5 termes de fonds communs de placement couramment utilisés que les investisseurs doivent connaître

La participation croissante des investisseurs particuliers aux fonds communs de placement a entraîné une forte croissance de leur taille. Selon les données publiées par AMFI, les actifs sous gestion du secteur indien des fonds communs de placement ont été multipliés par deux, passant de Rs 14,22 billions au 30 avril 2016 à environ Rs 32,38 billions au 30 avril 2021. Une partie considérable des nouveaux afflux est venue de nouveaux investisseurs, dont beaucoup manquent de compréhension fondamentale des termes des fonds communs de placement couramment utilisés.

Comprenons 5 termes couramment utilisés en matière de fonds communs de placement que les nouveaux investisseurs en fonds communs de placement devraient connaître :

Valeur nette d’inventaire (VNI)

La valeur liquidative fait référence à la valeur unitaire d’un fonds commun de placement. Il est obtenu en divisant les AUM (Asset Under Management) par le total des parts en circulation à une date précise. L’actif géré fait référence à la valeur marchande des titres tels que les actions, les espèces, les dérivés, les obligations, l’or, etc. détenus par le fonds commun de placement. Par exemple, supposons que la valeur marchande des titres d’un fonds commun de placement soit de Rs 200 crore et que les unités émises par le fonds commun de placement soient de 100 unités lakh, alors la valeur liquidative par unité du fonds serait de Rs 200 (c’est-à-dire 200 crore/100 lakh). Veuillez noter que les parts de fonds sont achetées ou rachetées à la valeur liquidative.

Option de dividende et de croissance

L’option de dividende permet de se prévaloir des dividendes au fur et à mesure qu’ils sont déclarés par les fonds communs de placement. De nombreux investisseurs optent pour cette option en raison de l’idée fausse que les dividendes des fonds communs de placement sont une source de revenu supplémentaire. Cependant, ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que ces dividendes déclarés sont payés à partir de l’actif géré de leur fonds. En conséquence, la valeur liquidative du fonds commun de placement déclarant des dividendes diminue du montant des dividendes versés. De plus, le montant du dividende est calculé en fonction de la valeur nominale des fonds et non en fonction de leurs VNI. Par exemple, si un fonds commun de placement avec une valeur liquidative de Rs 80 déclare un dividende de 20%, le montant du dividende sera de Rs 2 soit 20% de Rs 10 (valeur nominale du fonds). Ainsi, la valeur liquidative du fonds tombera à Rs 78 après la date d’enregistrement du dividende.

L’option croissance, en revanche, ne vous offre aucun dividende du fonds. En fait, cela vous permet de bénéficier de la puissance de la capitalisation car les rendements restent investis, qui à leur tour commencent à générer des rendements par eux-mêmes. Ainsi, si vous préférez une appréciation du capital à long terme à un revenu régulier, vous devriez choisir cette option.

De plus, l’option de croissance bat l’option de dividende en termes d’imposition pour ceux qui se trouvent dans des tranches d’imposition plus élevées. Les dividendes des fonds communs de placement sont imposés selon la dalle fiscale de l’investisseur. Les gains réalisés sur le rachat de fonds communs de placement dans l’année suivant l’investissement sont imposés à 15 %, tandis que ceux rachetés après 1 an sont imposés à 10 % si les gains réalisés sur les actions et les fonds communs de placement dépassent Rs 1 lakh au cours d’un exercice. Les gains réalisés sur le rachat d’autres fonds communs de placement, y compris les fonds de dette, dans les 3 ans sont imposés selon la dalle fiscale des investisseurs tandis que ceux rachetés après 3 ans sont imposés à 20 % après indexation.

Plan d’investissement systématique (SIP)

Les nouveaux investisseurs en fonds communs de placement considèrent principalement le SIP comme un produit d’investissement distinct. Cependant, le SIP est un mode d’investissement automatisé où un montant prédéterminé est automatiquement déduit du compte bancaire de l’investisseur à une date prédéfinie pour l’achat de parts dans le fonds commun de placement sélectionné. Le mode d’investissement automatisé permet un investissement régulier et évite aux investisseurs d’être influencés par les émotions jumelles de cupidité et de peur. De plus, les investissements réguliers dans les fonds communs de placement via SIP inculquent également la discipline financière et assurent une moyenne des coûts en roupies pendant les phases de marché baissières/corrections de marché.

Ratio de dépenses

Le ratio des dépenses fait référence à la proportion de l’actif net quotidien du fonds commun de placement utilisée pour couvrir ses dépenses d’exploitation annuelles. Les charges d’exploitation annuelles comprennent divers frais engagés pour la gestion du fonds, la publicité, l’administration et les commissions aux distributeurs et aux agents. Comme les maisons de fonds n’ont pas besoin de payer de commission aux distributeurs qui vendent le plan direct, les dépenses d’exploitation des plans directs peuvent être jusqu’à 1 % inférieures à celles de leurs homologues habituels. Les économies réalisées sur les dépenses d’exploitation restent investies dans des régimes directs, ce qui leur permet de générer des rendements beaucoup plus élevés sur le long terme grâce à la puissance de la capitalisation.

Indice de référence

Les maisons de fonds utilisent des indices particuliers comme point de référence pour mesurer la performance des fonds communs de placement. Par exemple, les fonds à moyenne capitalisation peuvent utiliser l’indice NSE à moyenne capitalisation comme référence, tandis que les fonds à grande capitalisation peuvent utiliser les indices SENSEX, NIFTY50 ou BSE 100. Un fonds surperformant son indice de référence par une large marge peut être considéré comme un fonds plus performant.

(L’auteur est directeur principal, Paisabazaar.com)

