5 trucs et astuces que vous ne connaissez peut-être pas

Edgar Cervantes / Autorité Android

Avec plus de 500 millions d’utilisateurs actifs, l’assistant Google est peut-être l’assistant virtuel le plus populaire du marché. Alors que Google a ajouté des dizaines de fonctionnalités et de capacités uniques à l’assistant au cours des dernières années, beaucoup sont cachés sous la surface ou tout simplement pas très connus.

L’assistant comprend une liste de courses pratique qui peut être partagée avec toute votre famille. Reléguer votre liste de courses à un assistant mains libres peut également être extrêmement utile lorsque vous êtes dans la cuisine et que vos mains sont déjà occupées.

Que vous ayez votre téléphone ou un haut-parleur intelligent près de chez vous, appelez l’Assistant Google et dites « ajouter du lait et des œufs à ma liste de courses » ou « retirer le café de la liste de courses ».

La meilleure partie de cette fonctionnalité est que la liste de courses est automatiquement synchronisée avec votre compte Google. Cela signifie que vous pouvez y accéder à tout moment en visitant votre page Google Shopping List, même sur un ordinateur de bureau.

Pour partager la liste avec votre famille ou d’autres membres de votre foyer, cliquez sur le lien qui dit « ajouter un collaborateur ».

Planifiez votre maison intelligente avec des commandes chronométrées

Lily Katz / Autorité Android

Google propose de nombreuses façons d’allumer et d’éteindre vos appareils domestiques intelligents, des raccourcis du menu d’alimentation d’Android aux routines personnalisées. Si vous cherchez à chronométrer ou à planifier leur opération, envisagez plutôt d’utiliser l’assistant.

Dites simplement à l’assistant “d’allumer les lumières du salon dans 15 minutes” ou “d’éteindre le climatiseur au coucher du soleil” pour reporter les commandes de la maison intelligente à l’avenir.

Vous pouvez aller plus loin en allumant ou en éteignant un appareil pendant une durée spécifique. Par exemple, dites « allumez le chauffage pendant 30 minutes » et regardez le chauffage s’allumer pendant exactement une demi-heure.

Si vous possédez un haut-parleur ou un écran intelligent, vous pouvez également utiliser la même commande pour chronométrer d’autres actions, y compris les sons de sommeil. Essayez “OK Google, joue du bruit blanc pendant trente minutes” pour empêcher les sons de jouer toute la nuit.

Posez des questions en fonction du contexte de votre écran

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de l’assistant est sa capacité à interpréter le contexte en fonction du contenu de votre écran. Si vous tombez sur un tweet ou une conversation sur lequel vous avez besoin d’informations supplémentaires, ouvrez simplement l’assistant et posez une question.

Voici un exemple : j’ai demandé à Google Assistant des informations sur les prix sans spécifier de produit. Malgré cela, il a réussi à déduire que je parlais du smartphone en arrière-plan et m’a même amené à la recherche Amazon appropriée.

Bien que l’exécution n’ait pas été parfaite (l’assistant a omis le mot « Pro » dans mon test), il est facile de voir comment cette fonctionnalité peut être utile.

Déclenchez une routine en plus de votre réveil matinal

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Les routines offrent un moyen rapide et indolore d’exécuter plusieurs commandes de l’Assistant Google à la fois. Alors que vous activez généralement une routine à partir d’une commande vocale ou à une heure précise chaque jour, vous pouvez également en déclencher une à côté de votre alarme.

L’écran suivant vous invitera alors à configurer la routine. En plus des commandes habituelles telles que la lecture de votre calendrier et des conditions météorologiques actuelles, vous pouvez également configurer l’assistant pour contrôler les appareils domestiques intelligents.

À titre d’exemple, vous pouvez programmer une action personnalisée après le déclenchement de l’alarme en ajoutant la commande suivante : « Allumez la cafetière après cinq minutes ».

Lire n’importe quelle page Web à haute voix

Vous aimez lire les actualités, mais vous détestez faire défiler le fouillis visuel et d’autres distractions sur Internet ? L’assistant peut lire n’importe quel article sur Internet, qu’il s’agisse d’une publication établie ou d’un petit blog.

Pour activer cette fonctionnalité, ouvrez un article (comme celui-ci) dans un navigateur Web. Ensuite, ouvrez l’Assistant et dites « lire cet article » ou « lire cette page ».

Une seconde ou deux de traitement plus tard, il commencera automatiquement à lire une version de livre audio de la page Web. À ce stade, vous pouvez verrouiller votre téléphone et l’assistant continuera à parler en arrière-plan. La fonctionnalité inclut même des commandes de lecture si vous souhaitez avancer rapidement, rembobiner ou affiner la vitesse de narration.

Noter: La première fois que vous essayez cette commande, l’application Google peut vous demander de l’autoriser à lire ce qui s’affiche sur votre écran.

Avez-vous une fonctionnalité préférée de l’Assistant Google que vous aimeriez ajouter à cette liste ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.