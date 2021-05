5 ventilateurs bon marché qui se vendront bientôt, dès que la chaleur s’allumera | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’été approche à grands pas et avec la hausse des températures, les prix des ventilateurs commencent également à augmenter. Obtenez-en un bon marché avant qu’ils ne soient épuisés

Avec l’arrivée du printemps et les températures qui nous permettent d’enlever des couches de vêtements et de prendre le soleil, il y a aussi la certitude que dans quelques semaines la chaleur commencera à se resserrer et avec elle la nécessité d’allumer les climatiseurs et les ventilateurs.

Si tu ne veux pas être sans fan ou devoir payer beaucoup plus d’argent que ce qu’ils coûtent normalement, c’est le moment d’en obtenir un. Dans quelques semaines, lorsque la chaleur commencera vraiment à arriver, la demande montera en flèche et les prix monteront.

Cela arrive chaque année. L’été arrive avec les achats de dernière minute de climatiseurs et de ventilateurs, ce qui entraîne un manque de stock et une hausse des prix en raison de toute la demande. C’est pourquoi acheter un ventilateur en été est la dernière chose à faire à moins que cela ne soit absolument nécessaire.

Ces ventilateurs bon marché que vous pouvez acheter dès maintenant ont un bon prix et sont en fait très bon marché. Tous ont une livraison gratuite et rapide, donc si vous voulez vous préparer aux températures très élevées d’un monde avec le changement climatique, c’est le moment.

Cecotec EnergySilence 600 MaxFlow

Ventilateur de 65 cm d’une puissance de 70 W et réglable en hauteur jusqu’à 20 cm.

C’est l’un des fans de base de Cecotec qu’il propose à la vente dans sa boutique en ligne avec une livraison gratuite et rapide. Cecotec EnergySilence 600 MaxFlow c’est un ventilateur de sol qui coûte maintenant 39,90 euros.

Vous pouvez également l’obtenir sur Amazon pour moins de 40 euros.

Il a une taille de 45 centimètres, 6 pales, une puissance de 70W et dispose de 3 vitesses pour que vous puissiez réguler le flux d’air qu’il déplace.

Il peut être ajusté en hauteur de 20 centimètres et il a un pied qui lui donne une grande stabilité.

Ventilateur sur pied Xiaomi Mi Smart 1C

Ce ventilateur à usage domestique réglable en hauteur peut être contrôlé avec votre mobile.

Vous ne pouvez pas manquer un produit Xiaomi bon marché et également connecté dans cette liste. Bien que ce soit le modèle le plus cher de cette liste, ce ventilateur Ventilateur sur pied Xiaomi Mi Smart 1C son prix est très serré pour ce qu’il fait.

Ce ventilateur dispose de 7 pales, d’un moteur très silencieux de 38 W, de 3 vitesses et d’une connectivité WiFi pour le connecter à internet et le contrôler depuis votre mobile ou avec des assistants virtuels comme Alexa.

En ce moment, vous pouvez le trouver sur Amazon pour 47 euros et c’est la meilleure option si vous avez déjà des produits de l’écosystème Xiaomi et que vous souhaitez le compléter.

Orbegozo SF 0147

Ventilateur sur pied avec 3 vitesses, une puissance de 50 W, pales de 40 centimètres et hauteur réglable.

Ce ventilateur est similaire à celui de Cecotec mais moins cher. Il s’agit du modèle Orbegozo SF 0147 et il a des lames de 40 centimètres et un moteur de 50 watts.

C’est un fan très bon marché qui coûte à peine 23 euros sur Amazon avec une livraison gratuite et rapide en s’inscrivant à Amazon Prime.

Son moteur est plus que puissant pour expulser un flux d’air qui rafraîchit une pièce et les 3 vitesses vous permettent de le mettre au maximum pour les jours de vraie chaleur ou au minimum pour l’utiliser la nuit.

Cecotec EnergySilence 850 SkyLine

Ventilateur tour de 45 W 33 ”avec 3 vitesses, oscillation et minuterie de 2 h

Un ventilateur, mais cette fois dans une conception de tour plus compacte et avec en fait presque la même puissance qu’un ventilateur sur pied, est-ce Cecotec EnergySilence 850 SkyLine.

Il peut être acheté dans la boutique en ligne Cecotec en Espagne pour seulement 36,90 euros avec une livraison gratuite et rapide. Il est également disponible au même prix sur Amazon.

Sa conception de tour vous permet de le placer n’importe où dans une pièce et d’expulser l’air plus frais qu’il n’y entre. De plus, comme il ne prend pas de place, il est plus facile de le ranger à la fin de l’été.

Il a une puissance de 45 W et une hauteur de 83 centimètres. Il dispose de 3 vitesses que vous contrôlez directement sur le clavier, de l’oscillation et d’une minuterie de 2 heures pour l’éteindre, parfait pour les nuits d’été.

Ventilateur de colonne Amazon Basics

Parmi les options fans de tour vous avez ce très bon marché de la marque Amazon Basics. Il s’agit d’un ventilateur tour noir et blanc oscillant qui peut être installé presque partout.

Il dispose de 3 vitesses et d’un moteur de 45 W. Il dispose également d’une minuterie qui vous permet de contrôler la durée de fonctionnement jusqu’à 2 heures. Par exemple, mettez-le lorsque vous vous endormez et après un certain temps, il s’éteint tout seul et ne consomme pas plus d’énergie.

Il peut être obtenu sur Amazon pour 37 euros avec des frais de port totalement gratuits.

