50/1 pour que Jamie Vardy marque à tout moment

Il n’y avait pas d’euphorie, pas de saut dans la piscine. Quelques câlins, des sourires et même une larme, celle de Judit Forca, la gaucher en or des guerrières qui vit sa première finale olympique. Elle n’était pas à Londres 2012. Et l’émotion la submergea : “Nous sommes très heureux. Je n’y crois pas”, elle […] More