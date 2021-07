50 cents exigeant 6 000 $ supplémentaires de Teairra Mari dans une affaire juridique qu’elle a perdue ⋆ 10z viral

50 cents – Teairra Mari

*50 centimes et Tearra MariLa bataille judiciaire continue. Selon Radar Online, 50 Cent demande à la star de Love & Hip Hop la remise de 6 000 $ supplémentaires pour avoir prétendument joué à des « jeux légaux sales » dans leur affaire sans fin.

Pour vous tenir au courant, 50 Cent essaie de recouvrer l’argent dû par Mari depuis (des années). Comme nous l’avons signalé précédemment, en 2019, Mari a poursuivi le rappeur avec son ex-petit ami Akbar Abdul-Ahad pour prétendue vengeance pornographique. À l’époque, Mari a déclaré que 50 Cent avait republié la photo sur son réseau social pour que ses millions d’adeptes puissent la voir. Il a sous-titré le message, “prenez la sangle” qu’elle considérait comme une menace. Le juge s’est finalement rangé du côté de 50 personnes qui ont affirmé que ses allégations étaient BS et s’est ensuite vu attribuer 30 000 $ en honoraires d’avocat.

Selon de nouveaux documents juridiques obtenus par le site d’information, la star du rap et acteur déclare que Mlle Mari a bloqué ses tentatives de percevoir les 37 000 $ qu’elle lui devrait. 50 demande à nouveau au juge de forcer la star de télé-réalité à répondre à des questions sur ses finances. En plus de cela, il dit que Mari devait fournir les réponses avant le 24 juin, mais a dépassé le délai. Son avocat a expliqué : “L’échec de Mari à fournir des réponses aux demandes de découverte de Jackson est un excellent exemple de l’utilisation abusive par Mari du processus de découverte et de son sens du jeu global qui imprègne tout ce procès et la procédure d’exécution du jugement”, cite Radar Online.

