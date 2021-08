5 Top Crypto à acheter cette semaine [BTC, ETH, ADA, BNB,MATIC] Août 2021 Semaine 2 Crypto nouveaux médias

La capitalisation boursière globale de l’industrie de la cryptographie est fixée à 1,83 billion de dollars. Plus de 11 000 crypto-monnaies sont actuellement répertoriées et de nombreuses autres sont ajoutées chaque jour. L’adoption a également doublé, selon un rapport de Crypto.com. Pour la plupart des investisseurs, il peut être difficile de trouver la meilleure crypto à acheter pour un rendement maximal. Pour rationaliser ce processus, nous avons créé un tour d’horizon des meilleurs cryptos à acheter ce mois-ci.

1. Bitcoin (BTC)

Le bitcoin faisant partie de la liste des cryptos à acheter n’est pas contestable compte tenu de la croissance et de la contribution massives de l’actif numérique de premier plan à l’industrie émergente de la cryptographie.

Le meilleur actif numérique a à lui seul donné vie à l’industrie de la cryptographie.

Selon un rapport de la société d’analyse de blockchain Glassnode, les investisseurs qui détiennent leur BTC depuis plus d’un an ne souhaitent pas liquider leurs investissements.

Malgré une forte remontée à 45 000 $, le marché du #Bitcoin n’a toujours pas connu d’augmentation significative des anciennes pièces (> 1 an) dépensées. Ceci est très différent du marché baissier de 2018 où les anciens ont pris des liquidités de sortie sur la plupart des rallyes de secours. Graphique en direct : https://t.co/WUsUZNUbkZ pic.twitter.com/JBtXg6Iuet – glassnode (@glassnode) 9 août 2021

Cela contraste directement avec les nouveaux détenteurs de Bitcoin qui ont investi dans BTC dans un délai de trois à six mois.

Le rapport a noté qu’il y avait un “comportement de hodling” croissant de la part des investisseurs BTC. Ce comportement n’était pas apparent lors du krach du marché de la crypto en 2018.

De plus, les fondamentaux du Bitcoin s’accumulent progressivement. Le taux de hachage et la difficulté de BTC montrent des progrès à la hausse.

Selon une récente enquête sur le taux de hachage, les estimations placent désormais le dévouement du matériel à l’exploitation minière BTC à plus de 100 exahashs par seconde (EH/s).

C’est plus que la lecture de juin qui se situait à un faible 20 EH/s. Cette augmentation intervient malgré la répression contre les mineurs chinois, qui représentaient plus de 65% de la communauté mondiale du minage de crypto.

La descente de Bitcoin de son nombre record de 65 000 $ a été initialement considérée comme le début d’un marché baissier qui a empêché le krach de 2018.

Cependant, l’évolution de la dynamique dans l’espace crypto a vu BTC gagner plus de 5 000 $ en trois jours, se préparant à atteindre la barre des 50 000 $.

BTC est sur une tendance haussière au moment de la publication et se négocie à 44 920,91 $, en hausse de 2,36 % au cours des dernières 24 heures. Son indice de force relative (RSI) est au niveau de surachat de 70,38.

2. Ethereum (ETH)

Etherum est notre prochain meilleur crypto à acheter car il s’agit de la deuxième crypto-monnaie la plus appréciée et en raison de certains changements fondamentaux apportés au réseau Ethereum.

Tout investisseur familier avec l’univers de la cryptographie comprend la valeur unique que le réseau Ethereum facilite. Ethereum permet la création d’applications basées sur la blockchain ou d’applications décentralisées (dapps).

Ces applications sans autorisation ont servi de fondement au sous-secteur en plein essor de la finance décentralisée (DeFi), qui a attiré plusieurs investissements de détail et institutionnels. Ethereum est actuellement le siège officiel de certaines des principales plates-formes dapps au monde.

Au cours de la semaine dernière, l’équipe de développement d’Ethereum a lancé le hard fork de Londres (un ensemble de mises à niveau de son protocole de minage PoW), qui a vu la valeur de son jeton ETH augmenter.

L’une des mises à niveau les plus importantes est l’EIP-1599. EIP-1599 permet de brûler une certaine quantité d’éther après chaque transaction. Cela a conduit à la rareté de l’éther et a propulsé sa valeur à la hausse en fonction des forces du marché.

Au moment de mettre sous presse, l’ETH se négocie à 3 068,11 $ et est en hausse de 18,97 % la semaine dernière. Les passionnés de crypto pensent qu’une fois la migration vers un algorithme de preuve de participation (PoS) terminée, la valeur d’Ethereum éclipsera son ATH de 4 350 $.

3. Cardano (ADA)

Cardano est un autre top crypto à acheter en août.

Le réseau Cardano est une blockchain évaluée par des pairs qui utilise des méthodes scientifiques pour valider et construire sa blockchain. Même si le projet n’a pas été officiellement lancé, Cardano a généré beaucoup de buzz dans la communauté crypto en pleine expansion.

La blockchain de troisième génération utilise un algorithme de consensus de preuve de participation (PoS) appelé Ouroboros. Ce protocole de minage développé en interne utilise des époques ou des délais pour faciliter la vérification des transactions sur la blockchain Cardano. De cette façon, cela permet d’économiser de l’énergie et les développeurs peuvent s’appuyer sur le réseau sans payer de frais astronomiques, car il est plus évolutif que le réseau Ethereum.

Cardano déploie actuellement son hard fork Alonzo, qui lui permettra d’activer la technologie des contrats intelligents sur son réseau. Prévu pour se terminer d’ici la fin de ce mois ou début septembre, le réseau est devenu un concurrent majeur pour la communauté en croissance rapide des dapps.

Cela a eu un impact positif sur son jeton ADA, qui a augmenté de plus de 9,73 % la semaine dernière. Le jeton a poursuivi sur sa lancée après avoir ouvert l’année à 0,1174 $. Il a bondi de plus de 1000%, culminant à une valeur record de 2,20 $ le 14 mai. Cependant, sa valeur a depuis chuté, le jeton subissant le plus gros de la valeur marchande et restant au-dessus de la barre des 1 $.

ADA se négocie à 1,4635 $, en hausse de 0,35% dans le graphique journalier. Son RSI est à un niveau astronomique de 65,86.

4. Pièce Binance (BNB)

Occupant la quatrième position sur le graphique mondial de la cryptographie, Binance Coin ou BNB est la prochaine crypto à acheter. Le jeton natif de l’échange de crypto Binance, BNB, est destiné à servir d’outil de réduction pour les commerçants sur le plus grand échange Bitcoin au monde.

L’ascension du jeton BEP-2o parmi les cinq principaux actifs cryptographiques n’a été rien de moins qu’un miracle car il a grandi avec sa plate-forme mère.

Son cas d’utilisation dans Binance Smart Chain (BSC) a contribué à son ascension fulgurante. BSC vise à permettre une plate-forme plus rentable pour les développeurs et rivalise directement avec le réseau Ethereum.

Le BNB est également un ingrédient crucial de la plate-forme d’échange décentralisé (DEX) appartenant à Binance, PancakeSwap, qui permet des échanges atomiques de jetons numériques.

L’actif numérique s’est fait un nom après avoir atteint une valeur record de 650 $ à la mi-avril, contre 38 $.

Bien que sa valeur ait diminué par rapport à son sommet historique de 650 $, BNB est toujours l’un des meilleurs cryptos à acheter, compte tenu de son adoption croissante.

Il se négocie actuellement à 354,82 $ et est en hausse de 0,93% sur le graphique journalier.

5. Polygone (MATIC)

Le dernier mais non le moindre de nos meilleurs cryptos à acheter est la solution de mise à l’échelle de la couche deux Polygon.

Anciennement connu sous le nom de Matic Network, Polygon est devenu un atout numérique de premier plan puisqu’il a permis au réseau Ethereum, souvent lent, de devenir un système multichaîne à part entière.

Cette solution provisoire a permis à Ethereum de rivaliser avec la concurrence croissante des blockchains interopérables comme Polkadot, Cosmos, Cardano et Avalanche.

Polygon permet une plate-forme facile à utiliser pour la mise à l’échelle d’Ethereum et le développement d’infrastructures.

Il utilise son kit de développement logiciel (SDK) Polygon interne, un cadre modulaire et flexible qui prend en charge la création de plusieurs dapps.

Sa vitesse de 65 000 transactions par seconde (TPS) a vu plusieurs blockchains s’y intégrer. Le jeton MATIC est également devenu l’un des plus performants, atteignant un ATH de 2,62 $ le 18 mai.

Au moment de mettre sous presse, il se négocie à 1,13 $, en baisse de 1,04%. Cependant, il est sur une tendance haussière et se négocie au-dessus du prix de support de la moyenne mobile (MA) sur 20 jours de 1,03499 $.

