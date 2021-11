5 voitures qui ont été inoubliables dans l’histoire de BMW | Moteur

Parmi ces 5 voitures qui ont marqué l’histoire de BMW figurent des modèles classiques, des sportives de compétition et des bêtes de la rue.

BMW est une marque historique des plus grandes au monde, avec un tel héritage qu’elle a laissé à la postérité une longue liste de modèles emblématiques.

Aujourd’hui, nous nous sommes donné la tâche difficile de signaler 5 voitures qui ont marqué l’histoire de BMW. Vous en manquez ?

BMW Isetta

Ceux qui sont nés à la fin des années 80 le sauront pour être la voiture de Steve Urkel dans ‘Things from home’, mais la vérité est que ce beau véhicule avait un poids important dans le Histoire de BMW.

Ce n’était pas une conception originale de la marque, qui a pris le modèle Ios et l’a produit en série pour commercialiser plus de 135 000 unités. Elle utilisait un petit moteur de 13 ch et grâce à ses petites dimensions, son design particulier et son format de porte, elle est devenue une icône.

BMW 507

Un des BMW le plus apprécié aujourd’hui, quelque chose qui a à voir avec son design intemporel mais, surtout, avec sa rareté : seulement 252 unités de la BMW 507 entre 1956 et 1960.

Le cabriolet classique utilisait un moteur V8 3.2 de 150 ch associé à une boîte de vitesses à quatre vitesses.

BMW 2002 Turbo

Le 2002 à sec est déjà un modèle remarquable, mais il est impossible de ne pas en rester là BMW 2002 Turbo, sa version haut de gamme. Il a donné une touche plus sportive au look traditionnel de la variante de base, avec des pare-chocs dédiés, des passages de roue élargis et un becquet arrière.

De plus, son moteur 2.0 170 ch en fait la première voiture européenne à bloc suralimenté. En moins de sept secondes, il a atteint 100 km/h depuis l’arrêt.

BMW M1

Son héritage est si grand que la BMW Série 1 plus sportive a dû modifier la nomenclature habituelle et s’appeler 1M respecter ce classique, qui fut celui qui inaugura la dynastie.

Sa conception est encore spectaculaire aujourd’hui, elle est dotée d’un moteur six cylindres 3,5 de 273 et sa production a été d’un peu plus de 450 unités. L’objet de convoitise de tous les amoureux de la firme bavaroise.

BMW M3 E46

Entrer pour discuter de la meilleure génération de la BMW Série 3 est un « scramble » important, nous dirons donc seulement que l’E46 a suffisamment de bulletins de vote.

Et une partie de la faute car c’est sa variante M3, spectaculaire à la fois en termes de performances et d’image, et qui a également conduit à la M3 CSL, une bête encore plus raffinée qui montait jusqu’à 340 ch de puissance.

Cet article a été publié dans Autobild par Mario Herráez.