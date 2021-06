50 000 bornes de recharge électrique en Europe acceptent désormais les paiements cryptographiques

La plate-forme suédoise SaaS Vourity et HIPS Payment Group Ltd ont annoncé un partenariat qui permettra aux utilisateurs de payer en utilisant la crypto-monnaie dans 50 000 stations de recharge de véhicules électriques à travers l’Europe. Hips Merchant Protocol fournira la plate-forme pour lier les paiements cryptographiques directement à la blockchain. Selon l’annonce, l’option de paiement crypto sera activée en novembre 2021.

Rendre la recharge des véhicules électriques plus efficace

Le PDG de Hips, John Cavebring, a commenté le partenariat, affirmant qu’il rendra la recharge des véhicules électriques plus pratique. Il a déclaré,

Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat, car nous pensons qu’il a une vision pour l’avenir sur de nombreux fronts.

Cavebring a également déclaré que le mouvement accélérera le mouvement pour un avenir de véhicules tout électriques.

Actuellement, la plateforme Vourity permet aux conducteurs de véhicules électriques d’utiliser un mode de paiement ouvert de routine lors de la recharge de leurs véhicules. Utilisez des méthodes comme Google Pay, Apple Pay, Bluecode, Swish, ainsi que des cartes de crédit (Mastercard et Visa).

La collaboration vise à étendre les options de traitement des paiements des clients, ce qui favorisera l’utilisation de crypto-monnaies pour effectuer des paiements.

Le choix le plus logique pour le monde de la prochaine génération.

Le PDG de Vourity v a déclaré que l’entreprise est toujours à la recherche de moyens innovants pour fournir des services de maintenance plus efficaces aux conducteurs de véhicules électriques. Il a déclaré que l’objectif était de permettre aux conducteurs de véhicules électriques de recharger plus facilement leurs voitures en utilisant différentes alternatives. Nottehed a réitéré qu’il avait choisi de s’associer à HIPS parce que les paiements en crypto-monnaie sont «l’option la plus logique pour notre monde de nouvelle génération.

HIPS Payments Group a également collaboré avec The Payment House pour permettre les paiements à l’aide d’actifs cryptographiques dans plus de 10 000 taxis au Royaume-Uni et dans plus de 20 000 taxis en Scandinavie.

La version bêta du système de paiement sera activée fin novembre de cette année. En vertu de l’accord de partenariat, le HMP et sa passerelle commerciale seront utilisés sur Ethereum.

Les 50 000 bornes de recharge électriques en Europe acceptent désormais les paiements cryptographiques sont apparus en premier sur Invezz.