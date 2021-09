5 trottinettes électriques pour la rentrée en vente que vous pouvez acheter dès maintenant sur Amazon | La technologie

in

L’un des meilleurs investissements que vous puissiez faire pour vous déplacer en ville est un scooter électrique, parfait pour parcourir des kilomètres rapidement et pour très peu d’argent.

L’un des produits que l’on voit le plus dans toutes les villes sont les scooters électriques. Ces appareils sont parfaits pour se déplacer dans une ville et parcourir des kilomètres sans dépenser pratiquement d’argent pour le trajet.

Ils sont également devenus un moyen amusant et facile de se déplacer pour les déplacements quotidiens, comme de votre domicile à un centre éducatif ou à votre lieu de travail. Vous pouvez même les transporter dans le coffre ou les mettre dans les transports en commun.

Les scooters électriques sont l’un des moyens de transport du futur car ils sont bon marché, propres et totalement personnels.

Si vous êtes intéressé par une offre de scooter électrique, nous vous proposons certaines des meilleures options que vous pouvez acheter dès maintenant.

Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel

Ce scooter électrique Xiaomi est un peu moins puissant que le modèle standard. Il a 20 km d’autonomie avec une vitesse maximale de 25 km/h.

L’un des scooters Xiaomi d’entrée de gamme et les plus vendus pour son prix bas est le Scooter électrique Xiaomi Mi Essentiel.

Il est parfait pour se déplacer en ville entre les feux de circulation et les éléments que vous devez passer car sa vitesse maximale est de 20 km/h et il a une autonomie de 20 km. Il ne pèse que 12 kilos et dispose d’un système de pliage de seulement 3 secondes.

Fabriqué en aluminium et avec un écran LED qui affiche des informations de base telles que la vitesse, les indicateurs de scooter et d’autres éléments. Mais vous pouvez le connecter en Bluetooth au mobile pour en savoir plus.

Sur Amazon cela ne vous coûtera que 290 euros.

Scooter Ninebot ES1LD

Ninebot Scooter ES1LD pour 279 € sur Amazon

De la main du fabricant qui a inventé le Segway vient ce scooter électrique Scooter Ninebot ES1LD.

C’est un modèle avec des roues de 8″, un moteur de 250 W avec une puissance maximale de 500 W et capable d’atteindre jusqu’à 20 km/h.

L’autonomie de sa batterie, 5100mAh et 184 Wh, est d’environ 20 kilomètres, de quoi vous emmener entre différents points au cours de la journée et la recharger lorsque vous ne l’utilisez pas.

Il peut gravir des pentes allant jusqu’à 15 % et se replie en quelques secondes seulement.

La meilleure chose est le prix car cette Ninebot Scooter ES1LD ne vous coûtera que 279 euros.

Ninebot KickScooter MAX G30LE II

Ninebot KickScooter MAX G30LE II pour 499 € sur Amazon

Si vous cherchez une trottinette électrique dans laquelle vous devez vraiment faire des kilomètres dans la journée, cette Ninebot KickScooter MAX G30LE II c’est l’une des meilleures options.

Il dispose de roues de 10″ et d’un système de régénération d’énergie avec freinage. Il dispose également d’une grosse batterie qui vous permet d’avoir une portée d’environ 40 kilomètres. La vitesse maximale est de 25 km/h et permet également de gravir des pentes de 20%.

Il dispose d’un système de recharge rapide pour avoir de l’énergie en quelques minutes pour des tronçons courts et un prix pas mal pour ses caractéristiques, 499 euros sur Amazon.

Cecotec Bongo Serie A

La trottinette électrique Cecotec dispose d’un moteur de 350 W et d’une batterie qui lui permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 25 kilomètres pour pouvoir se déplacer dans votre ville en toute liberté et elle ne pèse que 13,5 kg.

Le scooter électrique d’entrée de gamme de Cecotec est le modèle Bongo Serie A. C’est une trottinette spéciale car, contrairement à la plupart des autres modèles, la batterie est amovible par le tube du guidon et vous pouvez la remplacer.

Il a un moteur de 700W et peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. De plus, sa batterie offre une autonomie d’environ 25 km.

Les roues sont de 8,5″ et sans air, il dispose également de 3 modes de conduite : éco, confort et sport.

Sur Amazon, nous avons trouvé une offre spéciale pour seulement 299 euros. Il vous en coûtera également 299 euros dans la boutique en ligne Cecotec.

Scooter électrique Xiaomi MI 1S

Ce nouveau scooter Xiaomi renouvelle la gamme standard de la marque, étendant l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 km et maintenant la vitesse maximale à 25 km/h.

Scooter électrique Xiaomi Mi 1S C’est le modèle intermédiaire des scooters Xiaomi. Un modèle au design très similaire à celui de ses frères mais avec des améliorations sur ce qui est important.

Il dispose d’un moteur de 250W avec une puissance maximale de 500 W, une vitesse maximale de 25 km/h par limitation légale, mais avec une batterie de 7650 mAh qui offre environ 30 kilomètres d’autonomie.

Il dispose de 3 modes de vitesse. Le mode piéton qui limite à 5 km/h, le mode standard jusqu’à 20 km/h et le mode sport qui atteint 25 km/h.

Dans MediaMarkt, vous pouvez l’acheter en ligne pour 379 euros avec la livraison gratuite. Sur Amazon, nous pouvons trouver quelque chose de moins cher, pour seulement 349 euros avec la livraison gratuite.

Ces trottinettes sont parfaites pour démarrer le parcours du « bon pied », d’autant plus que vous n’aurez pas à les utiliser pour aller d’un endroit à un autre.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.