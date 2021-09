50 Cent accusé d’avoir intimidé un prétendu chef de file de la drogue poursuivant le rappeur pour une histoire de « pouvoir »

50 Cent n’arrive pas à éviter les ennuis. La star de Power fait constamment les gros titres de son comportement de troll et cette fois-ci, il y a un procès en cause, mais ce n’est pas avec l’un de ses pairs célèbres comme c’est généralement le cas. Corey “Ghost” Holland poursuit 50 et la productrice exécutive de Power, Courtney Kemp. Holland affirme que le concept du drame populaire STARZ était en fait son idée et une réplique de sa vie réelle en tant qu’ancien baron de la drogue. Il réclame 1 milliard de dollars.

AllHipHop rapporte que la relation de Holland avec le père de Kemp a commencé dans les années 1990. Les deux sont restés en contact jusqu’en 2007. La même année, Holland affirme avoir envoyé un CD qu’il a fait pour les jeunes à risque au père de Kemp. L’une des chansons sur le CD aurait inclus un récit édifiant sur le mode de vie du trafic de drogue en Hollande. Il est important de noter que le personnage principal du surnom de Power est “Ghost”.

Holland affirme qu’il y a au moins 200 scènes dans Power basées sur sa vie. Il dit qu’il vit maintenant dans la peur et a récemment déposé des documents judiciaires pour “protéger légalement ses intérêts et sa famille et sa justification légale si la violence devient nécessaire pour le protéger lui ou sa famille”, selon le rapport. Holland affirme que le rappeur et son équipe l’ont menacé et “intimidé”. Il affirme que 50 lui ont lancé “beaucoup de coups de feu subliminaux” au cours des cinq mois qui se sont écoulés depuis qu’il a intenté une action en justice.

“[Holland] veut aborder cette question maintenant et, espérons-le, qu’elle cesse avant que quelqu’un ne perde la vie”, lit-on dans la poursuite. “[Holland] veut garder ce combat devant le tribunal, mais n’a pas peur de [any] une sorte d’autre type de confrontation avec qui que ce soit. » Un juge n’a pas encore pris de décision finale, mais il est prévu que la poursuite soit rejetée.

50 n’a pas abordé l’affaire publiquement. Il n’a généralement aucune difficulté à aborder les questions juridiques en ligne ou lors d’entretiens. Il reste engagé dans la promotion des retombées de Power Power: Book II Ghost et Raising Kanan. Un autre spin-off, Black Mafia Family, sortira le 26 septembre.