTHER shopbop.com

623,79 $

Ajoutez du contraste à un t-shirt blanc simple et à un jean avec une riche veste à franges en daim marron.

