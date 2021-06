5 ventilateurs nébuliseurs qui vous rafraîchiront avec de l’eau pulvérisée même les jours les plus chauds | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous ne souhaitez pas vous réchauffer cet été, vous pouvez toujours choisir un ventilateur nébuliseur pour rafraîchir l’environnement, notamment à l’extérieur.

L’été est sur le point de commencer et avec lui les températures insupportables qui cette année seront, encore une fois, les plus élevées jamais enregistrées. Nous avons déjà expliqué qu’avant l’été, c’était le meilleur moment pour acheter un climatiseur ou un ventilateur car dès que le thermomètre dépassera les 30 °C, les prix commenceront à augmenter.

Parmi toutes les options pour rendre l’été plus supportable, il y a les ventilateurs de buée. Essentiellement un ventilateur normal, mais avec un réservoir d’eau qui pulvérise de l’eau pour refroidir.

Ces ventilateurs sont largement utilisés dans les grandes surfaces ou à l’extérieur. Par conséquent, si vous avez un grand salon où vous souhaitez réduire la température ou un jardin et que vous ne voulez pas brûler, ces ventilateurs peuvent être une bonne option.

Cecotec EnergySilence 690 FreshEssence

Ventilateur nébuliseur avec un réservoir de 3 litres, parfait pour rafraîchir les extérieurs tels que les terrasses et les intérieurs.

Le ventilateur du nébuliseur Cecotec EnergySilence 690 FreshEssence C’est un modèle de sol qui expulse les projections d’eau à l’intérieur ou pour les terrasses.

Il a un réservoir de 3 litres et le ventilateur est oscillant et silencieux. Il a 3 vitesses et une minuterie pour s’éteindre automatiquement. Il a une base avec des roues pour que vous puissiez les déplacer sans problème sur n’importe quelle surface.

Son prix est supérieur à celui d’un ventilateur normal, pour des raisons évidentes puisqu’il s’agit d’un produit plus complet. Vous pouvez l’obtenir dans la boutique en ligne Cecotec pour 129 euros ou sur Amazon également pour 129 euros. Dans les deux cas, vous avez la livraison gratuite et depuis l’Espagne.

Taureau MF4000

Obtenez le ventilateur Taurus MF4000 pour 129 euros

Un puissant ventilateur et un jet d’eau parfait pour l’intérieur et l’extérieur, ce Taureau MF4000 C’est un bon choix et avec un prix intéressant, en vente sur Amazon pour seulement 129 euros.

Il a un grand diamètre, 40 centimètres, mais il est aussi puissant, avec un moteur de 100W. Il dispose de 3 vitesses et 3 modes de fonctionnement. Il dispose également d’un réservoir d’eau de 2 litres à expulser par son pulvérisateur pendant 10 heures.

La face avant dispose d’un écran LCD et d’une télécommande pour le contrôler à distance.

Tristar VE-5884

Obtenez le ventilateur Tristar VE-5884 pour 108 euros sur Amazon

Une option plus simple et moins chère est ce ventilateur de nébuliseur Tristar VE-5884. En fonctionnement, il est identique au reste, avec un réservoir de 2 litres et un fonctionnement silencieux et à faible consommation.

Le moteur fait 80 W et a un diamètre de 40 centimètres. Il dispose de 3 vitesses et de 3 modes de fonctionnement différents qui peuvent être contrôlés depuis sa télécommande.

Ce ventilateur est sur Amazon pour 108 euros avec une remise de 16% déjà appliquée. De plus, la livraison est gratuite et rapide si vous vous inscrivez à Amazon Prime.

Ikohs Tropwind Cool

Obtenez le ventilateur Ikohs Tropwind Cool pour 89,95 euros

Ikohs Tropwind Cool Il s’agit d’un ventilateur oscillant avec nébuliseur qui se caractérise par son prix bas et est très silencieux.

Il dispose de 2 modes de vent avec différents taux d’humidité et 3 vitesses pour l’ajuster en fonction de vos besoins et de la chaleur dont vous disposez. Son oscillation est de 80º et il dispose d’une télécommande pour le contrôler à distance.

Il dispose également d’un réservoir de 3,4 litres que vous pouvez retirer et remplir sans avoir à transporter tout le ventilateur d’un endroit à un autre.

Vous pouvez l’acheter sur le site Ikohs pour 89,95 euros avec la livraison gratuite et la livraison depuis l’Espagne. Il est également disponible sur Amazon pour moins de 110 euros avec livraison gratuite.

Taureau TMF1500

Obtenez le ventilateur nébuliseur Taurus TMF1500 pour 99 euros

Si vous cherchez un produit de ce type, un ventilateur avec un nébuliseur mais au moins de conception différente, Taureau TMF1500 c’est exactement ce que vous cherchez.

Au lieu d’être un ventilateur traditionnel, il s’agit d’une conception en tour avec expulsion d’eau pulvérisée. Il est plus grand qu’un ventilateur de tour normal, mesurant 120 centimètres, mais avec les mêmes fonctions. Par exemple, 3 vitesses, 3 modes de fonctionnement et une minuterie de 12 heures pour contrôler quand vous souhaitez qu’il s’éteigne.

Il dispose d’une télécommande et d’un réservoir amovible de 1,5 litre. Son prix n’est que de 99 euros sur Amazon.

