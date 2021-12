50 Cent s’excuse après s’être moqué des photos de Madonna

Madonna et Maluma répondent aux questions dans Rolling Stone 1:18

. – 50 Cent regrette de s’être moqué de Madonna.

Le rappeur et star de « Power » s’est récemment moqué de l’icône de la pop pour les photos qu’il a postées sur Instagram se montrant légèrement vêtu sur son lit.

50 Cent a comparé l’une de ses photos à une scène de « Le Magicien d’Oz » où la maison tombe sur la méchante sorcière de l’Ouest.

Mais jeudi, Madonna a mis en ligne une réponse à ses histoires sur Instagram et a déclaré que 50 Cent était allé trop loin.

Madonna a posté une photo rétro d’elle et du rappeur avec la légende : « Voici 50 Cent ayant l’intention d’être mon amie. Maintenant, vous avez décidé de dire du mal de moi ! Je suppose que votre nouvelle carrière attire l’attention en essayant d’humilier les autres sur les réseaux sociaux médias. Le choix le plus bas que vous puissiez faire en tant qu’artiste et en tant qu’adulte. «

Il a poursuivi: « Tu es jaloux de ne pas être aussi beau que moi ou de ne pas t’amuser autant quand tu auras mon âge. »

Il a également ajouté qu’il était dommage qu’il n’y ait pas d’emoji « raisin acide ».

50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson, a écrit sur Twitter : « J’ai dû blesser les sentiments de Madonna, elle est allée chercher une vieille photo MTV de 03. Ok, désolé, je ne voulais pas blesser vos sentiments. Je n’en profite en aucun cas. J’ai dit ce que je pensais quand j’ai vu l’image à cause de l’endroit où je l’avais vue auparavant. J’espère que vous accepterez mes excuses. »

On ne sait pas si Madonna a accepté ses excuses.