5 vélos électriques pas chers parfaits pour se déplacer en ville | La technologie

La popularité des vélos électriques ne cesse de croître et ces modèles sont bon marché, rapides et permettent de se déplacer librement dans la ville.

Si vous souhaitez vous déplacer dans votre ville en toute liberté, rapidement et en toute autonomie, vous avez deux possibilités, opter pour des trottinettes électriques (même avec une selle) ou des vélos électriques. Dans les deux cas, vous disposez de moteurs et d’une batterie qui vous aideront à gravir des collines et sur de nombreux kilomètres.

Mais les vélos électriques sont les meilleures options car au final, même lorsque vous êtes à court de batterie, vous pouvez les utiliser sans trop d’effort.

Sommes les vélos électriques en vente sont de moins en moins chers et vous pouvez les obtenir dans les magasins populaires.

Si vous ne pouvez plus conduire ou vous déplacer dans votre ville en transports en commun, ces vélos électriques vous aideront à vous rendre partout à l’heure, à gravir des collines sans vous fatiguer et à faire de l’exercice pour maintenir une vie plus saine.

Bien qu’ils soient plus chers que les scooters électriques, ce sont des produits parfaits pour toutes les villes et pour tous les âges, même si vous avez un mauvais équilibre.

Meilleur rapport qualité/prix : Xiaomi Smart Electric Folding

Ce vélo électrique de 250W offre jusqu’à 45km d’autonomie en mode pédalage assisté, une aide précieuse pour la mobilité urbaine lorsqu’il y a de nombreuses pentes à franchir.

Comme pour les scooters Xiaomi, il a également son mot à dire dans le monde des vélos électriques. C’est le cas de Vélo pliant électrique intelligent Xiaomi Mi, un vélo pliant que vous pouvez emporter partout.

Il a des roues de 16 pouces et une batterie qui atteint environ une autonomie de 45 kilomètres. Le moteur sans balai de 250 W vous permet d’ajouter une assistance au pédalage pour un mouvement sans effort.

Il dispose de 4 modes de cyclisme, d’un écran LCD sur le guidon et d’un système Shimano à 3 vitesses.

Vous pouvez l’obtenir dans PcComponentes pour 880 euros, mais sur Amazon c’est moins cher, pour seulement 749 euros.

Compact et rapide : SmartGyro Ebike

Vélo pliant électrique avec un moteur de 250 W et une batterie de 4 400 mAh capable d’atteindre une vitesse de 25 km/h et une autonomie de 30 à 50 kilomètres.

L’un des vélos électriques pliants les plus populaires sur Amazon et avec un bon prix est-ce Vélo électrique SmartGyro.

Il a un moteur de 250W, une vitesse maximale de 25 km/h, une batterie au lithium de 4 400 mAh et 36 V. En combinaison, l’autonomie maximale se situe entre 30 à 50 kilomètres, mais n’oubliez pas que cela dépendra de la vitesse et de votre poids .

Il est doté de roues pneumatiques de 16 pouces et d’un système de pliage rapide pour un rangement rapide.

Vous pouvez déjà l’acheter sur Amazon avec une remise de 7% pour 547 euros.

Le moins cher : Windgoo B20

Vélo électrique avec des vitesses, des roues de 14 pouces, des freins à disque et une batterie qui offre une autonomie d’utilisation comprise entre 18 et 25 kilomètres.

Si vous cherchez un vélo électrique pliable pour l’emmener partout, voire le ranger dans votre voiture ou le mettre dans les transports en commun, Windgoo B20 c’est une option très intéressante.

Il a un bon moteur et une batterie de 36 V et une capacité de 6 000 mAh. Son moteur a une puissance de 350 W. Au total, il a une autonomie de 25 kilomètres avec assistance au pédalage. Si vous ne voulez pas bouger ou transpirer, en utilisant uniquement le moteur électrique, vous pouvez atteindre 15 à 18 kilomètres.

Il a un bon design qui permet de le plier en deux, de plier les pédales et le guidon pour faciliter son rangement.

Vous pouvez désormais l’acheter sur Amazon pour 399,68 euros.

Plus d’autonomie : Moma Bikes eBike 26 HYDR

Moma Bikes eBike 26 HYDR pour 899 € sur Amazon

Un vélo de ville électrique, avec un design des Pays-Bas et assez beau, est-ce Moma Bikes eBike 26.

C’est le modèle avec des roues de 26 pouces et un cadre en aluminium. La batterie amovible de 16 000 mAh 63 V offre suffisamment de puissance pour parcourir jusqu’à 80 kilomètres avec une vitesse de pointe de 25 km/h.

Il dispose d’une suspension hydraulique, de freins à disque, d’un moniteur LCD pour vérifier les données du vélo telles que la vitesse ou la puissance de la batterie et d’un moteur de 250 W.

Vous pouvez désormais vous procurer le vôtre sur Amazon pour 899 euros. Si vous voulez la version avec des roues de 28 pouces (taille XL) il vous en coûtera 999 euros. Dans les deux cas une remise de près de 100 euros.

Design futuriste : Onebot S6

Vélo pliant très compact avec un superbe design, moteur 250W et batterie qui offre une autonomie de 60 kilomètres.

Un vélo électrique moderne, avec un bon moteur et une autonomie à un prix qui, bien qu’il soit difficile à croire, est très serré. Cette Onebot S6 C’est une bonne option disponible sur AliExpress Plaza.

Il est doté de roues de 16 pouces, d’un moteur de 250 W, d’une batterie de 6 400 mAh et d’une autonomie de 15 à 50 kilomètres selon le poids, la vitesse et les pentes que vous lui fixez. De plus, la vitesse maximale est de 25 km/h.

Vous pouvez l’acheter sur AliExpress avec la livraison depuis l’Espagne pour 683 euros.

