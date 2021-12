50 Cent veut faire un « nouveau » « Cosby Show »

50 Cent l’a tué avec sa franchise Power Universe sur STARZ. Il est passé en douceur du statut de rappeur de premier plan dans le hip hop à celui de conteur dans le domaine du cinéma et de la télévision. Sa première série Power a fait ses débuts en 2014 et a duré six saisons. Le succès de l’émission a donné naissance à cinq séries dérivées, dont deux sont actuellement diffusées sur le réseau avec d’autres en production. Il a également la populaire série BMF, basée sur la famille du crime des années 1980 connue sous le nom de Black Mafia Family. Maintenant, il semble que 50 veuille affronter la sitcom classique The Cosby Show et donner une nouvelle tournure à la série bien-aimée.

La star de Get Rich or Die Tryin’ s’est rendue sur Instagram pour partager sa nostalgie de la matriarche de la sitcom. « J’ai le béguin pour @phyliciarashad depuis toujours », a-t-elle légendé en partie une photo. « Je ne sais pas, elle peut parler avec ses yeux. Elle était juste ça, je pense que c’était l’émission Cosby, c’était la seule représentation de l’amour noir à la télévision. Je dois nous en faire un nouveau. GLG – GreenLightGang. «

Ironiquement, Geoffrey Louis Owens joue actuellement le rôle d’avocat dans Power Book II: Ghost. Owens a joué le rôle d’Elvin dans The Cosby Show pendant plusieurs saisons en tant que gendre des Huxtables.

50 se sont récemment rendus sur Instagram pour célébrer le nouveau succès d’Owens. Les trolls ont pris des photos et des vidéos d’Owens alors qu’il travaillait chez Trader Joe’s au centre-ville en tant qu’acteur. Owens a fait plusieurs interviews dans la foulée, ce qui a amené des millions de supporters à tomber amoureux, y compris des collègues acteurs qui ont partagé leurs histoires sur la façon dont ils ont réussi à gagner un revenu lorsque les rôles se sont taris. 50 est heureux d’avoir pu donner à Owens un rôle récurrent dans son émission.

« Il y a quelques années, quelqu’un a posté l’acteur Geoffrey Owens travaillant chez Trader Joe’s essayant de lui faire honte et maintenant cette saison de sa vie, il est sur Power Book II », lit-on dans un mème d’Owens travaillant dans la chaîne d’épicerie. « Je suis très heureux de cela. Bravo à toutes les personnes impliquées qui ont rendu cela possible. Il fait un travail phénoménal. »

50 ne pourraient pas être plus d’accord. Il a sous-titré la photo : « Ouais, l’outsider est de retour au top @iamgeoffreyowens GHOST GLG – GreenLightGang @bransoncognac @lecheminduroi. »