Dune est l’une des plus grandes sorties de films de 2021, mais si vous n’avez pas lu l’épopée fantastique de Frank Herbert ou attrapé l’adaptation décriée de David Lynch en 1984, vous risquez de vous retrouver rapidement perdu. Nous sommes là pour vous aider avec la plupart du jargon de Dune que vous devez connaître en regardant le nouveau film, qui sortira jeudi soir sur HBO Max et dans les salles.

Cet article se veut le moins spoiler possible. Je n’ai pas encore vu le nouveau film et j’ai volontairement évité les avant-premières, les critiques et les bandes-annonces.

Ce n’est pas non plus une garantie que Dune (2021) sera compréhensible, même si vous avez déjà lu le livre et savez généralement ce qui se passe. La version 1984 du film était un gâchis hilarant, et je doute qu’un réalisateur puisse réussir à adapter l’histoire. Pourtant, ce glossaire devrait vous aider à ne pas être complètement perdu.

Voici cinq termes que vous devez connaître pour entrer dans Dune, ainsi qu’un tas d’informations de base sur le monde.