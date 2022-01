50 Cent bat MF DOOM dans un débat sur le rap au milieu d’une annonce de décès d’un an

Cela ne manquera pas de soulever un peu de poussière parmi les têtes de hip-hop – juste un an après avoir appris MF DOOMla mort de, il semblerait qu’Internet ait décidé que 50 centimes est … eh bien, plus grand.

Vous avez peut-être vu la tendance DOOM samedi, et c’est en grande partie parce que cela fait 365 jours que le monde a découvert que l’énigmatique MC – qui était légendaire sur la scène underground tout au long des années 2000 – était tragiquement décédé à Halloween 2020, ce par sa veuve.

Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle les gens parlaient de lui – certains utilisateurs de Twitter semblent débattre férocement qui est le meilleur artiste entre MFD et le seul et unique Fitty … ceci après que quelqu’un a organisé un tournoi de rap GOAT – et a demandé qui aurait battu qui.

L’affiche OG du support/sondage dit … « Première prise chaude de l’année : En termes de grandeur : 50 cents > MF Doom. » Ils ont tweeté cela en réponse aux personnes abasourdies que 50 aient dépassé DOOM en tête-à-tête … prenant 70% des voix sur environ 100 personnes.

Première prise chaude de l’année : En termes de grandeur : 50 cents > MF Doom https://t.co/skWOVbS0Su – Chienne s’il vous plaît (@HipHopEsp_) 1er janvier 2022 @HipHopEsp_

Les réactions… très mitigées, et très polarisées. D’une part – certains n’accepteront tout simplement pas que 50 Cent soit le meilleur rappeur entre les deux … notant que DOOM est de loin le meilleur parolier, rimeur, sélecteur de rythme et créatif complet si vous regardez ’em bar pour barre.

D’un autre côté – il semble qu’encore plus de gens disent qu’il l’est en réalité… à cause du fait que les années 50 ont waaaay plus de hits grand public que DOOM – et ont plus de notoriété. Sans parler de ses compétences… lui aussi est solide au micro.

???? C’est une comparaison sauvage.. discret, je suis d’accord sur le plan des paroles et de la créativité, MF DOOM le prend, mais si j’ai besoin de musique d’entraînement ou de quelque chose pour une fête, ce serait 50 centimes – Exubérance efficace (@efficientexuber) 1er janvier 2022 @efficientexuber

Alors que les fans inconditionnels choisissent leur camp… il y a une autre prise qui est peut-être plus nuancée. Le fait est que… ces 2 gars sont totalement différents du point de vue stylistique, et les comparer est… bizarre. Ils sont tous les deux géniaux en eux-mêmes, surtout en fonction de ce que vous voudrez peut-être écouter !

FWIW … 50 n’a pas semblé réagir à la nouvelle du décès de DOOM l’année dernière (RIP, BTW), mais il a répondu à Eminem‘s hommage aux légendes déchues (y compris MF) juste plus tôt cette année … et semblait creuser le fait qu’il avait perdu son nom dans l’hommage.

De plus, ce sont tous les deux des chats new-yorkais… alors vous devez savoir que 50 personnes connaissent DOOM. Après tout, le gars a mérité le titre de rappeur préféré de votre rappeur préféré – il est cet emblématique / influent.

Cela dit, nous devons poser la question à ceux qui connaissent bien la musique de ces deux gars et qui pourraient avoir quelque chose à dire … est-ce que 50 Cent a réellement le numéro de MF DOOM dans un futur Verzuz ???

50 Cent est-il « plus grand » que le défunt MF DOOM ? ! ?

Pas d’occasionnels non plus… ne répondez que si vous pouvez nommer 3 pistes DOOM par dessus. Aller!!!