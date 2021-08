5 trottinettes électriques à moins de 300 euros parfaites pour se déplacer en ville | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les scooters électriques sont devenus l’option préférée de nombreux utilisateurs pour se déplacer en ville. Voici une liste des moins chères que vous pouvez acheter.

La mobilité durable est à l’ordre du jour dans les villes, et les scooters électriques sont les grands protagonistes. Léger, portable, rapide pour les trajets de courte durée et surtout respectueux de l’environnement.

Avec tous ces avantages, Il n’est pas étonnant que de nombreux utilisateurs aient décidé de faire de la trottinette électrique leur moyen de transport préféré. aller de la maison au travail ou en cours. Par conséquent, de plus en plus de modèles ont vu le jour et le scooter électrique Xiaomi Mi a beaucoup de concurrence.

Si vous envisagez d’acheter une trottinette électrique d’occasion, nous vous donnons quelques informations et conseils dont vous devez tenir compte au préalable.

Pour que vous vous retrouviez entre autant de modèles et que vous ayez également votre propre scooter pour très peu, nous vous laissons ici une liste avec cinq scooters électriques à moins de 300 euros parfaits pour se déplacer en ville. Et n’oubliez pas d’en prendre soin pour qu’il vous dure de nombreuses années !

Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel

Comment pourrait-il en être autrement, la liste commence par le scooter électrique le plus célèbre et le plus vendu d’Amazon : le Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, qui a conquis des milliers d’utilisateurs à travers le monde. Il vous coûte 279,90 euros, réduit d’un prix de 299,99 euros.

Design élégant, extrêmement portable et hautement sécurisé, son boîtier principal en alliage d’aluminium de qualité aéronautique permet une légèreté et une robustesse inégalées. De plus, il comprend une serrure intégrée pour plus de sécurité. Atteindre 20 kilomètres par heure Et selon la façon dont vous l’utilisez, sa batterie peut vous durer jusqu’à trois jours.

Vous pouvez lier le scooter avec votre smartphone et contrôlez-le via Bluetooth avec l’application Mi Home pour vérifier la vitesse de conduite et la puissance restante en temps réel. Il a des pneus antidérapants et des amortisseurs de 8,5 pouces avec double système de freinage, écran intégré et un phare ultra-lumineux conduire la nuit.

Cecotec Bongo Serie A

Un autre scooter électrique qui fait son chemin à grande vitesse est le Bongo Serie A, de la marque espagnole Cecotec. C’est sans aucun doute la trottinette électrique avec le meilleur rapport qualité-prix de la liste, à 299 euros sur Amazon, le même prix que sur le site officiel de Cecotec.

Ce scooter électrique bénéficie d’une puissance maximale de 700W et est capable de gravir des collines sans aucun problème, atteindre une vitesse maximale de jusqu’à 25 kilomètres par heure. Il a une autonomie approximative de 25 kilomètres et dispose d’une batterie interchangeable.

Il dispose d’un système de freinage à triple sécurité avec frein à disque, frein arrière manuel électrique et ajouté, roues tubeless de 8,5 pouces avec système anti-éclatement et ordinateur de bord qui marque la vitesse, la batterie et l’état du scooter.

Il dispose de trois modes de conduite : Mode Eco, pour économiser; batterie; Mode confort, pour de meilleures performances et une consommation optimale ; Oui Mode sportif, qui fournit une puissance et une vitesse maximales. Et il se recharge en moins de cinq heures !

SmartGyro Xtreme XD

Le scooter électrique SmartGyro Xtreme XD ne coûte que 239 euros et est conçu pour vous accompagner longtemps dans la ville, comme un moyen de transport fidèle pour aller au travail, en cours ou d’un endroit à un autre sans se fatiguer.

Il a un moteur Brushless pas de courroie ni de roulements et sans entretien pour éviter les pannes. Il dispose de une batterie au lithium de 6 600 mAh et atteint une vitesse maximale de 24 kilomètres par heure, avec une portée allant jusqu’à 18 kilomètres. Il se recharge en trois à quatre heures.

Il a une roue avant pneumatique avant pour absorber les nids-de-poule et une roue arrière solide pour éviter les crevaisons, un frein électrique sur la roue arrière et un écran multifonctions qui vous permet de choisir trois vitesses différentes. Il est destiné aux personnes âgées de 14 ans et plus. De plus, il intègre des feux arrière, vous permet de gravir des pentes avec un angle d’inclinaison de 15 degrés.

Xiaomi M365 Pro

Xiaomi revient sur la liste avec le M365 Pro, un autre de ses scooters électriques les plus célèbres. Il coûte 299,99 euros sur Amazon, mais vous pouvez appliquer un bon de réduction de 30 euros qui le laisse à seulement 269,99 euros.

Ce scooter fonctionne avec un puissant moteur de 350 W et atteint une vitesse maximale de 30 kilomètres par heure, avec une portée allant jusqu’à 30 kilomètres. Il se charge en seulement quatre heures, vous l’aurez donc immédiatement prêt pour aller où vous voulez.

Comprend des pneus anti-crevaison de 8,5 pouces à haute élasticité et résistance à l’usure et un cadre en alliage d’aluminium qui en fait un scooter aussi léger que robuste, pesant à peine 12 kilos. Peut être contrôlé via l’application Mi Home.

Série ZWHEEL E9

Le scooter Série E9 de la marque ZWHEEL coûte 285 euros sur Amazon, mais vous pouvez appliquer un bon de réduction de 20 euros qui le laisse à 265 euros. Un excellent prix pour un scooter remarquable, surtout pour un usage sporadique en ville.

Le moteur et la batterie de la série ZWHEEL E9 sont de haute performance, avec un moteur de 300W qui permet une autonomie allant jusqu’à 20 kilomètres et un temps de charge maximum compris entre quatre et cinq heures.

Vous pouvez le contrôler via une application mobile, à partir duquel vous pouvez activer et désactiver le régulateur de vitesse, régler la limitation de vitesse ou surveiller le kilométrage, entre autres. Il a des pneus solides et un frein à disque, ce qui offre plus de stabilité et de sécurité pendant votre voyage.

