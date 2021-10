5 thermostats intelligents avec Alexa et Google qui coûtent 150 $ ou moins

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Lorsqu’il s’agit de contrôler les systèmes CVC de ma maison, j’ai un Nest Learning Thermostat. Et je l’aime absolument. C’est élégant, c’est intelligent et cela m’aide certainement à économiser de l’argent sur mes factures d’énergie. C’est aussi génial de pouvoir contrôler la température de ma maison avec mon iPhone ou même avec de simples commandes vocales. Grâce à l’intégration avec Amazon Alexa et Google Assistant, il fonctionnera avec n’importe quel système de maison intelligente. Cela dit, le Nest Learning Thermostat est assez cher à 250 $, et c’est encore un peu trop cher pour certains budgets même s’il est en promotion sur Amazon. Bien sûr, il s’amortira au fil du temps en économisant sur vos factures d’énergie grâce à toutes les fonctionnalités intelligentes. Mais moins vous dépensez d’argent pour un thermostat intelligent avec Alexa, moins il vous faudra de temps pour récupérer votre investissement.

Bien qu’il soit tout à fait vrai que j’aime mon Nest, j’aurais peut-être fait un choix différent si j’étais à la recherche d’un nouveau thermostat intelligent maintenant au lieu d’il y a plus de 5 ans. Tout modèle décent se rentabilisera au fil du temps, comme je l’ai mentionné. Mais pourquoi ne pas dépenser moins d’avance pour récupérer votre argent le plus rapidement possible ? Amazon propose de nouvelles options fantastiques comme le Thermostat intelligent Vine TJ-225, qui ne coûte que 68 $.

Ici, nous allons vous parler de ce modèle élégant que vous devriez absolument découvrir. De plus, vous offre quelques options supplémentaires qui coûtent toutes beaucoup moins que vous ne le pensez.

Thermostat programmable Vine TJ-225 Smart Wifi 7 jours, compatible avec Alexa et Google Prix : 68,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Thermostats intelligents avec Alexa et Google Assistant

Le thermostat intelligent élégant de Vine a tellement de fonctionnalités intéressantes à un prix aussi abordable. Il n’a peut-être pas le mode « Apprentissage » qui a rendu Nest célèbre, mais tout le monde ne l’utilise pas de toute façon. C’est particulièrement vrai pour les personnes qui travaillent maintenant à domicile en raison de la pandémie. Vous êtes presque toujours là pendant la journée. Dans cet esprit, vous voulez toujours que la température de votre maison soit confortable à la place. Si vous n’êtes pas à la maison toute la journée, vous voulez laisser reposer votre système CVC pendant la journée.

Les Thermostat intelligent Vine TJ-225 propose des packs de fonctionnalités intelligentes dans un joli design moderne. Vous pouvez configurer des horaires flexibles, puis modifier les choses à la volée de n’importe où. Vous pouvez également le contrôler à l’aide de l’application Vine sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Et le meilleur de tous, vous pouvez contrôler votre thermostat intelligent avec votre voix à l’aide de simples commandes Alexa ou Google Assistant. Tout ça pour seulement 68$ !

Si ce modèle particulier ne vous convient pas mais que vous voulez toujours un thermostat intelligent qui ne coûte pas un bras et une jambe, nous avons rassemblé quatre autres bonnes options que vous pouvez consulter ci-dessous. Notre préféré est probablement le magnifique Thermostat intelligent GLAS avec un écran tactile OLED transparent. À quel point cela est cool?! Ce superbe modèle coûte 249 $, mais il est actuellement en vente sur Amazon pour seulement 149,99 $. C’est un rabais énorme, c’est donc le moment idéal pour en acheter un.

Vous ne pouvez évidemment pas vous tromper avec le plus récent Thermostat Nest. C’est probablement le thermostat intelligent le plus populaire avec Alexa et Google. Dépêchez-vous et vous pouvez réellement obtenir une réduction rare, bien que légère, sur quelques coloris différents.

Thermostat intelligent Vine TJ-225

Thermostat programmable Vine TJ-225 Smart Wifi 7 jours, compatible avec Alexa et Google Prix : 68,00 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Thermostat Nest

Google Nest Thermostat – Thermostat intelligent pour la maison Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 117,95 $ Vous économisez : 12,04 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Thermostat intelligent GLAS avec Alexa

Thermostat intelligent GLAS de Johnson Controls, écran tactile OLED translucide, fonctionne avec Amazon Alexa Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 149,99 $ Vous économisez : 99,01 $ (40 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Thermostat Wi-Fi domestique Honeywell

Thermostat programmable Honeywell Home Wi-Fi 7 jours (RTH6580WF) Prix catalogue :119,99 $ Prix :65,55 $ Vous économisez :54,44 $ (45 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Thermostat intelligent Wi-Fi Saswell

Thermostat intelligent Wi-Fi Saswell, télécommande Tuya APP, compatible avec Alexa, Google Prix catalogue : 82,99 $ Prix : 78,99 $ Vous économisez : 4,00 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres pas chères en ligne!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.