5 Top des transactions boursières pour mercredi: UAL, JNJ, PG, KSU, IBM

Les actions ont pris un autre coup aujourd’hui, alors que la course fatiguée vers de nouveaux sommets historiques commence à se détendre. Les tendances sont toujours en faveur des taureaux pour le moment, mais les acheteurs devront intervenir. Avec tout cela à l’esprit, examinons quelques-unes des principales transactions boursières pour mercredi.

Principales transactions boursières de demain n ° 1: United Airlines (UAL)

Il y a beaucoup de réactions sur les bénéfices dans l’histoire des Top Stock Trades d’aujourd’hui, à commencer par United Airlines (NASDAQ:UAL).

Les actions ont chuté d’environ 8,5% sur la journée, s’écartant sous le retracement de 50% et la moyenne mobile de 50 jours. À partir de là, les actions entrent dans le niveau de cassure de 49 $ et la moyenne mobile de 100 jours. Ces deux mesures ont été soutenues par le passé.

Si cela reste vrai, recherchons un rebond de plus de 50 $ et jusqu’à 54 $.

À la baisse, cependant, une cassure des 100 jours met le retracement de 38,2% en jeu, suivi de la moyenne mobile de 200 jours.

Top des transactions boursières pour demain n ° 2: Johnson & Johnson (JNJ)

Malgré le drame entourant son vaccin Covid-19, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) trouve un moyen de se remettre de ces creux et de suivre les bénéfices.

Les actions poussent à travers une résistance à la baisse sur la réaction, cependant, le niveau de 167,80 $ reste gênant. C’était le niveau de réduction de l’écart par rapport au début de cette année et c’était la résistance en février et mars.

Si J&J peut effacer cette marque, il met 171 $ en jeu, suivi du plus haut de tous les temps à 173,65 $. Au-dessus de cela, et peut-être pouvons-nous avoir une plus grande poussée au-dessus de 180 $.

À la baisse, cependant, voyons si l’action JNJ peut contenir 165 $. Ci-dessous met en jeu la moyenne mobile sur 50 jours.

Top des transactions boursières pour demain n ° 3: Procter & Gamble (PG)

Procter & Gamble (NYSE:PG) a été un peu volatile ce jour-là, les investisseurs essayant de déterminer dans quelle direction prendre l’action après les bénéfices. Les actions ont augmenté de moins de 1% mardi, même si elles sont bien en hausse par rapport aux plus bas.

Au-dessus de ses principales moyennes mobiles, l’action PG est aux prises avec le retracement de 61,8% de la fourchette la plus récente. Si cela peut effacer cette mesure, plus de 140 $ sont certainement possibles.

Au-dessus, cela met 145 $ et le plus haut à 146,92 $ en jeu.

Une cassure en dessous de la moyenne mobile de 200 jours ramène le titre en dessous de trop de mesures clés pour que les traders restent optimistes à court terme.

Principaux métiers de demain n ° 4: Kansas City Southern (KSU)

Sud de Kansas City (NYSE:KSU) est en plein essor mardi, en hausse de 15% sur le bavardage de rachat.

Le rallye a presque envoyé les actions à l’extension de 261,8%. La réflexion sur les fusions et acquisitions (M&A) modifie la dynamique de ce métier. Cependant, toutes choses étant égales par ailleurs, c’est notre objectif à la hausse.

Cela dit, il ne serait pas irresponsable de prendre des bénéfices sur cet écart si les investisseurs négocient l’action (plutôt que d’y investir).

À la baisse, cependant, méfiez-vous de la possibilité de grandes baisses d’écart, étant donné que les titres ont contribué à faire monter ce nom. Si les actions baissent à la baisse, recherchez un support à la moyenne mobile à 10 jours. Ci-dessous pourrait mettre un vide dans le jeu.

Principaux métiers de demain n ° 5: Machines de bureau internationales (IBM)

Pendant plusieurs trimestres, International Business Machines (NYSE:IBM) a eu du mal avec le retracement de 61,8% près de 133 $. Cependant, plus tôt cette année, il a réussi à percer.

S’étendant maintenant au large de cette zone, le titre tente de se rallier. L’action IBM est satisfaite par des vendeurs proches de 140 $, mais les taureaux espèrent pouvoir commencer à gagner du terrain.

Plus de 140 $ ouvre la porte au retracement de 78,6% près de 144 $. Au-dessus de cela, l’écart de 148,85 $ est en jeu.

À la baisse, cependant, gardez un œil sur le bas post-bénéfice d’IBM à 136,70 $. Ci-dessous et nous pouvons combler le vide. En dessous de 132,50 $, IBM perdra le peu d’attrait qu’il lui reste sur le côté long.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.