5 ventilateurs pas chers à moins de 30 euros qui ont la livraison gratuite | La technologie

Cet été-là n’est pas une torture thermique. Ces ventilateurs sont très bon marché et c’est peut-être la dernière chance de les obtenir à ces prix avant que tout le monde en cherche un.

La même chose arrive chaque été. Dès qu’on passe les 30ºC, tout le monde se met à acheter un ventilateur car celui de l’année dernière est tombé en panne et tu as promis d’en acheter un quand tu le pourrais. Mais nous touchons à nouveau les 30ºC et toujours sans ventilateur.

Ne perdez pas de temps. Achetez un ventilateur dès maintenant avant que les températures étouffantes n’atteignent. C’est le mieux que vous puissiez faire contre la chaleur. Dès que nous commencerons à transpirer de la chaleur, tout le monde en voudra un et il restera peu de stock, ou pire, les prix vont monter.

Si vous voulez acheter un ventilateur mais ne voulez pas non plus dépenser beaucoup d’argent, en ce moment vous avez une bonne sélection de ventilateurs pas chers pour moins de 30 euros que vous pouvez acheter dans des magasins comme Amazon.

Ce sont des fans basiques, avec des vitesses et debout. Malheureusement, pour 30 euros ou moins, vous ne pouvez pas vous attendre à des appareils tels que des climatiseurs portables ou des ventilateurs avec nébuliseur, mais ils vous aideront sans aucun doute à refroidir l’environnement et à tout le moins, à ne pas avoir si chaud cet été.

Cecotec EnergySilence 500

Ce ventilateur a trois vitesses différentes, entièrement réglables. Sa puissance est de 40W et il a un design assez minimaliste, avec de jolies pales bleues.

Cecotec EnergySilence 500 C’est l’un des ventilateurs d’entrée de la célèbre société espagnole que vous pouvez acheter dans de nombreux magasins.

C’est un ventilateur basique avec des pales de 40 centimètres, une puissance de 40W et trois vitesses. Il est oscillant et vous pouvez régler la hauteur de 115 à 135 centimètres.

Son prix est de 29,90 euros dans la boutique en ligne Cecotec. La livraison est gratuite et rapide, et elle est également livrée depuis les entrepôts de l’entreprise en Espagne. Vous l’avez également disponible sur Amazon à 29,99 euros avec la livraison gratuite.

Orbegozo SF 0147

Ventilateur sur pied à 3 vitesses, une puissance de 50 W, des pales de 40 centimètres et une hauteur réglable.

Le classique. L’un des meilleurs vendeurs dans la catégorie des ventilateurs et qui est, pour l’instant, très bon marché. Ce ventilateur debout Orbegozo SF 0147 Il fait partie des plus appréciés des clients Amazon et vous pouvez l’obtenir pour 21 euros.

Profitez-en car ce prix à moins de 30 euros est son prix minimum historique, vous pourrez donc le ramener chez vous avant le début des températures élevées.

Il a une puissance de 50W et trois vitesses réglables. Il oscille et vous pouvez contrôler sa hauteur.

Marguerite Aigostar

Obtenez le ventilateur Aigostar Daisy pour 29,99 euros

Un ventilateur à très faible coût qui reste à un bon prix est-ce Ventilateur marguerite Aigostar. C’est un appareil à utiliser tout l’été et qui consomme peu d’énergie, parfait maintenant que la facture d’électricité a augmenté.

Il peut pivoter automatiquement de 80º horizontalement et de 24º verticalement, avec un réglage en hauteur compris entre 105 et 130 centimètres. Le diamètre des lames est de 45 centimètres et a Puissance de 45 W avec trois vitesses.

Son prix est très bon marché, seulement 29,99 euros sur Amazon. Mais profitez de la remise de 20% sur votre page en appliquant le coupon, pour qu’il reste à 23,99 euros.

Ventilateur sur pied Raydan Home

Obtenez le ventilateur Raydan Home pour 28,90 euros

Si vous souhaitez un ventilateur puissant et oscillant pour éviter la chaleur cet été, nous avons trouvé pour vous ce Ventilateur Raydan Home.

Il a un pouvoir de 75W et trois vitesses. L’inclinaison est réglable et vous pouvez modifier la hauteur à votre guise jusqu’à 140 centimètres. Il a un design industriel intéressant si vous souhaitez avoir un ventilateur qui correspond bien à votre style.

C’est un ventilateur en vente sur Amazon. Il coûte actuellement 28,90 euros, mais vous pouvez vous attendre à ce que son prix augmente dans quelques semaines.

ventilateur LC

Obtenez le ventilateur LC pour 19,95 euros sur Amazon

le ventilateur LC C’est l’un des moins chers que nous ayons trouvé sur Amazon. Avec un prix de seulement 19,95 euros, c’est sûrement le moins cher que vous trouverez dans tout Amazon.

Il a une puissance de 40W, trois vitesses et une direction réglable de 120º. La hauteur peut également être ajustée et il est silencieux pour pouvoir l’utiliser même la nuit.

