5 types de données structurées essentiels que votre site doit avoir

Dans cette vidéo, nous allons discuter des cinq types de données structurées qui sont essentielles à presque tous les sites Web. Les données structurées jouent un rôle énorme, non seulement en permettant aux moteurs de recherche de comprendre votre contexte, mais peuvent également avoir un impact sur la capacité de votre site à se classer pour des fonctionnalités riches.

Transcription vidéo :

Alors, qu’est-ce que les données structurées ? Avant d’entrer dans le vif du sujet, au cas où vous n’auriez pas vu d’autres vidéos sur cette chaîne, nous allons juste faire un bref aperçu.

Qu’est-ce que les données structurées ?

Les données structurées sont une étiquette appliquée à un certain nombre de formats de balisage. Il permet à Google et aux autres moteurs de recherche de comprendre les données de ses index. Il s’agit donc de métadonnées. Ce qui est essentiellement juste des données sur les données et c’est pour les machines.

Plus précisément dans ce cas, nous parlons des moteurs de recherche. Et l’objectif principal est d’aider à une meilleure indexation, ainsi qu’à la compréhension. Ce n’est pas la fin de tout en ce qui concerne le classement. Vous devez toujours avoir un contenu de qualité, vous devez offrir de la valeur, vous devez être unique, et cetera.

Toutes ces autres choses s’appliquent en matière de référencement. Mais les données structurées peuvent certainement aider un peu.

Les données structurées jouent un rôle énorme, non seulement en permettant aux moteurs de recherche de comprendre votre contexte, mais peuvent également avoir un impact sur la capacité de votre site à se classer pour des fonctionnalités riches.

Présentation de Schema.org

Schema.org sera l’ontologie que nous utiliserons pour la recherche.

Il a été fondé par Google, Microsoft, Yandex et Yahoo. Et l’objectif était vraiment de créer un langage unifié pour Internet, et en particulier, pour les moteurs de recherche afin qu’ils puissent mieux comprendre le contexte.

C’est un langage de balisage très courant et tous les moteurs de recherche peuvent le comprendre. Il existe maintenant un certain nombre de classes et de types parmi lesquels nous pouvons choisir, et chacun d’eux a son propre ensemble de valeurs. Nous devons donc nous assurer que nous utilisons les bonnes valeurs, si nous voulons que les moteurs de recherche comprennent vraiment de quoi nous parlons.

Comment fonctionne Schema.org

Schema.org est configuré dans un ordre hiérarchique et son élément le plus large est connu sous le nom de Thing, et il se rétrécit davantage. Chaque type d’élément a ce qu’on appelle des propriétés. Et ces propriétés aident à les décrire.

Certains d’entre eux sont obligatoires, et d’autres peuvent simplement ajouter plus de détails ou de contexte. Vous voulez donc vous assurer de choisir le plus précis possible, lorsque vous les ajoutez à votre site. Alors, comment cela s’applique-t-il aux fonctionnalités SERP ?

Comme nous le savons aujourd’hui, la recherche Google a beaucoup changé. Et nous avons ces choses appelées fonctionnalités SERP, nous avons le Knowledge Panel, nous avons des boîtes People Also Ask, nous avons une FAQ, et toutes ces autres choses en cours. Et ils deviennent de plus en plus répandus.

Donc Google les montre sur presque toutes les recherches. Et comme nous en avons parlé dans d’autres vidéos, il y a de nouvelles fonctionnalités SERP à venir, qui vont avoir encore plus d’impact, et vraiment changer l’apparence de la recherche.

En ce qui concerne les fonctionnalités SERP, elles sont vraiment conçues pour améliorer la manière dont la recherche se produit pour l’utilisateur final. Désormais, en tant que propriétaires de sites Web, en tant que référenceurs, en tant que spécialistes du marketing, nous pouvons également les cibler pour nous assurer que notre contenu a plus de visibilité. Qu’il est plus facile pour nos utilisateurs de voir, de cliquer et d’interagir avec.

Les données structurées ne jouent pas un rôle direct dans tout cela, mais dans de nombreux cas, elles peuvent aider à augmenter les chances de gagner ces postes et fonctionnalités, lorsque vous les avez correctement mises en œuvre.

Fonctionnalités SERP les plus courantes

Ceci est un instantané du jour où nous avons créé cette vidéo à partir de SEMrush. Et cela change tous les jours. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont les fonctionnalités SERP les plus courantes dans les 20 premiers résultats. Nous avons tout de l’extrait en vedette, qui est cette boîte en haut, des packs locaux et des résultats d’achat.

Le Knowledge Panel apparaît sur près de 28% des recherches. Quelque chose de vraiment intéressant à voir ici, le nombre de recherches qui n’ont aucune fonctionnalité SERP est inférieur à 3%. Près de 50 % d’entre eux ont des cases « Les gens demandent aussi », des liens vers des sites apparaissent dans 72 %.

Comme vous pouvez le voir, ils sont très répandus en matière de recherche. Google les exploite, encore une fois, pour inciter l’utilisateur à trouver le bon contenu, mais aussi pour rendre la recherche plus dynamique.

Alors que pouvons-nous faire à ce sujet?

Quelles fonctionnalités SERP pouvez-vous influencer ?

Un certain nombre de fonctionnalités SERP sont disponibles, comme vous pouvez le voir dans la diapositive précédente. Mais quels sont ceux que nous pouvons réellement influencer et impacter ? Il s’agit d’une vue de haut niveau. Ce ne sont en aucun cas tous ceux que vous pouvez influencer et influencer.

Mais ce sont quelques-uns des plus répandus et ceux avec lesquels nous nous engagerions au quotidien. Des choses comme l’article, les événements, la FAQ, la procédure, les images, le local, le podcast, les produits, les critiques et la vidéo.

Maintenant, cela ne s’applique pas à tous les sites, car peut-être que vous n’avez pas de podcast, ou peut-être que vous ne vendez pas certains produits et que vous êtes plus un site d’influence sur le contenu. Mais ce sont ceux-là que vous pouvez influencer directement avec l’utilisation de données structurées.

Dans cette vidéo, nous allons parler de cinq types qui sont couverts par un certain nombre de sites Web et leurs articles. Nous allons examiner quelque chose appelé entités. Nous examinerons le logo, qui est également le balisage organisationnel, les critiques et les vidéos.

Balisage de l’article

Le premier type est donc le balisage de l’article. La plupart des sites ont des blogs, ou ils ont des articles là-dessus. Et l’ajout de ce type de données structurées peut aider à améliorer votre apparence dans les résultats de recherche Google. Vous avez maintenant quelques propriétés requises que vous devez suivre.

Vous devez avoir l’auteur, le nom de l’auteur, la date de publication, l’image du titre, l’éditeur, le logo de l’éditeur et le nom de l’éditeur. Désormais, l’éditeur le plus probable sera votre organisation. Vous pouvez également ajouter certaines propriétés recommandées. Nous avons la nouvelle URL de l’auteur.

Ce dont nous avons parlé dans une vidéo précédente, que vous pouvez trouver dans l’un des liens ici. Vous pouvez également ajouter une date modifiée. Donc, si vous mettez à jour du contenu, c’est un élément important à avoir. Ainsi que l’entité principale de la page. Ce qui donne vraiment le ton de l’article sur le sujet.

Pour trouver plus d’informations à ce sujet, vous pouvez certainement consulter la documentation Google Developer, à laquelle nous établirons un lien dans l’article que nous réalisons avec cette vidéo.

Vous pouvez également ajouter quelque chose appelé entités.

Maintenant, c’est quelque chose dont Google ne parle pas directement, mais nous en avons pas mal parlé sur cette chaîne, et cela joue un rôle énorme dans les moteurs de recherche sémantiques. Les entités ajoutent des données structurées à votre site qui aident les moteurs de recherche à comprendre le contexte de votre page spécifique.

Je mets quelques propriétés requises ici. En aucun cas, tout cela fait nécessairement partie des directives de Google, mais il y a des choses que vous voulez absolument avoir. Vous devez avoir un nom, vous devez avoir une description et vous devez avoir une URL pour l’endroit où cette entité se trouve.

Vous pouvez également trouver d’autres propriétés où vous pouvez ajouter, si vous avez des noms alternatifs pour cela. Vous pouvez ajouter l’entité principale de la page. Vous pouvez ajouter ce qu’on appelle des « liens identiques ». Et généralement dans ce cas, nous utilisons des liens vers des sources de données ouvertes liées.

Nous avons fait quelques vidéos sur cette chaîne à propos de WordLift. Et voici un instantané d’une de nos pages, qui utilise WordLift pour injecter ces entités dans la page. Et vous pouvez voir. Nous parlons d’optimisation pour les moteurs de recherche.

Il a un autre nom de référencement. Nous avons une description. Nous avons l’entité principale de la page, la même que, et tout cela aussi. Ainsi, les entités aident définitivement votre contenu en donnant plus de contexte aux moteurs de recherche eux-mêmes.

Balisage organisationnel

Le suivant est le balisage organisationnel. Désormais, Google appellera ce logo lorsque vous consulterez la documentation sur developer.google. Et lorsque vous spécifiez votre logo à Google, cela peut aider à influencer le Knowledge Panel, cela peut également aider à influencer d’autres endroits où un logo pourrait être utilisé.

Les propriétés requises pour cela sont l’URL de votre logo, ainsi que l’URL de votre entreprise. Certaines propriétés recommandées, est peut-être un autre nom. Si votre entreprise a peut-être un acronyme, mais aussi qu’elle porte un autre nom.

Vous pouvez également ajouter une description. Et vous pouvez ajouter des liens identiques. Et généralement, c’est là que vous ajouteriez des liens identiques à ceux de votre Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, d’autres profils comme celui-ci.

Balisage des avis

Viennent ensuite les critiques. Les critiques sont quelque chose que nous voyons apparaître un peu. Et vous pouvez baliser les avis dans les services, dans les produits, et de bien d’autres manières. Maintenant, vous devez le faire correctement pour que ces étoiles d’avis s’affichent.

Mais comme vous pouvez le voir sur cette petite image ici, ils font définitivement ressortir votre annonce dans la recherche. Il s’agit d’un court extrait d’une critique ou d’une évaluation d’un site Web. Et c’est généralement aussi une combinaison de scores. Vous pouvez donc également faire quelque chose appelé examen global. Et vous pouvez voir plus de cette documentation sur le site developer.google.

Certaines propriétés sont requises. Vous devez avoir un auteur, l’élément évalué, le nom de l’évaluation de l’élément, l’évaluation de l’évaluation, puis la valeur de l’évaluation. Les propriétés recommandées seraient la date de publication, la meilleure et la pire note.

Cela nous permet donc de voir un 8,6 sur 10, quelque chose comme ça. Si vous voulez avoir un agrégat comme celui-ci est montré ici dans cette image ici, vous devrez faire des critiques agrégées, comme je l’ai dit. Mais tant que vous suivez la documentation, c’est assez simple.

Balisage vidéo

Et enfin, nous allons parler du balisage vidéo. La vidéo devient de plus en plus répandue. Google apprend à tirer beaucoup plus parti de la vidéo. Ils comprennent beaucoup plus la vidéo, en particulier avec la mise en œuvre de Google Month.

Google essaiera de comprendre la vidéo par lui-même, mais il reste encore beaucoup de défis pour les machines. Ainsi, lorsque nous ajoutons des données structurées, des éléments tels que notre description ou notre vignette, lorsque nous avons téléchargé la vidéo, sa durée, cela aide certainement Google à mieux comprendre le contexte de la vidéo que nous avons créée.

Il existe également des propriétés requises pour cela. Vous devez avoir une description, un nom, une vignette et une date de téléchargement.

Et puis avec les propriétés recommandées, vous pouvez faire l’URL du contenu, vous pouvez faire la durée de la vidéo, l’URL intégrée, la vidéo expire-t-elle ? Y a-t-il différentes parties de cette vidéo spécifique ? Y a-t-il des statistiques d’interaction que vous souhaitez ajouter, comme des likes ou des commentaires ? La publication et les régions autorisées, si vous êtes limité à certaines zones.

La vidéo sera de plus en plus présentée dans la recherche. Et donc, nous voulons absolument nous assurer que nous prenons le temps de faire ce balisage sur nos sites Web, si nous tirons parti de la vidéo.

En savoir plus sur les données structurées et Schema.org

Ainsi, dans cette vidéo spécifique, nous avons parlé des cinq types différents de balisage de données structurées essentielles pour votre site Web.

Si vous souhaitez apprendre à les mettre en œuvre à grande échelle sur votre site Web ? J’ai en fait construit un cours, où nous vous expliquerons tous les aspects de cela, comment assembler le code, comment ajouter le code à votre site, comment tester les données structurées, et vraiment, comment tirer parti de cela à un niveau beaucoup plus profond ?

J’ai offert une réduction de 25 % à quiconque regarde nos vidéos sur YouTube. Et vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur learn.simplifiedsearch.net, et commencer à maîtriser les données de structure, et commencer à gagner ces riches fonctionnalités pour vous-même dans les résultats de recherche.

Merci encore d’avoir regardé cette vidéo aujourd’hui. Si vous avez des questions, veuillez commenter ci-dessous. Nous serions ravis de poursuivre cette conversation avec vous. N’oubliez pas de vous abonner. Et jusqu’à la prochaine fois, bon marketing.

Auteur : Ryan Shelley

Suivez @ryan_shelley

Ryan est à peu près votre gars moyen, sauf pour la partie moyenne. Il est le propriétaire et fondateur de Shelley Media Arts LLC. Il se passionne pour aider les entreprises à établir une connexion plus personnelle en ligne avec leurs clients et prospects. Ryan est actif dans l’influence et la promotion du référencement humain, du marketing personnalisé et de l’empathie… Voir le profil complet ›