50 Cent s’excuse auprès de Madonna après s’être moquée de ses photos controversées

« Hé, c’est la chose la plus drôle ! », a écrit le rappeur. « C’est Madonna sous le lit qui essaie d’être comme une vierge à 63 ans », a-t-il écrit sur Twitter en faisant référence à la chanson emblématique avec une capture d’écran de la photo de Madonna dans un article qu’il a également supprimé.

À cela, Madonna a publié dans ses stories une photo de 2003 sur laquelle elle apparaît en train de serrer la chanteuse dans ses bras et a reconnu que ses commentaires étaient un acte malheureux.

« Voici 50 Cent prétendant être mon ami », a-t-il écrit à propos de la photo d’eux deux ensemble. « Vous avez décidé de ne pas parler de moi ! Je suppose que votre nouvelle carrière attire l’attention pour avoir essayé d’humilier les autres sur les réseaux sociaux », a-t-il écrit.

50 Cent et Madonna (Instagram / Madonna)

De plus, le chanteur a décrit l’action comme la « pire décision que je pouvais prendre en tant qu’artiste et adulte » et lui a envoyé un message : « Tu es jaloux de ne pas pouvoir être aussi beau que moi ou avoir aussi bien beaucoup de plaisir comme quand vous avez mon âge », a-t-il déclaré. .