50 célébrités dans leurs premiers rôles au cinéma

Chaque étoile doit commencer quelque part. Des films conçus pour la télévision aux franchises à succès, certaines de nos célébrités préférées et les plus aimées ont dû gravir une très longue échelle pour en arriver là où elles sont aujourd’hui. Pour certains d’entre eux, il a fallu littéralement * des décennies * pour atterrir parmi les A-listers ! Curieux de savoir quand et où ils ont eu leurs débuts à Hollywood ? Découvrez quelques-uns des plus grands acteurs et actrices d’aujourd’hui dans leurs tout premiers rôles au cinéma.

Zendaya dans ‘Frenemies’ (2012)

Zendaya a fait ses débuts au cinéma dans le téléfilm de Disney Frenemies, où elle incarne une jeune rédactrice de magazine en duel avec sa meilleure amie, face à Bella Thorne.

Dakota Fanning dans “Tomcats” (2001)

Fanning est apparu pour la première fois sur grand écran avec un petit rôle dans le film Tomcats. Regardez comme elle est adorable !!! 😭

Taraji P. Henson dans “Streetwise” (1998)

Henson a fait ses débuts au cinéma dans ce thriller policier de 1998 sur les trafiquants de drogue à Washington DC

Chris Hemsworth dans “Star Trek” (2009)

Bien qu’il ait joué à la télévision pendant des années auparavant, le premier rôle de Hemsworth dans un film était celui de George Kirk (alias le père de Chris Pine) dans le redémarrage de Star Trek de JJ Abrams.

Chris Pine dans “The Princess Diaries 2: Royal Engagement” (2004)

Pine a joué le rôle du fringant Nicholas Devereaux dans The Princess Diaries 2: Royal Engagement pour son premier moment sur grand écran.

Anne Hathaway dans “The Princess Diaries” (2001)

Toujours dans la franchise The Princess Diaries, Hathaway a conquis les cœurs en tant qu’adorable Mia Thermopolis, une adolescente qui a soudainement découvert qu’elle était la royauté.

Saoirse Ronan dans “Je ne pourrais jamais être ta femme” (2007)

L’actrice trois fois nominée aux Oscars a fait ses débuts au cinéma aux côtés de Michelle Pfeiffer et Paul Rudd dans cette comédie romantique des années 2000.

Selena Gomez dans “Spy Kids 3-D: Game Over” (2003)

Gomez a fait ses débuts au cinéma dans la franchise emblématique du début des années 2000, Spy Kids, à l’âge de 11 ans.

Eva Longoria dans “Les morts nous le diront” (2004)

Longoria est apparue dans ce thriller de téléfilm sur une femme hantée par la victime du meurtre de son fiancé.

Cara Delevingne dans ‘Anna Karénine’ (2012)

Wow !! La mannequin devenue actrice Delevingne a fait ses débuts au grand écran en tant que princesse Sorokina dans la pièce d’époque de 2012, Anna Karénine, basée sur le roman de Léon Tolstoï.

Anna Kendrick dans “Camp” (2003)

Le premier rôle au cinéma de Kendrick a fourni beaucoup de préfigurations pour sa carrière ultérieure. En 2003, elle a joué (et chanté) dans la comédie musicale Camp, à propos d’un groupe d’adolescents dans un programme de théâtre d’été.

Demi Lovato dans “Camp Rock” (2008)

Cinq ans plus tard, Demi Lovato a décroché son premier rôle au cinéma dans la comédie musicale d’été de Disney, Camp Rock.

Jennifer Aniston dans “Camp Cucamonga” (1990)

Aniston a joué le rôle d’Ava Schector dans cette comédie télévisée des années 90, également sur un camp d’été.

Hugh Jackman dans “Broché Hero” (1999)

Jackman est apparu pour la première fois au cinéma dans le film australien Paperback Hero où il a joué un chauffeur de camion coriace devenu écrivain romantique.

Jessica Biel dans “C’est un monde numérique” (1994)

Quand elle avait 12 ans, Bienne a joué Regrettal dans le film fantastique des années 90 It’s a Digital World.

Penelope Cruz dans ‘Jamón, Jamón’ (1992)

Le premier rôle au cinéma de Cruz était dans ce drame romantique sur une jeune femme prise entre deux hommes.

Margot Robbie dans “Vigilante” (2008)

Pour son premier rôle, Robbie a joué dans le thriller policier australien Vigilante, sur un homme cherchant à se venger après le meurtre de sa fiancée.

Kristen Stewart dans “La sécurité des objets” (2001)

Stewart a joué aux côtés de Glenn Close dans ce drame sur la vie de famille en banlieue.

Nicole Kidman dans “Skin Deep” (1983)

Kidman a joué dans ce téléfilm australien peu connu sur l’industrie vicieuse de la mode.

Angelina Jolie dans ‘Lookin’ to Get Out’ (1982)

Jolie a joué une jeune fille dans ce film des années 80, qui mettait également en vedette son père, Jon Voight.

Tiffany Haddish dans ‘The Urban Demographic’ (2005)

Pour le premier rôle de Haddish, elle a joué dans ce drame sur une station de radio de Seattle.

Scarlett Johansson dans ‘Nord’ (1994)

Johansson est apparu dans ce film des années 90 mettant en vedette un jeune Elijah Wood, sur un garçon qui s’enfuit de chez lui.

Emilia Clarke dans “L’Attaque du Trias” (2010)

Avant de s’attaquer à Game of Thrones, Clarke a joué dans ce film du réseau Syfy sur les fossiles de dinosaures qui prennent vie.

Ryan Reynolds dans “La magie ordinaire” (1993)

Pour son premier rôle, Reynolds a joué dans ce film canadien sur un garçon essayant de sauver la maison de sa famille de la destruction.

Jennifer Hudson dans ‘Dreamgirls’ (2006)

La star primée aux Oscars et aux Grammy a fait ses débuts au cinéma dans cette comédie musicale emblématique, qui lui a valu l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Eva Mendes dans “Une nuit au Roxbury” (1998)

Mendes a fait une apparition en tant que demoiselle d’honneur dans cette comédie classique.

Reese Witherspoon dans “L’homme sur la lune” (1991)

La blonde emblématique a joué pour la première fois dans cette douce romance de passage à l’âge adulte sur le fait de tomber amoureux.

Gal Gadot dans ‘Fast & Furious’ (2009)

Gadot a établi très tôt que les films d’action étaient un peu son truc lorsqu’elle s’est présentée pour son premier rôle dans la franchise Fast & Furious.

Kate Hudson dans ‘Desert Blue’ (1998)

Le premier rôle de Hudson était dans ce drame des années 90 sur un road trip père-fille.

Zoë Kravitz dans “Sans réservation” (2007)

Alors qu’il était encore au lycée, Kravitz a joué une baby-sitter punk rock dans ce film de 2007.

India Pougher ELLE.com Fellow

