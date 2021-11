50 choses dans Animal Crossing: mise à jour de New Horizons que vous auriez pu manquer

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La mise à jour Animal Crossing: New Horizons regorge de choses fantastiques à trouver, et toutes ne sont pas immédiatement évidentes. En fait, certains n’étaient même pas dans Animal Crossing Direct !

Voici les 50 choses qui nous ont apporté de la joie pendant que nous explorions notre nouveau paradis 2.0 – la plupart d’entre elles provenant de la mise à jour gratuite, pour que tout le monde puisse en profiter !

50 choses que vous avez peut-être manquées dans la mise à jour Animal Crossing 2.0

Un DAL plus efficace

Vous pouvez désormais voler de Harv’s Island directement au Happy Home Paradise, et vice versa !

Les échelles permanentes sont personnalisables

Êtes-vous fatigué des échelles laides? Ouais, nous aussi. Mais ne soyez pas bleu, car maintenant votre échelle peut être bleue à la place ! Ou jaune, ou rouge, ou blanc, ou…

Conseils d’écran de chargement

Téléchargez l’application Island Life 101 et vous obtiendrez des conseils sur votre écran de chargement !

Nouveaux extérieurs de maison

Quelques nouvelles options pour personnaliser votre maison sont maintenant disponibles, vous pouvez donc transformer votre maison en un joli petit chalet de Noël ou un bungalow pastel sur la plage !

Objectif Fisheye et nouveaux filtres

La nouvelle application Pro Camera vous donne la possibilité d’entrer en mode première personne et de prendre des selfies, mais elle est également livrée avec de nouveaux filtres – Fisheye, Retro et Surveillance étant nos favoris actuels.

Vous n’êtes pas le seul à être mauvais en étirement

Si vous avez essayé le nouvel exercice d'étirement de la place, vous saurez probablement qu'il est étonnamment délicat. Heureusement, vous n'êtes pas seul. Phew.

Si vous avez essayé le nouvel exercice d’étirement de la place, vous saurez probablement qu’il est étonnamment délicat. Heureusement, vous n’êtes pas seul. Phew.

Les recettes en bouteilles vous disent ce qu’elles sont avant de les ouvrir

Celui-ci est juste un détail mignon, mais toujours assez beau ! Maintenant, vous pouvez voir si quelque chose est une recette de cuisine ou une recette de bricolage. Bien sûr, encore faut-il l’ouvrir pour savoir ce qu’il va vous apprendre !

Scooching

Celui-ci était sur le Direct, mais vous n’apprécierez peut-être pas à quel point le scooching est bon jusqu’à ce que vous le fassiez. Petits écarts entre un canapé et une table basse ? Plus de problème, mon pote ! Dépêchez-vous !

Les secrets de Brewster et Kapp’n

Découvrez quelques-uns des détails dans The Roost et vous verrez une réserve pleine de gyroïdes et des photos d’anciens souvenirs d’Animal Crossing. Awww !

De même, Kapp’n a une petite photo de sa famille de New Leaf, et de leur petit magasin, sur son bateau.

Invitez de vieux amis au perchoir

Avec les figurines amiibo Animal Crossing ou la série 5 des cartes amiibo Animal Crossing, vous pouvez désormais inviter de vieux amis comme Resetti, Digby, Pelly, Booker, DJ KK, Katie et Gracie à The Roost et Harv's Island.

Avec les figurines amiibo Animal Crossing ou la série 5 des cartes amiibo Animal Crossing, vous pouvez désormais inviter de vieux amis comme Resetti, Digby, Pelly, Booker, DJ KK, Katie et Gracie à The Roost et Harv’s Island.

Amusez-vous sur le bateau de Kapp’n

Les quatre boutons du visage – X, Y, A et B – ont un but lorsque vous êtes sur le bateau de Kapp’n.

Appuyer sur A vous permettra d’applaudir au rythme des chansons de Kapp’n, Y vous fera rire et X vous fera réagir sous le choc. Et nous ne pouvons pas imaginer pourquoi vous voudriez cela, mais B fera arrêter Kapp’n de chanter.

Les nouvelles et améliorées d’Isabelle

Isabelle va maintenant vous dire qui visite l’île, que ce soit Kicks, Leif, Saharah ou Redd – vous n’avez donc plus besoin de parcourir toute l’île pour le découvrir vous-même !

Pouvoir spécial de Katrina

CE N’EST PAS L’AMITIÉ KATRINA SON AMOUR ! RODEO M’AIME 😳🥺#AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/aGUg4rbyWf— AhokiPrivate (@AhokiPrivate) 5 novembre 2021

Katrina avait l’habitude de prédire votre fortune et de prédire votre chance, mais maintenant elle peut également vérifier votre niveau d’amitié avec vos villageois ! Bizarre qu’elle le sache, cependant – elle vient juste d’arriver.

Carte haute Carte basse

Les villageois peuvent visiter vos maisons, mais ils peuvent aussi désormais jouer avec vous. Ils vous inviteront à jouer à une partie de High Card, Low Card, où ils retournent une carte et demandent si la suivante est supérieure ou inférieure. Obtenez-le droit pour un prix!

Ione brille dans le noir

L’un des nouveaux villageois est cet adorable écureuil/tamia céleste appelé Ione. Cette queue de galaxie n’est pas seulement pour le spectacle – Ione brille en fait dans le noir. Nous sommes un peu terrifiés par ce que cela signifie.